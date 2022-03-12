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Володін, Зюганов та Вексельберг потрапили під нові персональні санкції США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Володін, Зюганов та Вексельберг потрапили під нові персональні санкції США

Російський олігарх Віктор Вексельберг, лідер КПРФ Геннадій Зюганов та спікер Держдуми В'ячеслав Володін опинилися під новими санкціями Сполучених Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у прес-релізі Міністерства фінансів США

Американський Мінфін розкрив дані, проти кого було введено новий пакет санкцій США.

Обмеження поширюються на Володіна, Зюганова та Вексельберга за сприяння війні Володимира Путіна проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США запровадили санкції проти дружини Пєскова та його дорослих дітей, - Держдеп

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
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12.03.2022 00:55
+6
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12.03.2022 00:58
+3
кажуть Жирік вийшов з коми..взнає новини знову в кому впаде
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12.03.2022 00:58
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саме цікаво - а до цього часу вони реально жили і творили що хотіли ? Де питання - що вони від цього заплакали ?
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12.03.2022 00:50 Відповісти
Зюзю уже давно пора ногами в цемент мокнут, и рыбам на прокорм в масква-реку отправить.
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12.03.2022 00:52 Відповісти
Я вас вмовляю... пообіцяйте хлопцям з Ізраілю 75% від статку параші, й ще до вечора вони знайдуть 1-3к арабів, які за 1.5% автоматною чергою в'бьються але занулять *****.
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12.03.2022 00:53 Відповісти
Скажу більше, вони випиляють той бункер, заллють епоксидкою, щоб тушка не постраждала.
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12.03.2022 00:56 Відповісти
Спочатку поїдуть с пуйлом торгуватися, що він їм дасть в противагу.
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12.03.2022 00:57 Відповісти
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12.03.2022 00:55 Відповісти
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12.03.2022 00:58 Відповісти
кажуть Жирік вийшов з коми..взнає новини знову в кому впаде
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12.03.2022 00:58 Відповісти
Добре було б якби Господь витяг його з коми щоб показати як Україна перемогла і стане частиною цивілізованого світу а оті потвори на лавки в гаагу
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12.03.2022 01:07 Відповісти
К кобздону на концерт...
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12.03.2022 01:42 Відповісти
там как бэ вроде жирик откарачкался от кобзоновского концерта. вот бы и на его голову кучу наложили, санкций тоже, чтобы порадовался после выхода из комы.
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12.03.2022 00:59 Відповісти
млять, у него же были уже билеты на кабзона, ну за что вы так...
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12.03.2022 02:22 Відповісти
 
 