С начала войны оккупанты убили 79 украинских детей

За 16 дней войны в Украине уже погибли 79 детей и почти 100 ранены.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Житомирской областях. Эта цифра не является окончательной из-за отсутствия возможности досмотра мест обстрела, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия.

В настоящее время разрушены более 280 учебных заведений - 9 из них уничтожены полностью. В Донецкой области повреждено 110 учебных заведений, в Сумской – 28, в Киеве – 17 и более 10 детских лечебных учреждений.

В среднем за время войны оккупантом ежедневно разрушается 17 учебных заведений. Таким образом, 7 миллионов детей лишены возможности учиться из-за активных боевых действий на территории Украины и целенаправленного разрушения таких заведений.

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