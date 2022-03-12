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война (46763) обстрел (20159) Сумы (826) водоснабжение (697)

В результате авиаудара временно прекращено водоснабжение в Сумах

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Утром в субботу, 12 марта, российские оккупанты нанесли авиационный удар по Сумам. В результате в городе прекратилось водоснабжение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КП "Горводоканал" Сумского городского совета.

"Из-за утреннего авианалета прекращено водоснабжение города
В результате авиаударов в 4:50 обесточены объекты водоканала. Подача воды в город прекращена", - говорится в сообщении.

"Все службы предприятия работают в усиленном режиме. При поставке электроэнергии и возобновлении работы канализационно-насосных станций водозаборы будут включаться в работу, о чем мы будем вас информировать", - добавили в "Горводоканале".

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Лавров заявит, что в резервуарах водоканала скрывалась украинская подводная лодка.
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12.03.2022 09:23 Ответить
Вони прагнуть винищити українців. Дивіться як влаштовують облоги наших міст.
Створюють гуманітарні кризи.
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12.03.2022 09:25 Ответить
Раша применяет ТАКТИКУ ВЫЖЖЕНОЙ ЗЕМЛИ
И весь мир наблюдает и успокаивает - типа мы вам потом отстроим все.

это просто кошмар . Отдали Сирию **** на растерзание , теперь Украину !!!
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12.03.2022 09:48 Ответить
У мене питання до суспільного Суми, агов люди, ви там ***** спите? Чому сповіщення про тривогу болу вже тоді коли літак на друге коло пішов.
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12.03.2022 10:03 Ответить
система оповещения работает следующим образом - основная информация поступает с радаров слежения. Если на поле экрана появляются отметки летательных аппаратов, которые перемещаются в сторону городов и есть информация, что это - враг, подается команда "Воздух".
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12.03.2022 10:51 Ответить
Так у мене питання ж про це. Чому команди повітря не було? І це вже другий раз так. Коли скинули бобми тоді увімкнули.
І при чому вони заходять на місто постійно з одного боку. Прямо над моїм будинком. При чому його гул я чую ще до того як він щось збросить.
Постійно так, чую його. Виходжу, і через секунду п'ять він летить і збрасує. Дайте мені вже той стінгер.
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13.03.2022 01:17 Ответить
А вчора була дуже погана погода. Сильний вітер. І вітер вив так як літак летить, в так цілий вечер та ніч.
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13.03.2022 01:19 Ответить
 
 