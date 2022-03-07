YouTube-канали пропагандиста Шарія та його дружини заблокували в Україні
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Відеохостинг YouTube заблокував в Україні канал пропагандиста Анатолія Шарія.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Ютуб-канал Шарія відкривається, однак відео неможливо переглянути. "Відео недоступне. Цей контент не доступний у домені цієї країни через скаргу на протизаконний контент", — повідомляє YouTube.
Ютуб-канал його дружини Ольги Шарій та їхній канал "Дубль" теж заблоковані.
Раніше корпорація Меtа заблокувала на території України фейсбук пропагандиста Анатолія Шарія.
В Україні Анатолія Шарія оголошено в розшук і підозрюють у держзраді. За даними СБУ, з 2012 року він допомагав державним та неурядовим структурам РФ проводити спеціальні інформаційні операції проти України.
Крім держзради, українська спецслужба підозрює Шарія у "порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" (ч. 1 ст. 161 КК). Якщо його провину доведуть, блогеру загрожує до 15 років ув’язнення.
Будь ласка, зачекайте...
СБУ оголосила Шарія в державний розшук
Интересно посмотреть на это убожество.
Весь інший світ нехай продовжує дивитися кацапську пропаганду?
ЧОМУ ВСІ МОВЧАТЬ !?
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Во время проповеди в храме Алексея человека Божия Алексеевского ставропигиального женского монастыря протоиерей Артемий Владимиров прямым текстом озвучил список стран, которые Россия видит в составе некоей новой империи.
"Когда вся великая и малая, и белая Русь сможет единым бессмертным полком пройти от Владивостока до Калининграда. Будем надеяться, что в ближайшее время к нам присоединится Молдова, Казахстан, Украина несчастная, на подходе Грузия. Ну, а что будет с Прибалтикой - сами можете догадаться. Сегодня они поставляют как перевалочная база оружие для истребления славян", - заявил поп.
Во время проповеди в храме Алексея человека Божия Алексеевского ставропигиального женского монастыря протоиерей Артемий Владимиров прямым текстом озвучил список стран, которые Россия видит в составе некоей новой империи. "Когда вся великая и малая, и белая Русь сможет единым бессмертным полком пройти от Владивостока до Калининграда. Будем надеяться, что в ближайшее время к нам присоединится Молдова, Казахстан, Украина несчастная, на подходе Грузия. Ну, а что будет с Прибалтикой - сами можете догадаться. Сегодня они поставляют как перевалочная база оружие для истребления славян", - заявил поп.
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Нам их брехня до лампочки, мы знаем правду, что у нас происходит.
На рашка24 не зміг зайти з впн з жодного регіону, хоча раніше заходив
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