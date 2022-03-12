Російські війська окупували 70% території Луганської області, - керівник ОВА Гайдай

Луганська область нині є однією з найбільш гарячих точок. На нових тимчасово окупованих росіянами територіях репресують та розганяють мирні протести пострілами.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці керівник ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив: "Ситуація важка: обстріли йдуть всюди - Гірська громада, Попасна, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне і Кремінна. Зараз так проходить лінія оборони. Росіяни обстрілюють всю інфраструктуру, школи, лікарні, садочки, б’ють по водогонах і газопроводах, електромережах. При цьому не дають можливості відновити, не погоджують гуманітарні коридори.

Всю територію, яка зараз під контролем України, всю обстрілюють. Десятки загиблих серед мирного населення і десятки поранених.

Є проблема з гуманітарними вантажами. Ми возимо їх всіма можливими шляхами: і автотранспортом, мікроавтобусами, фурами, залізницею. Це і засоби індивідуальної гігієни, і ліки, і харчі. В містах Лисичанськ та Сєвєродонецьк створюємо додаткові центри роздачі гуманітарної допомоги. Ми робимо два таких великих центри у великих містах, аби людям було зручніше.

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На підконтрольній території працює мобільний зв'язок, але з великими перебоями. Іноді мобільний зв'язок вибиває повністю. Ремонтні бригади намагаються швидко полагодити зв'язок, але це проблема.

На нині захоплених територіях починають вже підключати російське телебачення. Окуповано зараз вже 70 відсотків території Луганської області. На цих територіях вже поширюється російська пропаганда і фейки.

Не бійтеся окупантів, не вірте їхній пропаганді, бережіть своє життя і віру в Україну, не йдіть на службу до ворога, служіть тільки нашим людям та своїй країні, не допомагайте вбивцям, не вступайте в їхні терористичні, не зраджуйте країну, вірте в Перемогу!!!!"

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