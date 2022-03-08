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Соловьев – снова в блок! Youtube заблокировал каналы российского пропагандиста
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Несколько каналов Владимира Соловьева во всемирной видеосети теперь недоступны.
Об этом сообщает Михаил Федоров в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Так министр цифровой трансформации пишет:
"YouTube удалил канал российского пропагандиста Владимира Соловьева "Соловьев Live", а также канал его телевизионной программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Спасибо YouTube!"
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+13 Vitaliy Burg
показать весь комментарий08.03.2022 09:17
+7 Alex Syromyatnikov
показать весь комментарий08.03.2022 09:18
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МХАТ 29 ноября 2013 Творческий Вечер. Моноспектакль.: -А зачем Вам Крым? Я вам так скажу - никакой войны России с Украиной никогда не будет. Потому что любой человек, который попробует осуществить такого рода акцию является преступником. Я даже не знаю какого размера. В Украине живут братские по крови, по духу, по истории, люди, война с которыми, является страшным преступлением, которое можно только придумать. Не нада кричать «Севастополь наш», «Крыш наш»...? - Не дай бог. А как вы это представляете? А зачем вам Крым? Ну почему Крым? ...Почему не Финляндию? А почему не Польшу?Грузию? Армению? Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией. Вы готовы их уничтожить?... https://www.youtube.com/watch?v=xggaG3KACPc
Саме російська література пером Федора Достоєвського ототожнила «любов до світу» зі «всепримирением идей», тобто з вселенським російським імперіалізмом. Його типажі виразно російські - бунтар, непридатний до систематичного і тривалого - зі здобутками та втратами - наукового пізнання чи творчої праці (звідси відсутність власних технологій), або революціонер-терорист, що не визнає над собою жодного закону, не знає милосердя (І Бога немає. І все дозволено. …Я бог.). Його Раскольніков («Злочин і кара» 1866) коливається між вірою та невір'ям зі своїм сумнівним «правом» забрати чуже життя, поділивши рід людський на слухняних «нижчих» (вони придатні лише на самовідтворення та виконання написаного для них закону) і «вищих» (руйнівників теперішнього заради примарного майбутнього). - https://www.facebook.com/photo/?fbid=5131243563587482&set=a.871254132919801
Було б добре, якби канал відкрили, але з верифікацією через довідку від психіатра 🤣, щоб лиш люди зі стійкою психікою могли дивитися цей треш.
Лавруха також жжот своїми виправданнями війни.