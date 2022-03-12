Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про те, що ключові російські провайдери відключені від міжнародного обміну трафіком

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі.

"Прощавай, швидкий інтернет для Росії. Кілька годин тому LINX (London Internet Exchange) підтвердив відключення ключових провайдерів РФ (Ростелеком, Мегафон) від міжнародного обміну трафіком. Тепер трафік піде через Азію, отже очікуються джиттер, затримки, падіння пінгів", - відзначив він.

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