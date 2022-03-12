Ключові російські провайдери відключені від міжнародного обміну трафіком
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Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про те, що ключові російські провайдери відключені від міжнародного обміну трафіком
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі.
"Прощавай, швидкий інтернет для Росії. Кілька годин тому LINX (London Internet Exchange) підтвердив відключення ключових провайдерів РФ (Ростелеком, Мегафон) від міжнародного обміну трафіком. Тепер трафік піде через Азію, отже очікуються джиттер, затримки, падіння пінгів", - відзначив він.
Топ коментарі
+45 ZhIP
показати весь коментар12.03.2022 01:29
+35 - ШПАЕВ -
показати весь коментар12.03.2022 01:37
+32 Lenny Tailor
показати весь коментар12.03.2022 01:32
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Будь ласка, зачекайте...
Ви зараз про нормальних людей кажете. Що через інтернет можно було їх переконати в чомусь.
Але це не люди, це москалі, їм пофіг що ви там кажете. Їм насрати. І більшість з них знає правду, але не хочеть ні чого міняти, бо пофіг. Їх все влаштовує. Тому тут треба бити по благам цивілізації. Інтернет і все таке.
БЕСПОЛЕЗНО. Это их религия, на которую реальность НЕ влияет.
Та й, між нами кажучи, користі з роззомбування москалів - жодної. Це - звичайне антропоморфне бидло, у якого нема майбутнього. Якби не ця війна, вони би самостійно остаточно виродились за 3-4 покоління. А так - все лише прискориться. Туди їм і дорога!
От тому я і запитав у свого опонента про методики роззомбування. Він не відповів. Може, втомився і пішов відпочивати, а може, і не відповість. Бо нема відповідей.
Можна дати добру пораду? Будь ласка, поверніться до дійсності. Ми живемо не у вигаданому Вами світі, де вмовляннями можна з ватного дегенерата зробити прекраснодушного ідеаліста. Не можна. Бо це - на рівні генів. Москалі - генетичне сміття. Крапка.
автомобильинтернет, если дорог нетпорнхаб заблочен ?
Крапка. Кінець лекції.
Дядьку, ти дурний разом з своєю "контрпропагандою". Тобі б пару родичів в кацапії мати, щоб перевірити твої теорії. Контрпропаганда діє тільки в тому випадку, коли шлунок і холодильник порожні, а в кишках та гаманці вітер свистить.
https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/muzhchini-posorevnovalis-v-kopanii-mogil/93802888/
https://fishki.net/3352776-konkurs-po-skorostnomu-kopaniju-mogil.html
Забрали таки!
И как их ddosить теперь?