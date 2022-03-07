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Новости Война в Украине
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YouTube-каналы пропагандиста Шария и его супруги заблокировали в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

YouTube-каналы пропагандиста Шария и его супруги заблокировали в Украине

Видеохостинг YouTube заблокировал в Украине канал пропагандиста Анатолия Шария.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Ютуб-канал Шария открывается, однако видео невозможно просмотреть. "Видео недоступно. Этот контент не доступен в домене этой страны из-за жалобы на противозаконный контент", - сообщает YouTube.

Ютуб-канал его жены Ольги Шарий и канал "Дубль" тоже заблокированы.

Ранее корпорация Меtа заблокировала на территории Украины фейсбук пропагандиста Анатолия Шария.

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В Украине Анатолий Шарий объявлен в розыск и подозревается в госизмене. По данным СБУ, с 2012 года он помогал государственным и неправительственным структурам РФ проводить специальные информационные операции против Украины.

Кроме госизмены, украинская спецслужба подозревает Шария в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков" (ч. 1 ст. 161 УК). Если его вину докажут, блогеру грозит до 15 лет тюрьмы.

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Топ комментарии
+31
почему только в Украине?
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07.03.2022 09:48
+29
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07.03.2022 09:49
+21
А він і так в міжнародному розшуку, нехай цей заяць "побігає"

СБУ оголосила Шарія в державний розшук
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07.03.2022 09:50
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почему только в Украине?
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07.03.2022 09:48 Ответить
А він і так в міжнародному розшуку, нехай цей заяць "побігає"

СБУ оголосила Шарія в державний розшук
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07.03.2022 09:50 Ответить
Великие заслуги санкций на 12 день войны !!!
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07.03.2022 09:50 Ответить
І чому тільки зараз?
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07.03.2022 09:56 Ответить
и то это благодаря информационным войскам Украины где я тоже учавствую... мы все подавали массово жалобы на него только так его ютуб и заблочил
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07.03.2022 10:11 Ответить
Бо тільки всралася зараз зелена шобла.
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07.03.2022 10:16 Ответить
🆘💥А его ублюдочное партийцы , до сих пор существуют ,и содействуют рашистам ! Не давно в Одессе выбрасывали флаги Украины
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07.03.2022 10:09 Ответить
Давно пора
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07.03.2022 09:48 Ответить
Ця руна ЗІГ на техніці русні "Z"
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07.03.2022 09:52 Ответить
им до оригинала как рузге порно до Оскара
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07.03.2022 09:53 Ответить
на довічне його та його самку
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07.03.2022 09:48 Ответить
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07.03.2022 09:49 Ответить
Беркут Гамбуржский 😁
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07.03.2022 09:51 Ответить
В цьому шоломі мали б вила застрягнути, або сокира
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07.03.2022 09:57 Ответить
Чуть голову не потерял кафир хренов
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07.03.2022 10:15 Ответить
Ще б його забанити в реалі)
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07.03.2022 09:49 Ответить
я би і підписників його забанив, фізично.
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07.03.2022 10:25 Ответить
Не прошло і 10 лєт
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07.03.2022 09:49 Ответить
Ось його точно треба розстріляти. Як і подібних йому послідовників Гебельса.
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07.03.2022 09:49 Ответить
А ще не забуваємо про його посіпак. До самих обл.рад
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07.03.2022 10:00 Ответить
Почему существует его ☠️💩партия ?Это они содействовали агрессору к подготовке ВОЙНЫ
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07.03.2022 10:13 Ответить
Бо в нас презідєнт з яйцями, його однопартійці також!
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07.03.2022 10:58 Ответить
Давно пора было провести спец операцию и доставить эту гниду в Украину .
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07.03.2022 09:49 Ответить
пєтушарія відправили на бутилку разом із його шльондрою
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07.03.2022 09:49 Ответить
А что мешало раньше это сделать,чего ждали?
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07.03.2022 09:49 Ответить
О чьто,у этого пидофила еще и жена есть?
Интересно посмотреть на это убожество.
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07.03.2022 09:49 Ответить
ну, и где ж теперь местная вата харчеваться будет?
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07.03.2022 09:50 Ответить
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07.03.2022 10:00 Ответить
Чому випустили шуфрича?
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07.03.2022 09:50 Ответить
Народний депутат *****. Не знаю що пошептала Шуфричу наше СБУ, але він почав голосувати за потрібні під час війни закони.
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07.03.2022 11:51 Ответить
А чого тільки в Україні?
Весь інший світ нехай продовжує дивитися кацапську пропаганду?
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07.03.2022 09:51 Ответить
И то хорошо, оболванивание внутри страны в этот тяжелый период нафиг не надо.
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07.03.2022 09:52 Ответить
Нехай тоді оболванює кацапів і ті будуть їхати рятувати вже свої війська від примарних фашистів??
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07.03.2022 09:56 Ответить
Кацапи вже оболванєниє, шарій вже нічого не вирішить.
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07.03.2022 10:08 Ответить
Аххх хорошо на свете жить.
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07.03.2022 09:51 Ответить
Почему не запрещена полит партия этого гандона?
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07.03.2022 09:51 Ответить
тут вообще какой то сюр - партия фсб-шника шария набрала в Украине какие то проценты но эти же люди сейчас с отвагой убивают русских ублюдков - что у них в головах о чем они думают? или там мухлеж с подсчетом?
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07.03.2022 09:56 Ответить
Действительно, почему только в Украине этому червю заблокировали? Его словесный пердёж везде заблочить необходимо
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07.03.2022 09:52 Ответить
Какжытак???!!! Хунта заправду толика абижают!!!?! Абырвалг!!!!11
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07.03.2022 09:52 Ответить
а де цей ******? Якщо побачити мочить його на смерть
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07.03.2022 09:53 Ответить
чому це підар ще живий? УКРАЇНЦІ в іспанії це до вас
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07.03.2022 09:55 Ответить
Пора ЗАБАНИТИ В УКРАЇНІ "церкву" Московськоо сатанату !!

ЧОМУ ВСІ МОВЧАТЬ !?

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Во время проповеди в храме Алексея человека Божия Алексеевского ставропигиального женского монастыря протоиерей Артемий Владимиров прямым текстом озвучил список стран, которые Россия видит в составе некоей новой империи.

"Когда вся великая и малая, и белая Русь сможет единым бессмертным полком пройти от Владивостока до Калининграда. Будем надеяться, что в ближайшее время к нам присоединится Молдова, Казахстан, Украина несчастная, на подходе Грузия. Ну, а что будет с Прибалтикой - сами можете догадаться. Сегодня они поставляют как перевалочная база оружие для истребления славян", - заявил поп.
Во время проповеди в храме Алексея человека Божия Алексеевского ставропигиального женского монастыря протоиерей Артемий Владимиров прямым текстом озвучил список стран, которые Россия видит в составе некоей новой империи. "Когда вся великая и малая, и белая Русь сможет единым бессмертным полком пройти от Владивостока до Калининграда. Будем надеяться, что в ближайшее время к нам присоединится Молдова, Казахстан, Украина несчастная, на подходе Грузия. Ну, а что будет с Прибалтикой - сами можете догадаться. Сегодня они поставляют как перевалочная база оружие для истребления славян", - заявил поп.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/247580_1646603602
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07.03.2022 09:57 Ответить
Фсб-шник в рясе.
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07.03.2022 10:28 Ответить
Почему их блокируют только в Украине?
Нам их брехня до лампочки, мы знаем правду, что у нас происходит.
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07.03.2022 09:57 Ответить
ці тварюки ще живі..?!
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07.03.2022 09:59 Ответить
Я так зрозумів, що таки й РФ-ські ютуб-канали заблокували взагалі!
На рашка24 не зміг зайти з впн з жодного регіону, хоча раніше заходив
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07.03.2022 10:00 Ответить
Пізно. Останні дні він сам був в окуї від дій Росії, і відійшов від політичних тем.
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07.03.2022 10:00 Ответить
Дуже хороші новини з Херсонської області від Командування морської піхоти

На авіапарку РФ знищили понад 30 гелікоптерів: «Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка»

Також 6 березня на підступах до Миколаєва знищили 3 колони ворога: «Українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20»
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07.03.2022 10:00 Ответить
после войны будем выискивать этого пдра и делать ему больно
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07.03.2022 10:01 Ответить
наконец-то эту ********** забанили осталось отловить и за яйца подвесить ублюдка
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07.03.2022 10:01 Ответить
И чё он ещё не сгнил, пару лет назад..
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07.03.2022 10:04 Ответить
да i хер з ним! а пропагандона соловья чого досi не забанили ???
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07.03.2022 10:07 Ответить
Це вже вкотре його заблокували?
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07.03.2022 10:10 Ответить
УРА!!!!!!
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07.03.2022 10:23 Ответить
Якщо в Україні його оголошено в розшук, то чому Іспанія його нам не видає?
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07.03.2022 10:25 Ответить
Пацани, як і обіцяв.
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07.03.2022 10:35 Ответить
***** шось доводить, по закону військового стану в розпил
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07.03.2022 12:32 Ответить
**** зрадная!
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07.03.2022 16:29 Ответить
 
 