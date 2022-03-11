YouTube блокирует российские пропагандистские СМИ по всему миру

Российские государственные медиа давно прямые участники агрессии РФ против Украины.

ІИнформацию о немедленном блоке государственных СМИ России разместил в своем телеграмм-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Федоров напомнил, что несколько раньше YouTube заблокировал на территории Украины множество пропагандистских каналов РФ.

"Теперь РФ заблокирует YouTube. Вопрос времени", - подчеркнул министр.

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