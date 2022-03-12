В результате авиаудара временно прекращено водоснабжение в Сумах

Утром в субботу, 12 марта, российские оккупанты нанесли авиационный удар по Сумам. В результате в городе прекратилось водоснабжение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КП "Горводоканал" Сумского городского совета.

"Из-за утреннего авианалета прекращено водоснабжение города

В результате авиаударов в 4:50 обесточены объекты водоканала. Подача воды в город прекращена", - говорится в сообщении.

"Все службы предприятия работают в усиленном режиме. При поставке электроэнергии и возобновлении работы канализационно-насосных станций водозаборы будут включаться в работу, о чем мы будем вас информировать", - добавили в "Горводоканале".

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