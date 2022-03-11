YouTube блокує російські пропагандистські ЗМІ по всьому світу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські державні медіа давно прямі учасники агресії РФ проти України.
Інформацію про негайний блок державних ЗМІ Росії розмістив у свєму телеграм-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Федоров нагадав, що трохи раніше YouTube заблокував на території України безліч пропагандистських каналів РФ.
"Тепер РФ заблокує YouTube. Питання часу", - підкреслив міністр.
Топ коментарі
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а шо с подонком шарием, кто знает?
недавно заблокированный Шарий открыл себе новый канал
https://www.youtube.com/channel/UCMFYDyrdYguFAcTWMEqMr-w/featured
жалуемся в профиль данного канала, пишем что б забанили и его!!!
https://www.youtube.com/channel/UCIp1KqtkG_Q9YtHbVikKXDA
https://www.youtube.com/c/UVAROV_YURY_BREST/videos