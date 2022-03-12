УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13839 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
20 027 32
армія РФ (13478) війна (56406) крилаті ракети (883) збитки (235) знищення (4111)

Знищено російську крилату ракету над Дніпром, - повітряне командування Схід

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади знищено ворожу крилату ракету над Дніпром.

Про це вранці 12 березня повідомили на офіційній сторінці у соцмережі Facebook Повітряного командування "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"Війська РФ зазнають значних втрат у наземних операціях, тож підступно завдають удару за ударом з повітря. Проте воїни протиповітряної оборони 24/7 пильнують небо. Сьогодні ви побачили їх у дії на власні очі", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Сході українські військові збили ракету окупантів "Іскандер". ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+44
показати весь коментар
12.03.2022 09:03
+18
молодцы, спасли чьи то жизни
показати весь коментар
12.03.2022 09:03
+18
показати весь коментар
12.03.2022 09:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось.
показати весь коментар
12.03.2022 09:02 Відповісти
над тополем ?
показати весь коментар
12.03.2022 09:04 Відповісти
Це таємниця. Летіла зі сторони Донецька.
показати весь коментар
12.03.2022 09:06 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2022 09:54 Відповісти
Може не треба це викладати?
показати весь коментар
12.03.2022 09:04 Відповісти
Вже можна.
показати весь коментар
12.03.2022 09:05 Відповісти
Та ні, краще не треба. Чи принаймні б більшість будівель обрізали та залишили небо. В кацапів ж ще ракети залишилися
показати весь коментар
12.03.2022 09:13 Відповісти
Розташування ППО не вирахують кацапи?
показати весь коментар
12.03.2022 09:15 Відповісти
Ніт. Яким чином? Такі будинки по всіх житлових масивах міста.
показати весь коментар
12.03.2022 09:17 Відповісти
Хто вам таке сказав? Філатов просить нічого не викладати, навіщо ви це робите?
показати весь коментар
12.03.2022 11:33 Відповісти
Не надо фото выкладывать или обрезать нужно было,если не затруднит подкоректируйте фото.
показати весь коментар
12.03.2022 10:06 Відповісти
Біла хмаринка - це не влучання, це самознищення ракети ППО
показати весь коментар
12.03.2022 10:47 Відповісти
Приберіть це фото.
показати весь коментар
12.03.2022 10:47 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2022 09:03 Відповісти
😁👍
Вот тайна русских тварей роскрыта.Идут на войну,от бедности что бы помарадерить.
показати весь коментар
12.03.2022 09:07 Відповісти
Читала переписку людей із селищ, до яких вдерлись оці розбиті в хлам мародери.
Вони і грабують, і вбивають, і гвалтують. ЦЕ просто жах.
показати весь коментар
12.03.2022 09:23 Відповісти
молодцы, спасли чьи то жизни
показати весь коментар
12.03.2022 09:03 Відповісти
Дай Боже,щоб ***** якась ракета залетіла в сраку.
показати весь коментар
12.03.2022 09:05 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2022 09:07 Відповісти
А почему цензор пишет одну ракету , если две (у кореша прям над домом).
показати весь коментар
12.03.2022 09:07 Відповісти
нам ещё после победы снова филижанки лагавуллина снова пить предстоит.
показати весь коментар
12.03.2022 09:24 Відповісти
Сбили одну двумя зенитными...
показати весь коментар
12.03.2022 09:27 Відповісти
Отчетливо слышал два взрыва подряд.
показати весь коментар
12.03.2022 09:28 Відповісти
Збили дві ракети. Є відео. Але не викладатиму.
показати весь коментар
12.03.2022 09:48 Відповісти
Смерть ворогам!
показати весь коментар
12.03.2022 09:15 Відповісти
так так..ви ще тут в чаті покорегуйте вогонь
показати весь коментар
12.03.2022 09:18 Відповісти
Треба терміново будувати свій "Залізний купол" замість стіни на кордоні
показати весь коментар
12.03.2022 09:33 Відповісти
Спочатку треба свої кордони побачити.
показати весь коментар
12.03.2022 09:46 Відповісти
Починати працювати над куполом треба ще вчора
показати весь коментар
12.03.2022 11:51 Відповісти
Молодці, хлопці!
показати весь коментар
12.03.2022 09:51 Відповісти
Вбивати цапів без жалю! Цапи не мають право на життя!!!
показати весь коментар
12.03.2022 12:40 Відповісти
 
 