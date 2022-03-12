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У Білорусі щонайбільше 10 тисяч солдат у боєздатних підрозділах, - Денисенко

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У Білорусі щонайбільше 10 тисяч солдат у боєздатних підрозділах, - Денисенко

Відкриття білоруського фронту поки не відбулося.

Про це під час телемарафону сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Із позитиву - відкриття білоруського фронту не відбулося. Найімовірніше, Лукашенко дуже боїться початку подібних бойових дій, він розуміє, що його час як президента Білорусі з цього моменту по суті буде закінчено. В Білорусі невелика армія, там всього 40 тис. людей. Боєздатних підрозділів, за різними оцінками, 5-8, щонайбільше 10 тисяч. Кинути цю армію сюди зараз, за цих умов - означає отримати кілька тисяч трун. Населення Білорусі категорично проти подібних авантюр", - сказав Денисенко.

Він нагадав, що згідно з недавнім опитуванням, проведеним у Білорусі, лише 3% респондентів підтримали вторгнення до Україні.

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"Думаю, Лукашенко буде робити все від нього залежне, щоб ніякого вторгнення з боку Білорусі наземного найближчим часом не було", - сказав Денисенко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
В Білорусі невелика армія, там всього 40 тис. людей. Боєздатних підрозділів, за різними оцінками, 5-8, щонайбільше 10 тисяч.

Після 10 тисяч забули написати "людей". Нічого страшного, буває...
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12.03.2022 10:47
+4
Тому нехай і не лізуть. Краще би зі своєю владою розібрались. Чому вони ігнорують реальність і продовжують служити самозванцю ? Білоруси обрали іншого президента.
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12.03.2022 10:40
+4
Так то так, але наші бойові бригади стоять і чекають на можливе вторгнення, а цих дві-три бригади давно би знищили москальню під умовним Мариком чи Києвом
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12.03.2022 10:45
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да не полезут они либо свои замочат либо против них пойдут...просто отвлекают
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12.03.2022 10:34 Відповісти
В Білорусі невелика армія, там всього 40 тис. людей. Боєздатних підрозділів, за різними оцінками, 5-8, щонайбільше 10 тисяч.

Після 10 тисяч забули написати "людей". Нічого страшного, буває...
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12.03.2022 10:47 Відповісти
А как же через два дня на Ла-Манше ?
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12.03.2022 10:37 Відповісти
Ла Манш білоруською буде Ухлясть.
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12.03.2022 10:49 Відповісти
голові колгоспу потрібно вести переговори з Зеленським, щоб згуртуватися і разом поховати московську армію.
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12.03.2022 10:37 Відповісти
Захопивший владу у Білорусі промосковський тарган і вбивця білорусів мабуть до цього ніколи не додумається...
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12.03.2022 11:10 Відповісти
https://www.facebook.com/100048623350900/videos/709556830057531
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12.03.2022 10:39 Відповісти
Тому нехай і не лізуть. Краще би зі своєю владою розібрались. Чому вони ігнорують реальність і продовжують служити самозванцю ? Білоруси обрали іншого президента.
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12.03.2022 10:40 Відповісти
Белорусы сейчас ********** отбирает у наших детей детство и Мир, не принимайте участие в его преступлениях, наше возмездие и наказание не минует никого.
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12.03.2022 10:42 Відповісти
⚡️🇺🇦⚡️Хочу закликати українську діаспору за кордоном доносити правду про війну у соціальних мережах. Наразі це наш тил що дестабілізують кремлівські пропагандони!
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12.03.2022 10:42 Відповісти
Я вважаю, що краще вони б сунулися і тоді у нас були б розв'язані руки, можна було б бити по їх території, заходити і знищувати їх аеродроми і кацапську авіацію, яка там безпечно базується.
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12.03.2022 10:43 Відповісти
а " русские братики" так старалися так старалися, вбивали білорусів і катували, а білоруси такі неблагодарні, не оцінили "братської любові", не хочуть за "братиків" вписуватися.
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12.03.2022 10:44 Відповісти
Так то так, але наші бойові бригади стоять і чекають на можливе вторгнення, а цих дві-три бригади давно би знищили москальню під умовним Мариком чи Києвом
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12.03.2022 10:45 Відповісти
Хтось повинен відредагувати... Не 10 000 підрозділав, а 10 000 військовослужбовців....
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12.03.2022 10:48 Відповісти
нє-нє-нє! саме підрозділів! кожен солдат-бульбаш несе на собі цілий взвод колорадських жуків - яка країна, така й "біологічна зброя"
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12.03.2022 10:52 Відповісти
Хех ... велика політика. Бєларусь вже 15 днів приймає участь у агресії проти нас.
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12.03.2022 11:00 Відповісти
Белорусы словяне как и украинцы,а кацапы полумонголы,так что быть на ихней стороне это зашквар.
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12.03.2022 11:01 Відповісти
Та не в їх армії проблема. Офіційний вступ Білорусі у війну, дозволить оркам вдарити нам у тил, по Волині!
Я думаю Ху.ло вимагає не стільки участі їх армії, скільки самого факту вступу і можливості розпочати бойові дії на самому кордоні ЄС та НАТО.
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12.03.2022 11:03 Відповісти
Якщо таракан впреться у критичну для орків ситуацію, то його ліквідують і поставлять зомбі, який кине бульбашів на фарш без цензу
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12.03.2022 11:14 Відповісти
Обхєзався бульбоушльопок.
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12.03.2022 11:20 Відповісти
10 тисяч особового боєздатного складу , а не підрозділів .
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12.03.2022 11:20 Відповісти
Боится таракан.И власть потерять нехочет и перед путей прогнуться надо.
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12.03.2022 11:35 Відповісти
 
 