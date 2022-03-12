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Новости Война в Украине
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Уничтожена российская крылатая ракета над Днепром, - воздушное командование "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады уничтожена вражеская крылатая ракета над Днепром.

Об этом утром 12 марта сообщили на официальной странице Facebook Воздушного командования "СХІД", передает Цензор.НЕТ.

"Войска РФ терпят значительные потери в наземных операциях, поэтому коварно наносят удар за ударом с воздуха. Однако воины противовоздушной обороны 24/7 следят за небом. Сегодня вы увидели их в действии своими глазами", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+44
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12.03.2022 09:03
+18
молодцы, спасли чьи то жизни
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12.03.2022 09:03
+18
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12.03.2022 09:07
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Ось.
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12.03.2022 09:02 Ответить
над тополем ?
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12.03.2022 09:04 Ответить
Це таємниця. Летіла зі сторони Донецька.
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12.03.2022 09:06 Ответить
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12.03.2022 09:54 Ответить
Може не треба це викладати?
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12.03.2022 09:04 Ответить
Вже можна.
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12.03.2022 09:05 Ответить
Та ні, краще не треба. Чи принаймні б більшість будівель обрізали та залишили небо. В кацапів ж ще ракети залишилися
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12.03.2022 09:13 Ответить
Розташування ППО не вирахують кацапи?
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12.03.2022 09:15 Ответить
Ніт. Яким чином? Такі будинки по всіх житлових масивах міста.
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12.03.2022 09:17 Ответить
Хто вам таке сказав? Філатов просить нічого не викладати, навіщо ви це робите?
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12.03.2022 11:33 Ответить
Не надо фото выкладывать или обрезать нужно было,если не затруднит подкоректируйте фото.
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12.03.2022 10:06 Ответить
Біла хмаринка - це не влучання, це самознищення ракети ППО
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12.03.2022 10:47 Ответить
Приберіть це фото.
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12.03.2022 10:47 Ответить
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12.03.2022 09:03 Ответить
😁👍
Вот тайна русских тварей роскрыта.Идут на войну,от бедности что бы помарадерить.
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12.03.2022 09:07 Ответить
Читала переписку людей із селищ, до яких вдерлись оці розбиті в хлам мародери.
Вони і грабують, і вбивають, і гвалтують. ЦЕ просто жах.
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12.03.2022 09:23 Ответить
молодцы, спасли чьи то жизни
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12.03.2022 09:03 Ответить
Дай Боже,щоб ***** якась ракета залетіла в сраку.
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12.03.2022 09:05 Ответить
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12.03.2022 09:07 Ответить
А почему цензор пишет одну ракету , если две (у кореша прям над домом).
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12.03.2022 09:07 Ответить
нам ещё после победы снова филижанки лагавуллина снова пить предстоит.
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12.03.2022 09:24 Ответить
Сбили одну двумя зенитными...
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12.03.2022 09:27 Ответить
Отчетливо слышал два взрыва подряд.
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12.03.2022 09:28 Ответить
Збили дві ракети. Є відео. Але не викладатиму.
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12.03.2022 09:48 Ответить
Смерть ворогам!
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12.03.2022 09:15 Ответить
так так..ви ще тут в чаті покорегуйте вогонь
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12.03.2022 09:18 Ответить
Треба терміново будувати свій "Залізний купол" замість стіни на кордоні
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12.03.2022 09:33 Ответить
Спочатку треба свої кордони побачити.
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12.03.2022 09:46 Ответить
Починати працювати над куполом треба ще вчора
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12.03.2022 11:51 Ответить
Молодці, хлопці!
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12.03.2022 09:51 Ответить
Вбивати цапів без жалю! Цапи не мають право на життя!!!
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12.03.2022 12:40 Ответить
 
 