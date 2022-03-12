20 027 32
Уничтожена российская крылатая ракета над Днепром, - воздушное командование "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады уничтожена вражеская крылатая ракета над Днепром.
Об этом утром 12 марта сообщили на официальной странице Facebook Воздушного командования "СХІД", передает Цензор.НЕТ.
"Войска РФ терпят значительные потери в наземных операциях, поэтому коварно наносят удар за ударом с воздуха. Однако воины противовоздушной обороны 24/7 следят за небом. Сегодня вы увидели их в действии своими глазами", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+44 клаус хаус
показать весь комментарий12.03.2022 09:03
+18 Dmitri 18251fb2
показать весь комментарий12.03.2022 09:03
+18 Олександр Дніпро
показать весь комментарий12.03.2022 09:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вот тайна русских тварей роскрыта.Идут на войну,от бедности что бы помарадерить.
Вони і грабують, і вбивають, і гвалтують. ЦЕ просто жах.