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Світ має визнати Росію ядерним терористом, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Світ має визнати Росію ядерним терористом, - Данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українська влада "спокійно ставиться" до ядерного шантажу з боку Москви, водночас світ має визнати Росію державою, яка займається ядерним тероризмом.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ  про це  заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Що стосується ядерного шантажу російської федерації, будьте впевнені, ми спокійно до цього ставимося. Вони можуть піти на що завгодно. Вони настільки фахово можуть вигадувати якісь міфи... Уже навіть дійшли до того, що нібито коронавірус пішов з українських лабораторій", - зазначив секретар РНБО.

У контексті ядерної безпеки, яка наразі під загрозою через захоплення російськими військами Чорнобильської та Запорізької атомних електростанцій, він наголосив, що міжнародна спільнота має визнати РФ державою, яка займається ядерним тероризмом.

Секретар РНБО також наголосив на необхідності залучення посиленої допомоги та підтримки з боку інших держав для протистояння російській військовій агресії.

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Автор: Роман Свиридович
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Згодна, але вони бояться спровокувати третю світову. Зараз у них така відмазка на все.
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11.03.2022 23:25 Відповісти
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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11.03.2022 23:26 Відповісти
визнати та стурбуватися ... не забудьте про стурбованість
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11.03.2022 23:27 Відповісти
Ну и что? Русня и не скрывает кем они являются. Что дальше после этого заявления?
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11.03.2022 23:28 Відповісти
Банкет з бл*дями і по домівках.
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11.03.2022 23:29 Відповісти
Світ має сприйняти, що ***** їбанулось. І кожен за себе - не спрацює.
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11.03.2022 23:31 Відповісти
***** хоче нас відрізати від енергії.
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11.03.2022 23:34 Відповісти
Данілов, помовч вже.
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11.03.2022 23:37 Відповісти
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11.03.2022 23:40 Відповісти
 
 