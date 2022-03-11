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British American Tobacco повідомила про вихід з Росії

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British American Tobacco повідомила про вихід з Росії

Ще одна велика тютюнова компанія оголосила про зупинку своєї діяльності на території Росії. British American Tobacco тепер офіційно повідомили про свій відхід з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії.

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"Ми завершили перевірку нашої присутності в Росії. Контекст дуже складний, виключно швидко мінливий і мінливий. Ми прийшли до висновку, що право власності БАТ на бізнес в Росії більше не є стійким в поточних умовах. Сьогодні ми ініціювали процес швидкого переведення нашого російського бізнесу відповідно до міжнародних та місцевих законів", - сказано в повідомленні.

У компанії стверджують, що всім 2500 співробітникам буде збережена зарплата і в найближчому майбутньому буде зроблено все можливе, щоб забезпечити їх зайнятість.

British American Tobacco випускає сигарети під брендами Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Newport, Rothmans International, Camel, Natural American Spirit, а також ряд місцевих марок (в Росії особливо відома марка Ява золота) — всього близько 200 марок.

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Топ коментарі
+5
Рабсеяне эта вяликая па-беда.
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11.03.2022 20:37
+4
придется переходить на махорку
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11.03.2022 20:24
+3
мох курить будут
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11.03.2022 20:26
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придется переходить на махорку
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11.03.2022 20:24 Відповісти
Бамбук нехай палить русня.
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11.03.2022 20:27 Відповісти
Табачьные и алкогольные фирмы пусть остаются,пусть травят этих русских свинособак.Быстрей здохнут суки.
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11.03.2022 20:26 Відповісти
Все нормально, скоро будут плавать с веслами, ездить на конях, курить сушенные листья, летать только со скал вниз!
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11.03.2022 20:30 Відповісти
Да ну нах. Это миллиарды долларов в бюджет.
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11.03.2022 20:30 Відповісти
мох курить будут
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11.03.2022 20:26 Відповісти
Будут віники курити!
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11.03.2022 20:27 Відповісти
Ягель в бересті.
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11.03.2022 20:27 Відповісти
Требо йще гроши дати тим , хто завезе в ********** цистерну мелілового спірту біля якоїсь військової частини
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11.03.2022 20:31 Відповісти
Якутский скульптор может не хило заработать. Сейчас винтороги будут кизяки курить, а у него этого добра ого-го
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11.03.2022 20:34 Відповісти
Рабсеяне эта вяликая па-беда.
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11.03.2022 20:37 Відповісти
Ватра, Сальвэ, Космос, что там еще было ?
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11.03.2022 20:55 Відповісти
Сподіваюсь, що вихід наркокартелів з кацапського бізнесу не призведе до зниження куріння свинособак і зменшення кількості смертей від куріння.
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11.03.2022 21:15 Відповісти
беламор
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11.03.2022 21:19 Відповісти
Хер завернутий в газету заміняє цигарету
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11.03.2022 22:19 Відповісти
 
 