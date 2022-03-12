Oriflame залишається на російському ринку попри війну в Україні

Незважаючи на війну Росії проти України шведська косметична компанія Oriflame залишиться на російському ринку. На цей ринок припадає близько 16% світових продажів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Dagens Industri.

Як заявив гендиректор Oriflame Магнус Бреннстрем, російське вторгнення в Україну є "жахливою катастрофою", але шведський косметичний гігант залишиться в країні.

Oriflame має завод в Росії з 1000 співробітників і близько 1 млн консультантів-реселерів, які здійснюють прямі продажі. Також повідомляється, що в 2021 року на Росію припадало 16% продажів компанії, які склали трохи більше 1 млрд євро.

У компанії відзначають, що рішення прийнято з метою підтримати консультантів, єдиним джерелом доходу яких, на думку компанії, є продаж косметики Oriflame.

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