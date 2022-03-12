Знищено російську крилату ракету над Дніпром, - повітряне командування Схід

Підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади знищено ворожу крилату ракету над Дніпром.

Про це вранці 12 березня повідомили на офіційній сторінці у соцмережі Facebook Повітряного командування "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"Війська РФ зазнають значних втрат у наземних операціях, тож підступно завдають удару за ударом з повітря. Проте воїни протиповітряної оборони 24/7 пильнують небо. Сьогодні ви побачили їх у дії на власні очі", - йдеться в повідомленні.

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