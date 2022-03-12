На Сумщині перебуває 104 полонених російських окупанти, - керівник ОВА Живицький. ВIДЕО
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Минулої доби на території Сумської області в полоні перебували 104 російські загарбники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуку керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Станом на 11 березня на Сумщині перебуває 104 полонених військовослужбовців рф... з яких 74 у наявності, 1 - поміняний, а 29 полонених передали до Полтавської області", - написав Живицький.
Керівник ОВА також виклав відео з узятими в полон ворогами, серед яких є солдати-строковики.
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