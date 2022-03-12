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Oriflame залишається на російському ринку попри війну в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Oriflame залишається на російському ринку попри війну в Україні

Незважаючи на війну Росії проти України шведська косметична компанія Oriflame залишиться на російському ринку. На цей ринок припадає близько 16% світових продажів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Dagens Industri.

Як заявив гендиректор Oriflame Магнус Бреннстрем, російське вторгнення в Україну є "жахливою катастрофою", але шведський косметичний гігант залишиться в країні.

Oriflame має завод в Росії з 1000 співробітників і близько 1 млн консультантів-реселерів, які здійснюють прямі продажі. Також повідомляється, що в 2021 року на Росію припадало 16% продажів компанії, які склали трохи більше 1 млрд євро.

У компанії відзначають, що рішення прийнято з метою підтримати консультантів, єдиним джерелом доходу яких, на думку компанії, є продаж косметики Oriflame.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+45
шлюхи
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12.03.2022 11:53
+38
Вигнати з України. Назавжди.
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12.03.2022 11:55
+29
скільки тварей кацапських не косметуй, а тваряче рило все одно вилазить.
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12.03.2022 11:56
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12.03.2022 11:53 Відповісти
Mrazi (c)
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12.03.2022 11:54 Відповісти
Вигнати з України. Назавжди.
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12.03.2022 11:55 Відповісти
проститутки
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12.03.2022 11:56 Відповісти
скільки тварей кацапських не косметуй, а тваряче рило все одно вилазить.
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12.03.2022 11:56 Відповісти
это не страшно. покупать то будет не за х-й.
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12.03.2022 11:57 Відповісти
Они осуждают, но деньги важнее, ясно-понятно. Значит массовый хэйт в соцсетях и отказ от их продуктов
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12.03.2022 11:57 Відповісти
и это правильно! в кацапских моргах сейчас ооочень нужна косметика
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12.03.2022 11:57 Відповісти
Какая разница. Товар всё равно не сможет доставляться в Россию и долларов с евро им не видать.
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12.03.2022 11:57 Відповісти
це - доволі дорога косметика
більшості орків вона не по кишені, особливо тепер
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12.03.2022 11:57 Відповісти
Кроваві гроші руки не печуть, то хай це буде на вашій совісті, якщо вона є.
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12.03.2022 11:57 Відповісти
на щастя, в Україні на ринку -купа значно якісніших товарів цієї групи від інших виробників, в яких керують люди, а не свині ненаситні. У кого ще залишилися якість товари оріфлейму - забудьте і виберіть щось краще
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12.03.2022 11:57 Відповісти
Продукцію цієї ********* компанії в Україні слід послати за російським військовим кораблем. Українці, не купуйте продукцію цих *********
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12.03.2022 11:58 Відповісти
сытно и зажиточно стали жить алени в колхозе "Путь *******" !
рамблер.ру рекомендует аленям

Экономные рецепты девяностых, которые пригодятся и теперь

При вечно пустом кошельке женщине нужно было кормить семью каждый день. Поэтому хозяйки выкручивались как могли, чтобы приготовить завтрак, обед и ужин из скудного набора доступных продуктов.
Школьники перекусывали солеными и сладкими бутербродами. В первом случае ломтик ржаного хлеба солили и натирали чесноком, во втором случае - намазывали на белый хлеб маргарин (который рекламщики часто выдавали за сливочное масло), посыпали сахаром

Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://woman.rambler.ru/cooking/48279318/?utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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12.03.2022 11:58 Відповісти
на Росію припадало 16% продажів компанії, які склали трохи більше 1 млрд євро.

теперь Орифлейм будет продавать за фантики вазелин для смазки рогов аленям

тоже бизнес: "мне нраивится как шуршат орехи"
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12.03.2022 12:00 Відповісти
Очень не дальновидно.
Репутация в минус, это раз, а к лету кацапы о косметике вообще забудут. Самое желанное, а самое главное, что кацапы смогут себе позволить, то это рулон туалетной бумаги на две семьи.
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12.03.2022 11:59 Відповісти
и мазута смазать шершавые от недоедания губы
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12.03.2022 12:01 Відповісти
Если будут обильно смазывать губы, то нечего будет знать.
Так что или губы мазать или жрачка
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12.03.2022 12:07 Відповісти
будут жрать пластиковую кашу из Кин-дза-зі
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12.03.2022 12:19 Відповісти
Бойкот Oriflame!!!
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12.03.2022 11:59 Відповісти
Шведы при немцах во 2-ю мировую себя неплохо чувствовали.
Геополетические шалавы.
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12.03.2022 11:59 Відповісти
Oriflame зі Швецію з'вязує лише те, що вона там була заснована у 1967 році. Наразі центральний офіс знаходиться у Швейцарії, а представництва є у багатьох країнах світу. Шведи всіляко підтримують Україну на всіх рівнях, від гуманітарки та воєнної допомоги до добровольців в тому числі і в Азові. Так що на шведів не гоніть.
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12.03.2022 12:23 Відповісти
І будуть як оплату від мокшан, приймати шишками і ягелєм.?
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12.03.2022 12:00 Відповісти
деревянными фантиками
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12.03.2022 12:02 Відповісти
есть актуальный список на сегодня, какие мрази еще торгют с кацапстаном ?
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12.03.2022 12:00 Відповісти
Крем для жопи мазь. Базарна мазюка для тьоток
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12.03.2022 12:01 Відповісти
Нужно запрещать в Украине товары и фирмы работающие на лаптестане,как фирмы спонсирующие тероризм.
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12.03.2022 12:02 Відповісти
= 100 !
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12.03.2022 12:03 Відповісти
Ну нічого, за кілька днів будуть вибачення просити. Усі, хто якшається з кацапами, теж забруднюють свої руки кров'ю невинних.
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12.03.2022 12:02 Відповісти
Свідки оріфлейму, вони *******, але стійкі
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12.03.2022 12:03 Відповісти
дык миллион русских тьоток останутся без пропитания
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12.03.2022 12:04 Відповісти
долбоебы. у ванек и марусь денех скоро будет хватать только на репу с брагой. потом один хер уйдете с рынка. но репутацию уже подмочили
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12.03.2022 12:04 Відповісти
світова спільнота забороняє купляти нафту і газ в окупанта України , варто заборонити купляти і продукцію цього покидька з "оріфлеймом"
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12.03.2022 12:04 Відповісти
Оно и правильно. Вазелин будут делать. В параше сейчас востребован.
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12.03.2022 12:04 Відповісти
У компанії відзначають, що рішення прийнято з метою підтримати консультантів
---
Цікава, а ва Ўкраіне кансультантаў Oriflame няма? Нейкі дзіўны бізнэс-план: забіць украінскіх кансультантаў разам з семьямі, суседзямі і знаёмымі, каб падтрымаць расейскіх. 0_0
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12.03.2022 12:05 Відповісти
Все на страницы орифлейма в соцсетях и грузить их что помогают путину убивать украинцев
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12.03.2022 12:05 Відповісти
Все компании,кто не гнущается заработывать деньги,на смертях украинских детей должны быть запрещены на рынке Украины. Как и бизнес стран,которые поддерживают политику нацистов.
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12.03.2022 12:05 Відповісти
Вони переживають за те чи є дохід в окупантів??? Бойкот продукції! В кожному місті України закрити лавочки!!!
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12.03.2022 12:09 Відповісти
Проститутки кремлевские
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12.03.2022 12:09 Відповісти
последние денежки заберут и уедут
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12.03.2022 12:11 Відповісти
не разумное решение. В итоге орифлейм потеряет больше
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12.03.2022 12:12 Відповісти
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦Oriflame is helping russia-putin kill Ukrainians🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦

https://instagram.com/oriflame?utm_medium=copy_link
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12.03.2022 12:17 Відповісти
Все одно підуть, бо там ринку скоро не буде, але з підмоченою репутацією.
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12.03.2022 12:17 Відповісти
В инстаграме на странице орифлейм
Oriflame is helping russia-putin kill Ukrainians
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12.03.2022 12:18 Відповісти
дешевое говно!
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12.03.2022 12:18 Відповісти
Не дешеве, але гівно!
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12.03.2022 12:28 Відповісти
Oriflame зі Швецію з'вязує лише те, що вона там була заснована у 1967 році. Наразі центральний офіс знаходиться у Швейцарії, а представництва є у багатьох країнах світу. Шведи всіляко підтримують Україну на всіх рівнях, від гуманітарки та воєнної допомоги до добровольців в тому числі і в Азові. Так що на шведів не гоніть.
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12.03.2022 12:22 Відповісти
И х_й с ними, пускай остаются. Жмуры тоже в их продукции нуждаются. Безвозмездно.
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12.03.2022 12:28 Відповісти
Сами уйдут и скоро. После очередного обвала рубля немногим будет лейбл по карману
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12.03.2022 12:29 Відповісти
Пособники путинских террористов и оккупантов
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12.03.2022 12:31 Відповісти
То є дуже добре! Нехай кацапські нелюді перед смертю хоть нігті пофарбують,як і мають підараси!
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12.03.2022 12:33 Відповісти
Таке лайно, як оріфлейм може бути популярне тільки в країні-лайні.
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12.03.2022 12:34 Відповісти
Дєньге теньге, всьо такі пахнут
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12.03.2022 12:37 Відповісти
Орифлейм и так всех раздражает из за своей модели распространения. Теперь будет раздражать еще больше. Им пофиг на репутацию.
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12.03.2022 12:40 Відповісти
Що там кацапська кремлівська мумія казала про торгівлю та мотузку? Оце саме те.
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12.03.2022 12:42 Відповісти
думают подняться на макияже для дохлой ихтамнетины? напрасно, там сажа, известь и краска для пола в ходу
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12.03.2022 12:43 Відповісти
Теперь эта ссыкливая фирма под запретом как и **@нная кока кола .
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12.03.2022 13:16 Відповісти
А хто є власником "Київстар" ???
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12.03.2022 13:30 Відповісти
огидно прикриватися долею масковських дістриб'юторів, та наживатися і сплачувати податки країні терористу і фашиствующему агресору, ясна річ що згодом він буде обкліювати рублями свій офіс, ні євро ні долярів в параші йому не бачити і акції на Стотгольмській біржі впадуть, закрити фабрикиу і СЦ в параші,- єдиний вихід
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12.03.2022 13:41 Відповісти
 
 