Унаслідок авіаудару тимчасово припинено водопостачання у Сумах
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Зранку в суботу, 12 березня, російські окупанти завдали авіаційного удару по Сумах. В результаті в місті зникло водопостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу КП "Міськводоканал" Сумської міської ради.
"Через ранковий авіаналіт припинено водопостачання міста
Внаслідок авіаударів о 4:50 знеструмлено об’єкти водоканалу. Подача води в місто припинена", - зазначається в повідомленні.
"Усі служби підприємства працюють в посиленому режимі. За умови постачання електричної енергії та відновлення роботи каналізаційно-насосних станцій водозабори будуть включатися в роботу, про що ми будемо вас інформувати", - додали у "Міськводоканалі".
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Створюють гуманітарні кризи.
И весь мир наблюдает и успокаивает - типа мы вам потом отстроим все.
это просто кошмар . Отдали Сирию **** на растерзание , теперь Украину !!!
І при чому вони заходять на місто постійно з одного боку. Прямо над моїм будинком. При чому його гул я чую ще до того як він щось збросить.
Постійно так, чую його. Виходжу, і через секунду п'ять він летить і збрасує. Дайте мені вже той стінгер.