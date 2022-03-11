YouTube блокирует российские пропагандистские СМИ по всему миру
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские государственные медиа давно прямые участники агрессии РФ против Украины.
ІИнформацию о немедленном блоке государственных СМИ России разместил в своем телеграмм-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Федоров напомнил, что несколько раньше YouTube заблокировал на территории Украины множество пропагандистских каналов РФ.
"Теперь РФ заблокирует YouTube. Вопрос времени", - подчеркнул министр.
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а шо с подонком шарием, кто знает?
недавно заблокированный Шарий открыл себе новый канал
https://www.youtube.com/channel/UCMFYDyrdYguFAcTWMEqMr-w/featured
жалуемся в профиль данного канала, пишем что б забанили и его!!!
https://www.youtube.com/channel/UCIp1KqtkG_Q9YtHbVikKXDA
https://www.youtube.com/c/UVAROV_YURY_BREST/videos