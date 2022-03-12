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На Сумщині перебуває 104 полонених російських окупанти, - керівник ОВА Живицький. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої доби на території Сумської області в полоні перебували 104 російські загарбники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуку керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Станом на 11 березня на Сумщині перебуває 104 полонених військовослужбовців рф... з яких 74 у наявності, 1 - поміняний, а 29 полонених передали до Полтавської області", - написав Живицький.

Керівник ОВА також виклав відео з узятими в полон ворогами, серед яких є солдати-строковики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 250-300 російських строковиків перебувають у полоні в Україні

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
Что значит 29 передали Полтавской области?) Должны были? Система взаимозачетов?)))
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12.03.2022 03:05
+4
По бартеру. На один бетер на ходу для теробороны.
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12.03.2022 03:49
+4
Відрубати руки - і к мамє в рашку! нічого годувати і гріти сволоту!
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12.03.2022 05:20
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Что значит 29 передали Полтавской области?) Должны были? Система взаимозачетов?)))
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12.03.2022 03:05 Відповісти
весна огород некому копать
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12.03.2022 03:12 Відповісти
По бартеру. На один бетер на ходу для теробороны.
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12.03.2022 03:49 Відповісти
закопай живими.. не шкода
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12.03.2022 03:06 Відповісти
Відрубати руки - і к мамє в рашку! нічого годувати і гріти сволоту!
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12.03.2022 05:20 Відповісти
4 рожка АКМ - и нет проблем!
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12.03.2022 03:21 Відповісти
блин, это ж их кормить надо. А кого-то даже и лечить. А можно их поменять? Скажем, мы отдаём Орбану все 74 штуки, а Венгрия нам даёт один полевой госпиталь.
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12.03.2022 03:55 Відповісти
орбан чурбан любить расею здалека.... як і всі касаби
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12.03.2022 07:10 Відповісти
Скоро сільськогосподарські роботи, ************
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12.03.2022 04:02 Відповісти
Не думаю, що у орків є бажання відбивати відпрацьований матеріал. Виміняних тре' годувати, лікувати, а їм самим жерти нічого.
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12.03.2022 05:05 Відповісти
Точніше не виміняних, а відбитих.
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12.03.2022 05:06 Відповісти
Їх треба в Львів перевезти, бо тут є ризик, що можуть бути відбиті ворогом.
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12.03.2022 04:47 Відповісти
або вєнєдіктава відпустить під особисте зобов`язання.
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12.03.2022 05:19 Відповісти
і підозру проявить
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12.03.2022 07:11 Відповісти
Відрубати руки - і к мамє в рашку! нічого годувати і гріти сволоту!
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12.03.2022 05:18 Відповісти
Расстрелять нах... всех этих ************* свинособак.
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12.03.2022 07:08 Відповісти
 
 