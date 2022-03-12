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Від початку війни окупанти вбили 79 українських дітей

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Від початку війни окупанти вбили 79 українських дітей

За 16 днів війни в Україні вже загинуло 79 дітей та майже 100 поранено.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях. Ця цифра не є остаточною через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії.

Наразі зруйновано понад 280 навчальних закладів - 9 із них знищено повністю. У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів, у Сумській - 28, у Києві - 17 та понад 10 дитячих лікувальних установ.

У середньому за час війни окупантом щоденно руйнується 17 навчальних закладів. Таким чином, 7 мільйонів дітей позбавлені можливості навчатися через активні бойові дії на території України та цілеспрямоване руйнування таких закладів.

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Автор: Наталя Джума
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Olga Gritsenko

18 год ·

Про людей !!!!

Вістка з Варшави.

Польське ТБ показує, як іскандер б'є по Броварах! В мене там працює друг нейрохірург, з яким я в Києві проходив інтернатуру. Пишу йому: «Женя, ти живий?» Відзвонює: «В нас тут біда, 5 діб без сну, поступають і дорослі і діти, 6-місячна дівчинка сьодні поступила з травмою черепа, операційна медсестра втекла, асистує мені дружина (палатна медсестра), діти наші сидять в подвалі з братом, хлопці 7 і 4 роки! Руки опускаються».
Питаю: «Чим тобі помогти, чого бракує?», відповідає: «Мені б налобний фанар тепер пригодився, нам світло часто вирубають під час операції!!! Хірургічний, з оптикою, і гемостатический матеріал дуже треба бо під час трепанації нема чим кровотечу спиняти (від дорогий, в Україні і в мирні часи з ним проблеми».
Відповдаю: «Женя! Я тебе почув, тримайся».
Набираю відразу начальницю оперблоку своєї лікарні у Варшаві. Пояснюю, так і так така історія, вона каже, що завтра відзвонить.
О 8:30 ранку дзвінок: «Приїдь, забери я тут дещо назбирала».
О 8:50 приїжджаю: дивлюся - два піраміди з ящиками вище мене.
Я питаю: «Що там?» Розказує, що там: «Трохи назбирали, шо було»! Я питаю «А гемостатичних матеріалів скільки?» Каже «Штук 10, що було».
Привоже все додому, розпаковую: там 20 упаковок по 20 шт в пачці (на 100 операцій!!!), ниток хірургічних річний запас, ***** інших супердорогущих матеріалів, судинні кліпси, які коштують, як збитий літак, степлєри для зшивання рани, і ше велика кількість розходників» - на око всього на пару тис. євро!!!
Головна тавматологічна лікарня Варшави віддала все це безплатно!!! безплатно, і не задавала ніяких питань.
Знайомий нейрохірург в Варшаві дзвонить і каже: «Знайшов для тебе оптику з підсвіткою, колега просто віддає свою снайперську дорогущу оптику по першому проханню».
Посортував все за три 3 год, спакував, підписав.
Знайшли з другом бус, яким польський хлопець повезе цю допомогу на кордон.
Інший друг занайшов рацій для тероборони на 4 тис. євро! Домовилися за експрес-коридор через польських прикордонників! Всі допомагають, працюють, як годинник, питань ніхто не задає.
На кордоні в нейтральній території посилку перевантажили в свій бус волиняни і женуть то все на Київ. Друзи по телефону запевняють «До Броварів довезем, даю слово!» А у телефоні свист куль на фоні розмови.
Якшо все складеться за планом, мій друг нейрохірург-герой дістане матеріали, якими зможе рятувати дальше життя поранених, а тероборона точно відстрілювати орків.
Новостворений Варшавський округ тилового забезпечення ЗСУ докладає зусиль для нашої перемоги! Сподіваємося, що це и маленький цв'яшок в домовину путлєра.
Передайта всім в Україні, що нас підтримує весь Світ
Перемога близько!
Слава Україні
Це я лише переписав!!! Лікар - не я!...
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12.03.2022 11:20 Відповісти
просто вже немає прокльонів на цю фашистску орду....
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12.03.2022 11:30 Відповісти
руская армия , равно как и народ - это аморальный сброд , вырожденцы рода людского , подлежат тотальному уничтожению по всему миру
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12.03.2022 11:35 Відповісти
Губернатор региона Вячеслав Чаус: "Чернигов - без электричества, практически без воды, тепла и газа"

https://m.youtube.com/watch?v=1u0p7Vnbj8A
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12.03.2022 11:37 Відповісти
Тримаймо емоції в собі, вони мають бути сублімовані в холодну та безжалісну помсту.
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12.03.2022 12:59 Відповісти
Кров 79 убитих українських дітей на руках європейських бізнес-гнид, які продовжують продавати рашистській Манкуртії товари подвійного призначення, які використовуються для матеріально-технічного забезпечення її військ! Насамперед це стосується бізнес-гнид німеччини, угорщини та франції, а також, їх політичних маріонеток.
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12.03.2022 14:01 Відповісти
думаю, такие новости - ваще не стоит каментить. имхо.
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12.03.2022 17:13 Відповісти
відільються цим виб--м наша кров та сльози-
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12.03.2022 18:18 Відповісти
может лучще под такими новостями коменты отключать
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12.03.2022 20:21 Відповісти
потому что тут.....это жуткие новости....
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12.03.2022 20:22 Відповісти
СЕГОДНЯ ПЛЕННЫЙ РУССКИЙ УБИЙЦА, ВЕСЬ В СЛЕЗАХ И СОПЛЯХ, ЗВОНИТ МАТЕРИ В ПОГАНУЮ РОССИЮ:

- МАМА, Я В ПЛЕНУ!

*****-МАТЬ КРИЧИТ ЕМУ В УХО:

- СЫНОК, ТЫ ЖЕ СМЕЛЫЙ! ИДИ ВПЕРЕД ЗА ПУТИНА!

ЭТУ СУЧКУ-МАТЬ С ЧЕРЕПОМ ПОЛНЫМ ГОВНА НАДО РАССТРЕЛЯТЬ НА ГЛАЗАХ ЕЕ ВЫРОДКА. ОНА ВЫРОДИЛА ЭТОГО МЕРЗАВЦА, И ЗАСТАВЛЯЕТ ЕГО ОСТАВАТЬСЯ МЕРЗАВЦЕМ.

РАША-ПАРАША ПЕРЕПОЛНЕНА ПОДОНКАМИ ВСЕХ СОРТОВ И ОБЛИЧИЙ. ЭТО НЕ ТОЛЬКО РАБЫ-РЮЗЬКИ, ЭТО И ПОЗОРНЫЕ ПРОДАЖНЫЕ ЕРМЕНЫ С ****** МАРГАРИТОЙ НА КОНЦЕ, КОТОРЫХ ДОМКРАТОМ НЕ ОТОРВЕШЬ ОТ СТРАСТНОГО ЛИЗАНИЯ ЖОПЫ *****.

30 ЛЕТ НАЗАД Я ОПЛЕВАЛ И ВТОПТАЛ В ГРЯЗЬ ВОНЮЧИЙ РЮЗЬКИ ПАСПОРТ. СЕГОДНЯ Я ГОРЮ ОТ СТЫДА, ЧТО ЗНАЮ РУССКИЙ ЯЗЫК, КОТОРЫМ ГОВОРИТ *****. СЕГОДНЯ ЗНАТЬ ЭТОТ БАНДИТСКИЙ ЯЗЫК - ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ЭТО АБСОЛЮТНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ ЛИЧНОСТИ, ПАРАЛИЧ МОЗГА, САДИЗМ И ТОТАЛЬНАЯ ЛОЖЬ.

МНОГИЕ РУССКИЕ ЗДЕСЬ (in USA) УЖЕ НЕ НАЗЫВАЮТ СЕБЯ РУССКИМИ, А ПРЯЧУТСЯ ПОД ИМЕНЕМ ГЕРОИЧЕСКИХ УКРАИНЦЕВ.

ЧТОБЫ ОЧИСТИТЬСЯ ОТ РУССКОЙ СКВЕРНЫ, КАЖДЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ДОЛЖЕН ЗАДУШИТЬ ПУТИНА ИЛИ УТОПИТЬ ***** В ГОВНЕ, ИЗ КОТОРОГО ТОТ КОГДА-ТО ВЫЛЕЗ. РАЗУМЕЕТСЯ, ЗАДУШИТЬ И ПОДЕЛЬНИКOВ ***** ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА.

МНОГИЕ ИЗ НАС УБЕЖДЕНЫ, ЧТО АМЕРИКА ДОЛЖНА ОБРУШИТЬ БЫСТРЫЙ ЯДЕРНЫЙ УДАР ПО МОСКВЕ И ПО ДРУГИМ ЦЕНТРАМ ВСЕМИРНОГО ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ЗЛА В РОССИИ. ПОГИБНУТ ЛЮДИ, НО ВЕДЬ ОНИ ЖЕ САМИ ВЫРАСТИЛИ И ВЫЛИЗАЛИ РУССКОЕ ***** И ПОТОМУ ОНИ ИДУТ ВМЕСТЕ ПО СМЕРТНОМУ ПУТИ.
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13.03.2022 02:57 Відповісти
 
 