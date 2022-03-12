Росія засекретила можливий рівень безробіття, - радник глави МВС Денисенко
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Санкції проти Росії наближають її до повного економічного провалу. Ситуація в країні-агресорці настільки складна, що Кремль навіть засекретив рівень безробіття.
Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
"Перше, що ми повинні знати про рівень санкцій і що відбувається – Росія засекретила можливий рівень безробіття", - сказав він.
Денисенко пояснив, що у Кремлі просто побоялися публічно сказати, наскільки відсотків у Росії збільшиться безробіття через санкції. Незалежні аналітики повідомили, що мовитись буде про плюс 10%.
Другий момент – росіяни у своїх "оптимістичних" прогнозах говорять, що падіння їхнього ВВП тільки через санкції у 2022 році буде 8% і це буде "оптимістичний сценарій". У 2023 році вони думають, що вийдуть на 1% росту, зауважив Денисенко.
"Тобто фактично це буде величезний провал російської економіки. Повністю. І це тільки загальні цифри", – зазначив радник міністра внутрішніх справ України.
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Все на паперть. 100%
Куда молодежь пойдет "работать" в регионах в таком случае? Правильно, в криминал!
Як що росіянин зараз подасть об'яву "Шукаю роботу" - його можуть посадити по статті "Розголошення Державної Таємниці"?!!
Сьогодні не про "залізо", а про не менш важливий інструмент війни - пропаганду. Тут у шишкостану є свої "аналоховнєтські" рішення, апробовані ще в совєцькі часи.
Традиційно в історії совєцької армії крах планів надзвичайно амбітних операцій, які мали призвести до чергового "перелому і розгрому фашистських військ", призводив до написання постфактум і введення в офіційний пропагадистський дискурс плану, набагато менш амбітного, ніж попередньо задуманий. Цей перевірений прийом використовують і зараз. Достатньо замінити в офіційному наративі план "Київсько-Одеської" операції, щоб "знищити українських нацистів" планом набагато скромнішої "демілітаризаційно-донбаської" операції.
Вже зараз спостерігається зміна тональності в російських ЗМІ. Показовими є слова російського «експерта» Карена Шахназарова. Він доступно для москалів пояснив, що війну російської ********* проти України змусили почати... американці, які хочуть знищити Росію!
"Чого вони досягають, подовжуючи війну? По-перше, громадська думка в Росії починає змінюватись. Люди в шоці від маси біженців, гуманітарної катастрофи, люди починають уявляти себе на їх місці. Це починає впливати на них. Стверджувати, що це справа рук нацистів, не переконливо... Крім того, на людей почнуть впливати економічні санкції і це серйозно. Багато продуктів, ми не виробляємо, навіть найпростіших. Буде безробіття. Вони дійсно продумали ці санкції, вони нас б'ють з великою точністю. Це добре спланована операція... Так, це війна США з Росією... Загрозою є зміна громадської думки в Росії, дестабілізація наших владних структур... з можливістю повної дестабілізації країни та громадянської війни. Цей апокаліптичний сценарій написаний американцями. Їм вигідно, щоб ми затягували військову операцію. Ми повинні якось її закінчити. Якщо ми приведемо до демілітаризації і звільнимо Донбас, то цього має вистачити".
Які висновки випливають з цієї сентенції? По-перше, російське героїчний опір ЗСУ й усіх Сил оборони, а також тверда постава цивільних громадян України поставили хрест на планах рашки щодо повного підпорядкування України. Тепер керівництво шишкостану намагається робити добру міну при поганій грі - мовляв, не дуже то й хотілось... і поступово знижує планку своїх вимог. По-друге - санкції проти рашки діють, і цілком можуть призвести до бажаного для нас, українців, результату. Тож тримаймо стрій! Ми переможемо!