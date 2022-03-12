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Ключові російські провайдери відключені від міжнародного обміну трафіком

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Ключові російські провайдери відключені від міжнародного обміну трафіком

Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про те, що ключові російські провайдери відключені від міжнародного обміну трафіком

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі.

"Прощавай, швидкий інтернет для Росії. Кілька годин тому LINX (London Internet Exchange) підтвердив відключення ключових провайдерів РФ (Ростелеком, Мегафон) від міжнародного обміну трафіком. Тепер трафік піде через Азію, отже очікуються джиттер, затримки, падіння пінгів", - відзначив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хіба що під прицілом": Маск відмовився заблокувати російські новини в Starlink

Ключові російські провайдери відключені від міжнародного обміну трафіком 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+45
Российская экономика начала обгонять русский военный корабль.
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12.03.2022 01:29
+35
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12.03.2022 01:37
+32
Контрпропаганда на зомбованих діє дуже слабо. А ось шкода від херового інету буде дуже болючою.
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12.03.2022 01:32
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А це погано, бо контрпропаганда слабшає... До того ж у ютубі купа відео яке деморалізує ворога! Бачили б ви як там виють із тролінгу рашистів які люк не відкривали. Гончаренко даремно радіє! Я навіть здивований його неоглядности
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12.03.2022 01:26 Відповісти
Контрпропаганда на зомбованих діє дуже слабо. А ось шкода від херового інету буде дуже болючою.
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12.03.2022 01:32 Відповісти
Не буде, бо вони майстри вигадувати міфи. А інет розбиває цю маячню! Знання - сила! Най читають та бачать, бо наочний приклад - найкращий!
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12.03.2022 01:36 Відповісти
Трохи з вами не згоден.
Ви зараз про нормальних людей кажете. Що через інтернет можно було їх переконати в чомусь.
Але це не люди, це москалі, їм пофіг що ви там кажете. Їм насрати. І більшість з них знає правду, але не хочеть ні чого міняти, бо пофіг. Їх все влаштовує. Тому тут треба бити по благам цивілізації. Інтернет і все таке.
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12.03.2022 01:55 Відповісти
Ви абсолютно праві. Доказати щось неможливо. Рідна тітка моєї дружини на всі наші повідомлення, розповіді про те що твориться у нас відповідає: "А нам тут сАвсем другое пАказывают!". Вони хворі на 100 відсотків. Своїм рідним не вірять!
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12.03.2022 02:48 Відповісти
У мене теж саме. Рідна тітка з архангельску, ще після майдану почала казати. От що ви робите, запад вас на нас натравлює. Ми вам все даємо безкоштовно, ми один народ. Я їй кажу, яке безкоштовно, газ дорожче чим в Європу даєте. Та що ви брешете, ну пішло та поїхало у неї, що у мене очі повелазили що вона казала. Після того рідні в мене там нема. Бо то зомбі.
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12.03.2022 06:37 Відповісти
Дорогой Владимир, а ты ЛИЧНО пытался что-то втемяшить ватникам?
БЕСПОЛЕЗНО. Это их религия, на которую реальность НЕ влияет.
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12.03.2022 09:24 Відповісти
Уявіть собі, пробував, але поступово, наче нашарування знімаючи. Бо йти в лоба - марно. Але якщо потихеньку, починаючи із розкриття соціального устрою, із подолання нігілізму, відтак вихід на причино-наслідкові приклади, далі обговорення перспектив, ну і вже так можна дійти до пояснення суті громадянського суспільства, до усвідомлення розширення поля можливостей громадянина. Це потребує часу, відповідно слід підкріплювати наочними прикладами. Ось тут світова мережа неймовірно у нагоді стає. Тому позбавлення росіян правди, наочного прикладу, висвітлювання якісного та достойного життя - це вода на млин чебурнету! А ще розрив зв'язків із рідними заручників із Криму, або тих хто реально активно працює проти режиму в РФ ((
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12.03.2022 16:09 Відповісти
це все можна буде потім, коли раша програє
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16.03.2022 02:10 Відповісти
контрпропаганда на лаптеногіх не діє зовсім
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12.03.2022 07:14 Відповісти
Діє! Коли шлунок і холодильник порожні, а в кишках та гаманці вітер свистить.
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12.03.2022 07:57 Відповісти
Контрпропаганда це теж пропаганда! Тому це хибний шлях. Навпаки, наша зброя - це правда! Ось її не можна позбавляти навіть упоротих ватників. А ще дуже важлива глобальна обізнаність, освіта. При цьому зауважте - ******** світ дуже динамічний, отже динамічне надходження інформації дуже важливе. Все це дає інтернет! То нащо із орків закриттям правди робити ще... більших орків???
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12.03.2022 16:19 Відповісти
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12.03.2022 01:26 Відповісти
Российская экономика начала обгонять русский военный корабль.
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12.03.2022 01:29 Відповісти
Да, и кто кого утопит, не очень понятно. Скорее всего, военный корабль утянет всю эту хрень на дно.
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12.03.2022 01:58 Відповісти
А нащо їм інтернет? Їм все розкаже Скабєєва і Соловйов
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12.03.2022 01:33 Відповісти
Вам ще килим літак дати та чарівну паличку? Під лежаче каміння вода не тече! Свого часу радіо "Голос Америки" добряче діяло на задурманені мізки радянських рабів! Пуйло мільярди витрачав на пропаганду, наслідки якої бачите на руїнах Харкова та в кріслі президента України... Як не цинічно!
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12.03.2022 01:40 Відповісти
тобто витрачені мільярди в кріслі президента України послали його на 3 букви? щось не в'яжеться, чую запах балабольства.....
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12.03.2022 02:04 Відповісти
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12.03.2022 01:37 Відповісти
Усе - страна 404 иди *****
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12.03.2022 01:38 Відповісти
Перехід одічалих до чебурнету неминучий.
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12.03.2022 01:40 Відповісти
Даремно радієте! Бо як ще розмивати їх міфи??? Інет дуже добре діє, це не ТБ! Даром чи що Пуйло чебурнет замутив??? Подумайте стратегічно! Най мамки бачать відео із розірваними наче ганчірка танками, трупами, каліками, тим у що перетворено наші міста...
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12.03.2022 01:47 Відповісти
Ну им же не совсем его отрезали, он стал для них ниже по качеству, так что кто захочет тот увидит все что надо, если они не умеют включать голову то я не знаю в каком месте у них кнопка "включить мозги"!
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12.03.2022 02:00 Відповісти
Скажіть чесно, добродію, особисто Вам вдалось роззомбувати хоч одного лаптєногого зомба? Може, це вдалося комусь із Ваших знайомих? Чи, може, комусь із знайомих знайомих? Чи може Ви володієте методикою роззомбування зомбів? Або чули, що така методика є? Чи хоча б розробляється? Ото ж бо й воно.
Та й, між нами кажучи, користі з роззомбування москалів - жодної. Це - звичайне антропоморфне бидло, у якого нема майбутнього. Якби не ця війна, вони би самостійно остаточно виродились за 3-4 покоління. А так - все лише прискориться. Туди їм і дорога!
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12.03.2022 02:00 Відповісти
Я как-то поставил чистый эксперимент. Зомби был доктор наук. Мы в научном стиле начали разбирать системы взглядов, анализ источников, проводить верификацию информации и т.д. Кончилось тем, что чуваку реально стало плохо, когда он понял, что его взгляды - полная дичь, не имеющая отношения к реальности. После чего он сказал, что больше не хочет об этом говорить.
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12.03.2022 02:47 Відповісти
От бачите. У Вашому експерименті, перепрошую, піддослідним був доктор наук - людина з аналітичним складом розуму, здатна дослухатися до логічних аргументів. Однак навіть йому стало зле. А що казати про вічнобухого ваньку-з-мухосранська, котрий висрав рештки мозку років десять тому назад?
От тому я і запитав у свого опонента про методики роззомбування. Він не відповів. Може, втомився і пішов відпочивати, а може, і не відповість. Бо нема відповідей.
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12.03.2022 03:18 Відповісти
Уявіть собі, пробував і таки людину трохи спровокував мислити! Але поступово, наче нашарування знімаючи. Бо йти в лоба - марно. Але якщо потихеньку, починаючи із розкриття соціального устрою, із подолання нігілізму, відтак вихід на причино-наслідкові приклади, далі обговорення перспектив, ну і вже так можна дійти до пояснення суті громадянського суспільства, до усвідомлення розширення поля можливостей громадянина. Це потребує часу, відповідно слід підкріплювати наочними прикладами. Ось тут світова мережа неймовірно у нагоді стає. Тому позбавлення росіян правди, наочного прикладу, висвітлювання якісного та достойного життя - це вода на млин чебурнету! А ще розрив зв'язків із рідними заручників із Криму, або тих хто реально активно працює проти режиму в РФ ((
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12.03.2022 17:03 Відповісти
Перепрошую, а самі вірите в те, що написали? Тільки чесно.
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12.03.2022 17:13 Відповісти
Так, бо я ідеаліст, та й треба, треба будити в людині людину! Під лежаче каміння вода не тече! До того ж нам конче потрібні масові протести на рашці, бунти тощо! Най бачать свою ганьбу та жорстку правду життя. Порівнюють, та банально замислюються. Під час 2 світової куди легше було зомбувати населення. Тому у Сталіна була шалена біомаса. А зараз як думаєте , чого пішли тривожні настрої у росіян? Навіть попри 8 років жахливої пропаганди. Бо ті хто боялись почали у пошуку правди ходити на нашіх блогерів, на наші новини... ******** інтернет - чудова зброя в цьому сенсі
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12.03.2022 17:30 Відповісти
А, от воно що. Воістину, блажен, хто вірує...
Можна дати добру пораду? Будь ласка, поверніться до дійсності. Ми живемо не у вигаданому Вами світі, де вмовляннями можна з ватного дегенерата зробити прекраснодушного ідеаліста. Не можна. Бо це - на рівні генів. Москалі - генетичне сміття. Крапка.
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12.03.2022 17:45 Відповісти
А зачем вам автомобиль интернет, если дорог нет порнхаб заблочен ?
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12.03.2022 02:12 Відповісти

Крапка. Кінець лекції.
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12.03.2022 03:11 Відповісти
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12.03.2022 08:03 Відповісти
Дядьку, ти дурний разом з своєю "контрпропагандою". Тобі б пару родичів в кацапії мати, щоб перевірити твої теорії. Контрпропаганда діє тільки в тому випадку, коли шлунок і холодильник порожні, а в кишках та гаманці вітер свистить.
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12.03.2022 08:01 Відповісти
Ви дуже завузько мислите, тоді нащо Пуйло мільярди на чебурнет витрачав? Щоб із зомбаків ще більших зомбаків робити! То нащо йому в цьому підігрувати? Ви хочете щоб закриття для рашкі інету призвело до ще більшого зомбування, а відтак збільшення його армії у рази??? А як вони свої трупи будуть дивитись??? Вбийте собі у голову - інтернет це теж зброя! Най бо вона деморалізувала ворога! Ну невже ви цього не збагнете???
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12.03.2022 16:59 Відповісти
Рубль гавно, машины гавно, самолеты гавно, вот и интернет стал гавном, ухуху прорывные вы наши!
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12.03.2022 01:45 Відповісти
ШАЛЕНА ПОМИЛКА ЗАХОДУ! Я б на місце Зе попросив цього не робити! Треба просвіщати людей! Знання шлях до прогресу! Блокуйте та рубайте гілки контента ворога, але не рубайте все дерево!
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12.03.2022 01:50 Відповісти
Повна дурня. Просвіщати можна людей але не кацапів. Для них тільки куля в лоб. Просвітитель ти херовий.
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12.03.2022 02:06 Відповісти
читати не навчили в дитинстві? ніхто їх від інтернету повністю не відключив, просто їхній трафік тепер піде в обхід через Китай
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12.03.2022 02:07 Відповісти
Не он уже это решает. А расеянам привет новая реальность, пусть вспоминают 90е, где нажал "Открыть картинку" и пошёл курить, поскольку быстро она не откроется.
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12.03.2022 02:09 Відповісти
а якщо вини не хочуть просвєщатись??
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12.03.2022 07:16 Відповісти
Продовжуєш розносити злоякісні меми?!
Дядьку, ти дурний разом з своєю "контрпропагандою". Тобі б пару родичів в кацапії мати, щоб перевірити твої теорії. Контрпропаганда діє тільки в тому випадку, коли шлунок і холодильник порожні, а в кишках та гаманці вітер свистить.
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12.03.2022 08:05 Відповісти
от же ж вони тупор.илі. Ми просили відключити їх від ринку нафти і газу, а не інтернету. Нам не поможе, що іще більше росіян не зможуть побачити правду.
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12.03.2022 02:05 Відповісти
ну брити і амери вже відключились від нафти і газу з ерефії! черга за ЄС.
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12.03.2022 02:09 Відповісти
Ще один просвітитель блін. Вони тобі ніж у груди а ти їх просвіщати хочеш. Ми з такими настроями ніколи не переможемо. Вже полонених набрали на свою голову. Тепер іх годувати треба. Що ми робимо?
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12.03.2022 02:11 Відповісти
в магазинах расийских посёлков и городков, кроме капканов и утиной дроби, население стало выгребать лопаты. Японские Hitachi и Komatsu заявили о приостановке поставок строительной техники в Россию
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12.03.2022 02:11 Відповісти
Массово собрались печь блины? Похвально...
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12.03.2022 02:13 Відповісти
Дійсно навіщо їм інтернет якщо вони за стільки років нічого не зрозуміли? Придністров'я, Абхазія, 2 війни в Чечні, Грузія, Сирія а ви хочете щоб вони прозріли зараз при війні з нами? я думаю що навіть дебіла за 20 років можна чомусь навчити а вот як тих організмів назвати я навіть не знаю....
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12.03.2022 02:15 Відповісти
Ну вони хотіли свій контрольований їнтернет, але хотіти та зробити це не одно і тоже! А якшо ше почнут тікати компаніі інтернет обладняння та мобільної связі то з часом і їнтернету не стане!
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12.03.2022 02:24 Відповісти
блинов не будет. Мука кончится летом. А семенной фонд для закупки за рубежом не достижим теперь. Так что лопаты только для конкурсов копания могил на скорость.
https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/muzhchini-posorevnovalis-v-kopanii-mogil/93802888/
https://fishki.net/3352776-konkurs-po-skorostnomu-kopaniju-mogil.html
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12.03.2022 02:22 Відповісти
От халепа! Блинів не буде. А будуть борошна. Та не прості, а пекельні.
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12.03.2022 09:04 Відповісти
в 80 годапх один весьма сведущий человек, обяснял. что глушилки "вражьих голосов" практически все были размещены от Москвы на запад. А почему, а дальше вражьи голоса никто не слушает. Уже тогда было ясно, что у рузге совершенно другие ценности и у соловьева они берут только то что им самим нужно. А соловьев такой сумрачно-мрачный ходит, потому что таки правдивым было заклинание Лехи Гончаренко о том что дома в Италии таки заберут. И таки конфисковали. Там пару десятков лямов зелени. Но в рузге его таки жалеют, постраджал ни за что бедолага
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12.03.2022 03:01 Відповісти
"...таки правдивым было заклинание Лехи Гончаренко о том что дома в Италии таки заберут. "
Забрали таки!
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12.03.2022 08:09 Відповісти

И как их ddosить теперь?
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12.03.2022 04:12 Відповісти
я давно це пропонував - зафільтрувати російських провайдерів від обміну інформацієй про інтернет маршрутизацію - у протоколі обміну BGP виключити номери російських autonomous systems
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12.03.2022 04:58 Відповісти
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12.03.2022 07:58 Відповісти
загоним рашу в каменный век.
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12.03.2022 08:11 Відповісти
Невже кацапських ботів на цензорі (який вони окупували вже давно) поменшає?
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12.03.2022 08:48 Відповісти
 
 