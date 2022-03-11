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YouTube блокує російські пропагандистські ЗМІ по всьому світу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

YouTube блокує російські пропагандистські ЗМІ по всьому світу

Російські державні медіа давно прямі учасники агресії РФ проти України.

Інформацію про негайний блок державних ЗМІ Росії розмістив у свєму телеграм-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Федоров нагадав, що трохи раніше YouTube заблокував на території України безліч пропагандистських каналів РФ.

"Тепер РФ заблокує YouTube. Питання часу", - підкреслив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": YouTube заблокував канал кремлівського пропагандиста Соловйова
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Топ коментарі
+12
щоб усі знали, Ютюбу по великому рахунку пофіг усе що відбувається в Україні. причина за якою відбувається блокування це робота українців які працюють в Гугл та їх постійне пресування як керівництва Ютюб так і постійне блокування кацапських каналів та відео стрімів. саме Ютюб фактично несе відповідальність за пропагування РФ пропаганди і ми це зараз чітко сказали менеджменту.
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11.03.2022 19:46
+10
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11.03.2022 19:46
+6
Правильно.Надо изолировать пропаганду от русских тараканов,располжигся по всему миру.
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11.03.2022 19:46
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А мені за скаргу написали що потрібно просто відписаться від ресурсу. Лукаві
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11.03.2022 19:45 Відповісти
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11.03.2022 19:45 Відповісти
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11.03.2022 19:46 Відповісти
страна 404?
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11.03.2022 19:47 Відповісти
щоб усі знали, Ютюбу по великому рахунку пофіг усе що відбувається в Україні. причина за якою відбувається блокування це робота українців які працюють в Гугл та їх постійне пресування як керівництва Ютюб так і постійне блокування кацапських каналів та відео стрімів. саме Ютюб фактично несе відповідальність за пропагування РФ пропаганди і ми це зараз чітко сказали менеджменту.
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11.03.2022 19:46 Відповісти
Правильно.Надо изолировать пропаганду от русских тараканов,располжигся по всему миру.
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11.03.2022 19:46 Відповісти
гуд..., мир чище будет....
а шо с подонком шарием, кто знает?
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11.03.2022 19:51 Відповісти
ага а коли ось цю щльондру заблокує? https://www.youtube.com/channel/UCSQSxUJb4zH1SEpzNerSLLg/about
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11.03.2022 20:02 Відповісти
там у парашных ютуберов-комерсантов, сообщается мыло для деловых контактов. в него нехило кидается всё что угодно. и не всё из накиданного им туда канет в лету)))
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11.03.2022 20:02 Відповісти
Все так, але нажаль багато недержавних каналів, наприклад "Ю.Подоляка ,экстренные новости, генштаб МО РФ" та інші. Багато дзеркал ціх каналів, ще активно розповсюджувати говноброс почали "русцкие европи, русцкие Германии, русцкие за граниуей, русцкие Америки" все це консерви, вступати в діалог немає сенсу на ціх каналах бо це боти. Війна в медіа просторі теж точиться, головне на кожному прорашистких каналах робити скаргу краще декілька, наприклад тероризм та спам.
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11.03.2022 20:03 Відповісти
Мишка, мишка будет тебе крышка!
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11.03.2022 20:03 Відповісти
Аларм!!!

недавно заблокированный Шарий открыл себе новый канал
https://www.youtube.com/channel/UCMFYDyrdYguFAcTWMEqMr-w/featured

жалуемся в профиль данного канала, пишем что б забанили и его!!!
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11.03.2022 20:06 Відповісти
Отправьте Фёдорову этот линк и текст, что говно всё-равно вылазит наружу:

https://www.youtube.com/channel/UCIp1KqtkG_Q9YtHbVikKXDA
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11.03.2022 20:19 Відповісти
Е-е-е-е!
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11.03.2022 20:21 Відповісти
пусть свой первый анал смотрят твари!
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11.03.2022 20:57 Відповісти
 
 