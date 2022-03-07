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YouTube-канали пропагандиста Шарія та його дружини заблокували в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

YouTube-канали пропагандиста Шарія та його дружини заблокували в Україні

Відеохостинг YouTube заблокував в Україні канал пропагандиста Анатолія Шарія.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Ютуб-канал Шарія відкривається, однак відео неможливо переглянути. "Відео недоступне. Цей контент не доступний у домені цієї країни через скаргу на протизаконний контент", — повідомляє YouTube.

Ютуб-канал його дружини Ольги Шарій та їхній канал "Дубль" теж заблоковані.

Раніше корпорація Меtа заблокувала на території України фейсбук пропагандиста Анатолія Шарія.

Читайте: Литва остаточно відмовила проросійському пропагандисту Шарію у політичному притулку, - Фейгін

В Україні Анатолія Шарія оголошено в розшук і підозрюють у держзраді. За даними СБУ, з 2012 року він допомагав державним та неурядовим структурам РФ проводити спеціальні інформаційні операції проти України.

Крім держзради, українська спецслужба підозрює Шарія у "порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" (ч. 1 ст. 161 КК). Якщо його провину доведуть, блогеру загрожує до 15 років ув’язнення.

Також читайте: YouTube обмежив доступ до каналів російських пропагандистів на території України

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
почему только в Украине?
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07.03.2022 09:48
+29
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07.03.2022 09:49
+21
А він і так в міжнародному розшуку, нехай цей заяць "побігає"

СБУ оголосила Шарія в державний розшук
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07.03.2022 09:50
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почему только в Украине?
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07.03.2022 09:48 Відповісти
А він і так в міжнародному розшуку, нехай цей заяць "побігає"

СБУ оголосила Шарія в державний розшук
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07.03.2022 09:50 Відповісти
Великие заслуги санкций на 12 день войны !!!
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07.03.2022 09:50 Відповісти
І чому тільки зараз?
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07.03.2022 09:56 Відповісти
и то это благодаря информационным войскам Украины где я тоже учавствую... мы все подавали массово жалобы на него только так его ютуб и заблочил
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07.03.2022 10:11 Відповісти
Бо тільки всралася зараз зелена шобла.
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07.03.2022 10:16 Відповісти
🆘💥А его ублюдочное партийцы , до сих пор существуют ,и содействуют рашистам ! Не давно в Одессе выбрасывали флаги Украины
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07.03.2022 10:09 Відповісти
Давно пора
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07.03.2022 09:48 Відповісти
Ця руна ЗІГ на техніці русні "Z"
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07.03.2022 09:52 Відповісти
им до оригинала как рузге порно до Оскара
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07.03.2022 09:53 Відповісти
на довічне його та його самку
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07.03.2022 09:48 Відповісти
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07.03.2022 09:49 Відповісти
Беркут Гамбуржский 😁
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07.03.2022 09:51 Відповісти
В цьому шоломі мали б вила застрягнути, або сокира
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07.03.2022 09:57 Відповісти
Чуть голову не потерял кафир хренов
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07.03.2022 10:15 Відповісти
Ще б його забанити в реалі)
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07.03.2022 09:49 Відповісти
я би і підписників його забанив, фізично.
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07.03.2022 10:25 Відповісти
Не прошло і 10 лєт
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07.03.2022 09:49 Відповісти
Ось його точно треба розстріляти. Як і подібних йому послідовників Гебельса.
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07.03.2022 09:49 Відповісти
А ще не забуваємо про його посіпак. До самих обл.рад
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07.03.2022 10:00 Відповісти
Почему существует его ☠️💩партия ?Это они содействовали агрессору к подготовке ВОЙНЫ
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07.03.2022 10:13 Відповісти
Бо в нас презідєнт з яйцями, його однопартійці також!
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07.03.2022 10:58 Відповісти
Давно пора было провести спец операцию и доставить эту гниду в Украину .
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07.03.2022 09:49 Відповісти
пєтушарія відправили на бутилку разом із його шльондрою
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07.03.2022 09:49 Відповісти
А что мешало раньше это сделать,чего ждали?
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07.03.2022 09:49 Відповісти
О чьто,у этого пидофила еще и жена есть?
Интересно посмотреть на это убожество.
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07.03.2022 09:49 Відповісти
ну, и где ж теперь местная вата харчеваться будет?
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07.03.2022 09:50 Відповісти
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07.03.2022 10:00 Відповісти
Чому випустили шуфрича?
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07.03.2022 09:50 Відповісти
Народний депутат *****. Не знаю що пошептала Шуфричу наше СБУ, але він почав голосувати за потрібні під час війни закони.
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07.03.2022 11:51 Відповісти
А чого тільки в Україні?
Весь інший світ нехай продовжує дивитися кацапську пропаганду?
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07.03.2022 09:51 Відповісти
И то хорошо, оболванивание внутри страны в этот тяжелый период нафиг не надо.
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07.03.2022 09:52 Відповісти
Нехай тоді оболванює кацапів і ті будуть їхати рятувати вже свої війська від примарних фашистів??
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07.03.2022 09:56 Відповісти
Кацапи вже оболванєниє, шарій вже нічого не вирішить.
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07.03.2022 10:08 Відповісти
Аххх хорошо на свете жить.
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07.03.2022 09:51 Відповісти
Почему не запрещена полит партия этого гандона?
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07.03.2022 09:51 Відповісти
тут вообще какой то сюр - партия фсб-шника шария набрала в Украине какие то проценты но эти же люди сейчас с отвагой убивают русских ублюдков - что у них в головах о чем они думают? или там мухлеж с подсчетом?
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07.03.2022 09:56 Відповісти
Действительно, почему только в Украине этому червю заблокировали? Его словесный пердёж везде заблочить необходимо
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07.03.2022 09:52 Відповісти
Какжытак???!!! Хунта заправду толика абижают!!!?! Абырвалг!!!!11
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07.03.2022 09:52 Відповісти
а де цей ******? Якщо побачити мочить його на смерть
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07.03.2022 09:53 Відповісти
чому це підар ще живий? УКРАЇНЦІ в іспанії це до вас
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07.03.2022 09:55 Відповісти
Пора ЗАБАНИТИ В УКРАЇНІ "церкву" Московськоо сатанату !!

ЧОМУ ВСІ МОВЧАТЬ !?

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Во время проповеди в храме Алексея человека Божия Алексеевского ставропигиального женского монастыря протоиерей Артемий Владимиров прямым текстом озвучил список стран, которые Россия видит в составе некоей новой империи.

"Когда вся великая и малая, и белая Русь сможет единым бессмертным полком пройти от Владивостока до Калининграда. Будем надеяться, что в ближайшее время к нам присоединится Молдова, Казахстан, Украина несчастная, на подходе Грузия. Ну, а что будет с Прибалтикой - сами можете догадаться. Сегодня они поставляют как перевалочная база оружие для истребления славян", - заявил поп.
Во время проповеди в храме Алексея человека Божия Алексеевского ставропигиального женского монастыря протоиерей Артемий Владимиров прямым текстом озвучил список стран, которые Россия видит в составе некоей новой империи. "Когда вся великая и малая, и белая Русь сможет единым бессмертным полком пройти от Владивостока до Калининграда. Будем надеяться, что в ближайшее время к нам присоединится Молдова, Казахстан, Украина несчастная, на подходе Грузия. Ну, а что будет с Прибалтикой - сами можете догадаться. Сегодня они поставляют как перевалочная база оружие для истребления славян", - заявил поп.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/247580_1646603602
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07.03.2022 09:57 Відповісти
Фсб-шник в рясе.
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07.03.2022 10:28 Відповісти
Почему их блокируют только в Украине?
Нам их брехня до лампочки, мы знаем правду, что у нас происходит.
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07.03.2022 09:57 Відповісти
ці тварюки ще живі..?!
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07.03.2022 09:59 Відповісти
Я так зрозумів, що таки й РФ-ські ютуб-канали заблокували взагалі!
На рашка24 не зміг зайти з впн з жодного регіону, хоча раніше заходив
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07.03.2022 10:00 Відповісти
Пізно. Останні дні він сам був в окуї від дій Росії, і відійшов від політичних тем.
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07.03.2022 10:00 Відповісти
Дуже хороші новини з Херсонської області від Командування морської піхоти

На авіапарку РФ знищили понад 30 гелікоптерів: «Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка»

Також 6 березня на підступах до Миколаєва знищили 3 колони ворога: «Українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20»
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07.03.2022 10:00 Відповісти
после войны будем выискивать этого пдра и делать ему больно
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07.03.2022 10:01 Відповісти
наконец-то эту ********** забанили осталось отловить и за яйца подвесить ублюдка
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07.03.2022 10:01 Відповісти
И чё он ещё не сгнил, пару лет назад..
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07.03.2022 10:04 Відповісти
да i хер з ним! а пропагандона соловья чого досi не забанили ???
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07.03.2022 10:07 Відповісти
Це вже вкотре його заблокували?
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07.03.2022 10:10 Відповісти
УРА!!!!!!
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07.03.2022 10:23 Відповісти
Якщо в Україні його оголошено в розшук, то чому Іспанія його нам не видає?
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07.03.2022 10:25 Відповісти
Пацани, як і обіцяв.
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07.03.2022 10:35 Відповісти
***** шось доводить, по закону військового стану в розпил
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07.03.2022 12:32 Відповісти
**** зрадная!
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07.03.2022 16:29 Відповісти
 
 