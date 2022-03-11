YouTube блокує російські пропагандистські ЗМІ по всьому світу

Російські державні медіа давно прямі учасники агресії РФ проти України.

Інформацію про негайний блок державних ЗМІ Росії розмістив у свєму телеграм-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Федоров нагадав, що трохи раніше YouTube заблокував на території України безліч пропагандистських каналів РФ.

"Тепер РФ заблокує YouTube. Питання часу", - підкреслив міністр.

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