YouTube-каналы пропагандиста Шария и его супруги заблокировали в Украине
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Видеохостинг YouTube заблокировал в Украине канал пропагандиста Анатолия Шария.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Ютуб-канал Шария открывается, однако видео невозможно просмотреть. "Видео недоступно. Этот контент не доступен в домене этой страны из-за жалобы на противозаконный контент", - сообщает YouTube.
Ютуб-канал его жены Ольги Шарий и канал "Дубль" тоже заблокированы.
Ранее корпорация Меtа заблокировала на территории Украины фейсбук пропагандиста Анатолия Шария.
В Украине Анатолий Шарий объявлен в розыск и подозревается в госизмене. По данным СБУ, с 2012 года он помогал государственным и неправительственным структурам РФ проводить специальные информационные операции против Украины.
Кроме госизмены, украинская спецслужба подозревает Шария в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков" (ч. 1 ст. 161 УК). Если его вину докажут, блогеру грозит до 15 лет тюрьмы.
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СБУ оголосила Шарія в державний розшук
Интересно посмотреть на это убожество.
Весь інший світ нехай продовжує дивитися кацапську пропаганду?
ЧОМУ ВСІ МОВЧАТЬ !?
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Во время проповеди в храме Алексея человека Божия Алексеевского ставропигиального женского монастыря протоиерей Артемий Владимиров прямым текстом озвучил список стран, которые Россия видит в составе некоей новой империи.
"Когда вся великая и малая, и белая Русь сможет единым бессмертным полком пройти от Владивостока до Калининграда. Будем надеяться, что в ближайшее время к нам присоединится Молдова, Казахстан, Украина несчастная, на подходе Грузия. Ну, а что будет с Прибалтикой - сами можете догадаться. Сегодня они поставляют как перевалочная база оружие для истребления славян", - заявил поп.
Во время проповеди в храме Алексея человека Божия Алексеевского ставропигиального женского монастыря протоиерей Артемий Владимиров прямым текстом озвучил список стран, которые Россия видит в составе некоей новой империи. "Когда вся великая и малая, и белая Русь сможет единым бессмертным полком пройти от Владивостока до Калининграда. Будем надеяться, что в ближайшее время к нам присоединится Молдова, Казахстан, Украина несчастная, на подходе Грузия. Ну, а что будет с Прибалтикой - сами можете догадаться. Сегодня они поставляют как перевалочная база оружие для истребления славян", - заявил поп.
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Нам их брехня до лампочки, мы знаем правду, что у нас происходит.
На рашка24 не зміг зайти з впн з жодного регіону, хоча раніше заходив
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