Росія засекретила можливий рівень безробіття, - радник глави МВС Денисенко

Санкції проти Росії наближають її до повного економічного провалу. Ситуація в країні-агресорці настільки складна, що Кремль навіть засекретив рівень безробіття.

Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Перше, що ми повинні знати про рівень санкцій і що відбувається – Росія засекретила можливий рівень безробіття", - сказав він.

Денисенко пояснив, що у Кремлі просто побоялися публічно сказати, наскільки відсотків у Росії збільшиться безробіття через санкції. Незалежні аналітики повідомили, що мовитись буде про плюс 10%.

Другий момент – росіяни у своїх "оптимістичних" прогнозах говорять, що падіння їхнього ВВП тільки через санкції у 2022 році буде 8% і це буде "оптимістичний сценарій". У 2023 році вони думають, що вийдуть на 1% росту, зауважив Денисенко.

"Тобто фактично це буде величезний провал російської економіки. Повністю. І це тільки загальні цифри", – зазначив радник міністра внутрішніх справ України.

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