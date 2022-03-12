УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12286 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
16 595 22
Луганщина (4416) окупація (5834) Гайдай_ЛОГА (905)

Російські війська окупували 70% території Луганської області, - керівник ОВА Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська окупували 70% території Луганської області, - керівник ОВА Гайдай

Луганська область нині є однією з найбільш гарячих точок. На нових тимчасово окупованих росіянами територіях репресують та розганяють мирні протести пострілами.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці керівник ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив: "Ситуація важка: обстріли йдуть всюди - Гірська громада, Попасна, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне і Кремінна. Зараз так проходить лінія оборони. Росіяни обстрілюють всю інфраструктуру, школи, лікарні, садочки, б’ють по водогонах і газопроводах, електромережах. При цьому не дають можливості відновити, не погоджують гуманітарні коридори.

Всю територію, яка зараз під контролем України, всю обстрілюють. Десятки загиблих серед мирного населення і десятки поранених.

Є проблема з гуманітарними вантажами. Ми возимо їх всіма можливими шляхами: і автотранспортом, мікроавтобусами, фурами, залізницею. Це і засоби індивідуальної гігієни, і ліки, і харчі. В містах Лисичанськ та Сєвєродонецьк створюємо додаткові центри роздачі гуманітарної допомоги. Ми робимо два таких великих центри у великих містах, аби людям було зручніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщині ворог продовжує перегрупування, щоб атакувати Сєверодонецьк та Рубіжне - голова ОВА

На підконтрольній території працює мобільний зв'язок, але з великими перебоями. Іноді мобільний зв'язок вибиває повністю. Ремонтні бригади намагаються швидко полагодити зв'язок, але це проблема.

На нині захоплених територіях починають вже підключати російське телебачення. Окуповано зараз вже 70 відсотків території Луганської області. На цих територіях вже поширюється російська пропаганда і фейки.

Не бійтеся окупантів, не вірте їхній пропаганді, бережіть своє життя і віру в Україну, не йдіть на службу до ворога, служіть тільки нашим людям та своїй країні, не допомагайте вбивцям, не вступайте в їхні терористичні, не зраджуйте країну, вірте в Перемогу!!!!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через обстріли окупантів Сєвєродонецьк пережив найстрашнішу добу за час війни, знайдено тіла 10-ти загиблих, багато зруйнованих будинків, - Гайдай

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Найважче сьогодні це Маріуполю.
показати весь коментар
11.03.2022 23:53
+9
Маріуполь спасайте. Там Азов. В москалів Азов клином в горлі особщиво на ТБ. Самий розпіарений карратєльний батальйон. Може тому кацапи з такою люттю його ********.
показати весь коментар
11.03.2022 23:58
+6
Мариуполь ещё неделю назад просил о поддержке ...
показати весь коментар
12.03.2022 00:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну там самое тяжело
показати весь коментар
11.03.2022 23:51 Відповісти
Брехня. Наші насипають там повні відра.
показати весь коментар
11.03.2022 23:53 Відповісти
Найважче сьогодні це Маріуполю.
показати весь коментар
11.03.2022 23:53 Відповісти
Пока только лугандон. Ну и плюс километров двадцать асфальтированных дорог. Никто не мешает в лесополосе возле дороги чувствовать себя не оккупированным.
показати весь коментар
11.03.2022 23:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Q_wHdV673_o
показати весь коментар
11.03.2022 23:56 Відповісти
Маріуполь спасайте. Там Азов. В москалів Азов клином в горлі особщиво на ТБ. Самий розпіарений карратєльний батальйон. Може тому кацапи з такою люттю його ********.
показати весь коментар
11.03.2022 23:58 Відповісти
Там решать вопрос нада сейчас.Почему то наши это не спешат делать.Нельзя на юге свободно им чувствовать постоянно долбать.И создавать и строить оборону.Наши слишком увлеклись киевским направлением.
показати весь коментар
12.03.2022 00:17 Відповісти
Нада утюжит там всё жёстко пофиг на всё утюжить и утюжить по другому уже нет выхода.
показати весь коментар
12.03.2022 00:04 Відповісти
Мариуполь ещё неделю назад просил о поддержке ...
показати весь коментар
12.03.2022 00:06 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2022 00:12 Відповісти
кароче я так понимаю наша власть увлеклась защитой Киева, скоро юг соединиться с ордло и будет мля новороссия тьфу мля. И мне в ней жить. Потом куй их выгнать с юга. Какого куя происходит. До каких пор будет оборона, пока останется только Львов.
показати весь коментар
12.03.2022 00:28 Відповісти
В том то и дело, что некоторые процессы занимают время на несколько поколений. А тем кто оказался в "мягкой" оккупации еще обидней
показати весь коментар
12.03.2022 00:35 Відповісти
а как я понял на юге ее и не должно было быть, все забили на нее. А в Николаева она появилась ценой Херсона. Короче говоря может я паникую как девочка раньше времени. Но юг слили. И не вернут это будет стоять многих жизней что бы их теперь отсюда выбить. Проще было просто защищать Херсонскую обл. а не сдавать ее
показати весь коментар
12.03.2022 00:46 Відповісти
да он мог делать что угодно и ехать хоть на куй. С момента нападения утром все война. Решает армия. И как выяснилось ее на юге было мало. Начальники бездействовали. Все это допустили. Виноваты те кто их суда поставил.
показати весь коментар
12.03.2022 00:58 Відповісти
сдали не которые населенные пункты еще 24го, так что я думаю нас кинули давно...
показати весь коментар
12.03.2022 02:29 Відповісти
Треба допомогти Луганщині, якщо не буде зараз допомоги,не буде шансів повернути втрачені території ((( не робіть з Севєродонецька,Рубіжного, Лисичанська новий Маріуполь ((((
показати весь коментар
12.03.2022 00:32 Відповісти
шо он несет. что бы оккупировать в неизвращенном смысле этого слова 70% Луганской области нада все 200к.. то что сейчас - это не оккупация а обычный террор на отдельных участках этой области. где берут таких полезных идиотов всепрапальщиков?
показати весь коментар
12.03.2022 12:32 Відповісти
 
 