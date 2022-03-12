В результате авиаудара временно прекращено водоснабжение в Сумах
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Утром в субботу, 12 марта, российские оккупанты нанесли авиационный удар по Сумам. В результате в городе прекратилось водоснабжение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КП "Горводоканал" Сумского городского совета.
"Из-за утреннего авианалета прекращено водоснабжение города
В результате авиаударов в 4:50 обесточены объекты водоканала. Подача воды в город прекращена", - говорится в сообщении.
"Все службы предприятия работают в усиленном режиме. При поставке электроэнергии и возобновлении работы канализационно-насосных станций водозаборы будут включаться в работу, о чем мы будем вас информировать", - добавили в "Горводоканале".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Створюють гуманітарні кризи.
И весь мир наблюдает и успокаивает - типа мы вам потом отстроим все.
это просто кошмар . Отдали Сирию **** на растерзание , теперь Украину !!!
І при чому вони заходять на місто постійно з одного боку. Прямо над моїм будинком. При чому його гул я чую ще до того як він щось збросить.
Постійно так, чую його. Виходжу, і через секунду п'ять він летить і збрасує. Дайте мені вже той стінгер.