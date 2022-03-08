Соловьев – снова в блок! Youtube заблокировал каналы российского пропагандиста

Несколько каналов Владимира Соловьева во всемирной видеосети теперь недоступны.

Об этом сообщает Михаил Федоров в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Так министр цифровой трансформации пишет:

"YouTube удалил канал российского пропагандиста Владимира Соловьева "Соловьев Live", а также канал его телевизионной программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Спасибо YouTube!"

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