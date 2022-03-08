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Соловьев – снова в блок! Youtube заблокировал каналы российского пропагандиста

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Несколько каналов Владимира Соловьева во всемирной видеосети теперь недоступны.

Об этом сообщает Михаил Федоров в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Так министр цифровой трансформации пишет:

"YouTube удалил канал российского пропагандиста Владимира Соловьева "Соловьев Live", а также канал его телевизионной программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Спасибо YouTube!"

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Топ комментарии
+13
Пусть свои чудо программы голубиной почтой шлет быдлу расеи....
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08.03.2022 09:17
+7
Соловьіний помьет в бан!
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08.03.2022 09:18
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Пусть свои чудо программы голубиной почтой шлет быдлу расеи....
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08.03.2022 09:17 Ответить
Соловьиной почтой
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08.03.2022 10:12 Ответить
Соловьіний помьет в бан!
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08.03.2022 09:18 Ответить
Соловьев о Крыме.

МХАТ 29 ноября 2013 Творческий Вечер. Моноспектакль.: -А зачем Вам Крым? Я вам так скажу - никакой войны России с Украиной никогда не будет. Потому что любой человек, который попробует осуществить такого рода акцию является преступником. Я даже не знаю какого размера. В Украине живут братские по крови, по духу, по истории, люди, война с которыми, является страшным преступлением, которое можно только придумать. Не нада кричать «Севастополь наш», «Крыш наш»...? - Не дай бог. А как вы это представляете? А зачем вам Крым? Ну почему Крым? ...Почему не Финляндию? А почему не Польшу?Грузию? Армению? Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией. Вы готовы их уничтожить?... https://www.youtube.com/watch?v=xggaG3KACPc
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08.03.2022 09:21 Ответить
...Саме російська культура, російська література і є тим поживним середовищем, у якому кілька століть поспіль російська влад спільно з російськими літераторами, митцями, публіцистами та суспільством плекають і підтримують російський-радянський-путінський імперіалізм.

Саме російська література пером Федора Достоєвського ототожнила «любов до світу» зі «всепримирением идей», тобто з вселенським російським імперіалізмом. Його типажі виразно російські - бунтар, непридатний до систематичного і тривалого - зі здобутками та втратами - наукового пізнання чи творчої праці (звідси відсутність власних технологій), або революціонер-терорист, що не визнає над собою жодного закону, не знає милосердя (І Бога немає. І все дозволено. …Я бог.). Його Раскольніков («Злочин і кара» 1866) коливається між вірою та невір'ям зі своїм сумнівним «правом» забрати чуже життя, поділивши рід людський на слухняних «нижчих» (вони придатні лише на самовідтворення та виконання написаного для них закону) і «вищих» (руйнівників теперішнього заради примарного майбутнього). - https://www.facebook.com/photo/?fbid=5131243563587482&set=a.871254132919801
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08.03.2022 09:26 Ответить
Знову буде нити - А мєня за что?
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08.03.2022 09:22 Ответить
А мне вот интересно - а на тарелку ловится всё это российское тэвэ? Потому что если это так - то это жопа, потому что все украинские сёла с тарелками, да и в городах их полно. Толку блокироватьпропаганду в ютьюбе, ведь ютьюб смотрит думающая публика, часто это надо для анализа. А вот стадо пользуется тарелками.
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08.03.2022 09:22 Ответить
Шкода... мені подобалося інколи подивитися цього фріка та на зливний бачок. Особливо на те, як там, на перший погляд, серйозні дядьки пафосно надувають щоки, розпускають хвости і ходять так важно, от які ми великі і могучі... ржака повна...
Було б добре, якби канал відкрили, але з верифікацією через довідку від психіатра 🤣, щоб лиш люди зі стійкою психікою могли дивитися цей треш.
Лавруха також жжот своїми виправданнями війни.
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08.03.2022 09:24 Ответить
А 8 років до цього насолоджувались? Не бачили того гімна?
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08.03.2022 09:31 Ответить
Як і десятки пропагандонських телеканалів, що транслюються на увесь світ.
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08.03.2022 09:32 Ответить
Бо скрізь царювала толерастія.............
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08.03.2022 09:33 Ответить
Вони задовбали своєю "толєрастією". Все, що пропагандує війну та розбрат, повинно банитись миттєво. А Захід методично вигодовував кацапофашистів.
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08.03.2022 09:35 Ответить
все пропагандоны будите сидеть в клетке ,Без Хавки пока сами себя Сожрёте
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08.03.2022 09:33 Ответить
остались у чепушилы только раБсейские говноеды, срите теперь только своим в головы в какой то момент крышу сорвёт от всеобщей ненависти и начнёте убивать друг дружку
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08.03.2022 09:42 Ответить
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08.03.2022 11:03 Ответить
Да,помогали в этом вопросе))
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08.03.2022 11:04 Ответить
 
 