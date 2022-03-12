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Унаслідок авіаудару тимчасово припинено водопостачання у Сумах

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Зранку в суботу, 12 березня, російські окупанти завдали авіаційного удару по Сумах. В результаті в місті зникло водопостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу КП "Міськводоканал" Сумської міської ради.

"Через ранковий авіаналіт припинено водопостачання міста
Внаслідок авіаударів о 4:50 знеструмлено об’єкти водоканалу. Подача води в місто припинена", - зазначається в повідомленні.

"Усі служби підприємства працюють в посиленому режимі. За умови постачання електричної енергії та відновлення роботи каналізаційно-насосних станцій водозабори будуть включатися в роботу, про що ми будемо вас інформувати", - додали у "Міськводоканалі".

Також дивіться: Евакуація із Сум: перша група людей прибула до Львова. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Лавров заявит, что в резервуарах водоканала скрывалась украинская подводная лодка.
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12.03.2022 09:23 Відповісти
Вони прагнуть винищити українців. Дивіться як влаштовують облоги наших міст.
Створюють гуманітарні кризи.
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12.03.2022 09:25 Відповісти
Раша применяет ТАКТИКУ ВЫЖЖЕНОЙ ЗЕМЛИ
И весь мир наблюдает и успокаивает - типа мы вам потом отстроим все.

это просто кошмар . Отдали Сирию **** на растерзание , теперь Украину !!!
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12.03.2022 09:48 Відповісти
У мене питання до суспільного Суми, агов люди, ви там ***** спите? Чому сповіщення про тривогу болу вже тоді коли літак на друге коло пішов.
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12.03.2022 10:03 Відповісти
система оповещения работает следующим образом - основная информация поступает с радаров слежения. Если на поле экрана появляются отметки летательных аппаратов, которые перемещаются в сторону городов и есть информация, что это - враг, подается команда "Воздух".
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12.03.2022 10:51 Відповісти
Так у мене питання ж про це. Чому команди повітря не було? І це вже другий раз так. Коли скинули бобми тоді увімкнули.
І при чому вони заходять на місто постійно з одного боку. Прямо над моїм будинком. При чому його гул я чую ще до того як він щось збросить.
Постійно так, чую його. Виходжу, і через секунду п'ять він летить і збрасує. Дайте мені вже той стінгер.
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13.03.2022 01:17 Відповісти
А вчора була дуже погана погода. Сильний вітер. І вітер вив так як літак летить, в так цілий вечер та ніч.
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13.03.2022 01:19 Відповісти
 
 