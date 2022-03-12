Унаслідок авіаудару тимчасово припинено водопостачання у Сумах

Зранку в суботу, 12 березня, російські окупанти завдали авіаційного удару по Сумах. В результаті в місті зникло водопостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу КП "Міськводоканал" Сумської міської ради.

"Через ранковий авіаналіт припинено водопостачання міста

Внаслідок авіаударів о 4:50 знеструмлено об’єкти водоканалу. Подача води в місто припинена", - зазначається в повідомленні.

"Усі служби підприємства працюють в посиленому режимі. За умови постачання електричної енергії та відновлення роботи каналізаційно-насосних станцій водозабори будуть включатися в роботу, про що ми будемо вас інформувати", - додали у "Міськводоканалі".

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