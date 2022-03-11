British American Tobacco повідомила про вихід з Росії

Ще одна велика тютюнова компанія оголосила про зупинку своєї діяльності на території Росії. British American Tobacco тепер офіційно повідомили про свій відхід з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії.

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"Ми завершили перевірку нашої присутності в Росії. Контекст дуже складний, виключно швидко мінливий і мінливий. Ми прийшли до висновку, що право власності БАТ на бізнес в Росії більше не є стійким в поточних умовах. Сьогодні ми ініціювали процес швидкого переведення нашого російського бізнесу відповідно до міжнародних та місцевих законів", - сказано в повідомленні.

У компанії стверджують, що всім 2500 співробітникам буде збережена зарплата і в найближчому майбутньому буде зроблено все можливе, щоб забезпечити їх зайнятість.

British American Tobacco випускає сигарети під брендами Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Newport, Rothmans International, Camel, Natural American Spirit, а також ряд місцевих марок (в Росії особливо відома марка Ява золота) — всього близько 200 марок.

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