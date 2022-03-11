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YouTube блокирует российские пропагандистские СМИ по всему миру

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

YouTube блокирует российские пропагандистские СМИ по всему миру

Российские государственные медиа давно прямые участники агрессии РФ против Украины.

ІИнформацию о немедленном блоке государственных СМИ России разместил в своем телеграмм-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Федоров напомнил, что несколько раньше YouTube заблокировал на территории Украины множество пропагандистских каналов РФ.

"Теперь РФ заблокирует YouTube. Вопрос времени", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соловьев – снова в блок! Youtube заблокировал каналы российского пропагандиста
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Топ комментарии
+12
щоб усі знали, Ютюбу по великому рахунку пофіг усе що відбувається в Україні. причина за якою відбувається блокування це робота українців які працюють в Гугл та їх постійне пресування як керівництва Ютюб так і постійне блокування кацапських каналів та відео стрімів. саме Ютюб фактично несе відповідальність за пропагування РФ пропаганди і ми це зараз чітко сказали менеджменту.
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11.03.2022 19:46
+10
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11.03.2022 19:46
+6
Правильно.Надо изолировать пропаганду от русских тараканов,располжигся по всему миру.
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11.03.2022 19:46
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А мені за скаргу написали що потрібно просто відписаться від ресурсу. Лукаві
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11.03.2022 19:45 Ответить
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11.03.2022 19:45 Ответить
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11.03.2022 19:46 Ответить
страна 404?
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11.03.2022 19:47 Ответить
щоб усі знали, Ютюбу по великому рахунку пофіг усе що відбувається в Україні. причина за якою відбувається блокування це робота українців які працюють в Гугл та їх постійне пресування як керівництва Ютюб так і постійне блокування кацапських каналів та відео стрімів. саме Ютюб фактично несе відповідальність за пропагування РФ пропаганди і ми це зараз чітко сказали менеджменту.
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11.03.2022 19:46 Ответить
Правильно.Надо изолировать пропаганду от русских тараканов,располжигся по всему миру.
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11.03.2022 19:46 Ответить
гуд..., мир чище будет....
а шо с подонком шарием, кто знает?
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11.03.2022 19:51 Ответить
ага а коли ось цю щльондру заблокує? https://www.youtube.com/channel/UCSQSxUJb4zH1SEpzNerSLLg/about
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11.03.2022 20:02 Ответить
там у парашных ютуберов-комерсантов, сообщается мыло для деловых контактов. в него нехило кидается всё что угодно. и не всё из накиданного им туда канет в лету)))
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11.03.2022 20:02 Ответить
Все так, але нажаль багато недержавних каналів, наприклад "Ю.Подоляка ,экстренные новости, генштаб МО РФ" та інші. Багато дзеркал ціх каналів, ще активно розповсюджувати говноброс почали "русцкие европи, русцкие Германии, русцкие за граниуей, русцкие Америки" все це консерви, вступати в діалог немає сенсу на ціх каналах бо це боти. Війна в медіа просторі теж точиться, головне на кожному прорашистких каналах робити скаргу краще декілька, наприклад тероризм та спам.
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11.03.2022 20:03 Ответить
Мишка, мишка будет тебе крышка!
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11.03.2022 20:03 Ответить
Аларм!!!

недавно заблокированный Шарий открыл себе новый канал
https://www.youtube.com/channel/UCMFYDyrdYguFAcTWMEqMr-w/featured

жалуемся в профиль данного канала, пишем что б забанили и его!!!
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11.03.2022 20:06 Ответить
Отправьте Фёдорову этот линк и текст, что говно всё-равно вылазит наружу:

https://www.youtube.com/channel/UCIp1KqtkG_Q9YtHbVikKXDA
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11.03.2022 20:19 Ответить
Е-е-е-е!
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11.03.2022 20:21 Ответить
пусть свой первый анал смотрят твари!
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11.03.2022 20:57 Ответить
 
 