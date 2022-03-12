УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13372 відвідувача онлайн
Новини ПодіїЗа кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
12 072 6
Лавров (1470) перемовини (2484) Туреччина (2252) Кулеба Дмитро (3171) Блінкен (941)

Блінкен і Кулеба обговорили підсумки зустрічі з Лавровим у Туреччині

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном Війна в Україні

Блінкен і Кулеба обговорили підсумки зустрічі з Лавровим у Туреччині

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови обговорили підсумки зустрічі українського міністра з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, повідомив американський держдепартамент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Держсекретар Ентоні Дж. Блінкен поговорив сьогодні з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити тристоронню зустріч міністра з головами МЗС Росії Сергієм Лавровим та Туреччини Мевлютом Чавушоглу", - йдеться у повідомленні.

Блінкен також ознайомив Кулебу з діями США їхніх партерів щодо нарощування тиску на Росію, "підтримки народу України в галузі безпеки, економічної та гуманітарної сфер".

Також дивіться: "Чи знає Ердоган, що Путін може знищити 86 його громадян?": У Маріуполі з 6 ранку обстрілюють мечеть. КАРТА

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тут и так ясно..ничего не договорились все те же самые требования..просто есть шедевр от лошади..мы ни на кого не напали
показати весь коментар
12.03.2022 05:14 Відповісти
Судячи з усього рашу всім світом вже зараз повертають назад в совок і при чому дуже швидкими темпами!
показати весь коментар
12.03.2022 06:35 Відповісти
---ну і шо сказав? --та..шо ,шо..покизділи ,тай розійшлись.
показати весь коментар
12.03.2022 06:36 Відповісти
В світі того що мордор вже зоорганізовує в мацкве музей "зверств укрнацистов", які ще "раабамбілі завод вместе с людьмі" - як з ними розмовлять? Це треба замість нервів канати мати, щоб втриматись та зубами горлянку лаврову не порвати.
показати весь коментар
12.03.2022 07:00 Відповісти
Треба віддати належне, Кулеба як той карлсон, літає по всьому світу, всі можливі питання закриває.
показати весь коментар
12.03.2022 08:46 Відповісти
Суки ****** что там обговаривать. Нужно говорить не про унылую ************** лошадь, а о закрытии неба или поставок серьезных систем пво
показати весь коментар
12.03.2022 10:37 Відповісти
 
 