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Литва остаточно відмовила проросійському пропагандисту Шарію у політичному притулку, - Фейгін

Литва остаточно відмовила проросійському пропагандисту Шарію у політичному притулку, - Фейгін

Вищий адміністративний суд Литви остаточно відмовив проросійському пропагандисту Анатолію Шарію, підозрюваному у держзраді України, у статусі політичного біженця.

Про це повідомив російський юрист Марк Фейгін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Можу підтвердити, що Шарію остаточно відмовили у праві вважатися біженцем у Литві. Хочу наголосити, що поряд з паперами, представленими з цього приводу українською стороною, на це вирішально вплинули документи, надані мною та моїми литовськими адвокатами", - зазначив правозахисник.

За його словами, згідно з цими матеріалами Шарій не проживав понад п'ять років за литовськими адресами, які він проставляв у документах, що надавалися литовській владі, тобто йшлося про обман.

"Тепер, після рішення Вищого адміністративного суду Литви, Шарій не має права перебувати на території ЄС. Отже, питання до Іспанії, де він перебуває. У принципі, міграційна влада країни може виставити його з країни", - сказав Фейгін.

Водночас Фейгін нагадав про дві нещодавні поїздки Шарія до Росії. На його думку, не виключено, що в ході їх той отримав у РФ російський паспорт або якийсь інший статус, наприклад "статус біженця". На думку юриста, свідчень співпраці Шарія з російськими структурами більш ніж достатньо.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив із посиланням на джерело в правоохоронних органах, що 10 травня 2021 року Литва анулювала Шарію всі документи та оголосила його персоною нон ґрата. За даними джерела, Шарій найняв дорогих адвокатів, щоб оскаржити це рішення.

Читайте: Проти Шарія розпочато кримінальне провадження за фактами відмивання доходів під час фінансування партії. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Литва (2437) притулок (53) Фейгін Марк (397) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+45
Ти диви ,падло, а чого не в кацапии притулок шукав?
В ЕС жити краще?
Все правильно , кацапське мудило женіть у путінську говень.
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26.01.2022 16:17
+26
куди тепер посуне то кінчене *******?
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26.01.2022 16:17
+22
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26.01.2022 16:30
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26.01.2022 16:13 Відповісти
Он сюда не приедет. А если и приедет и его вдруг арестуют, то думаю Клоун его обменяет
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26.01.2022 16:16 Відповісти
хто його тут арештує це нічтожество? його тут ще й до ВР оберуть. Як мінімум вісім довбаних років ця потвора вчиняє держзраду ведучи ворожу пропаганду під час війни, вже не кажу про інші його злочини, педофілія, замах на вбивство, шахрайство, відмивання грошей... а Україна ( тобто ми з вами) як гівна в рот набрала, хтось взагалі добивався його арешту екстрадиції, чим займаєиться наша кончєна прокуратура, сбу? що говорити якщо у нас медведчук не повішений на гіляці, а цілий НАРОДНИЙ депутат, труп мураєва не гниє в канаві, а на загальнонаціональному телебачені веде таку ж пропаганду як і шмарій? а нашим найближчим партнерам і друзям у ЄС знадобилось цілих вісім років щоб просто "відмовити йому у притулку" замість того щоб скрутити доправити в Україну і віддати під суд. цей світ однозначно зійшов з розуму((
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26.01.2022 18:20 Відповісти
Клоун зробить його черговим "радником". Воно такі "кадри" цінує.
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26.01.2022 19:51 Відповісти
у нього- там усі зрадники
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26.01.2022 20:49 Відповісти
Браво!!!
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26.01.2022 16:14 Відповісти
Хочется, чтоб быстрей и у нас был порядок и законность в прокурорских и судебных инстанциях. А для этого надо включать мозги подходя к избирательной урне.
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26.01.2022 16:16 Відповісти
куди тепер посуне то кінчене *******?
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26.01.2022 16:17 Відповісти
шарік всьо
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26.01.2022 16:20 Відповісти
На Ростов...
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26.01.2022 16:30 Відповісти
на рашку
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26.01.2022 16:37 Відповісти
вроде в испании е хатынка https://www.slidstvo.info/articles/ispanska-villa-anatoliya-shariya/
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26.01.2022 18:40 Відповісти
Ти диви ,падло, а чого не в кацапии притулок шукав?
В ЕС жити краще?
Все правильно , кацапське мудило женіть у путінську говень.
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26.01.2022 16:17 Відповісти
Вот и мне интересно, почему этот петух вонючий не на колыме, или на курортах магадана
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26.01.2022 17:13 Відповісти
Фейгіну подяка!Якщо повернеться в Україну,буде замом у Татарова чи іншоі гниди!
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26.01.2022 16:19 Відповісти
А чого воно від роіські по притулках ховається ?
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26.01.2022 16:19 Відповісти
не відпрацював асигнованих на себе вкладень
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26.01.2022 16:29 Відповісти
Ще одна погань вертається у рідну говень, до півнячого кута.
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26.01.2022 16:19 Відповісти
А на сідалі місце знайдуть і будуть гадить нам на голову!
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26.01.2022 16:22 Відповісти
Справа в тому мщо з мухасранську не так весело прославляти руський мир ніж з Європи,а Європа тепер йому покаже вихід на говень.
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26.01.2022 16:27 Відповісти
країна Прибалтики просто герої,вони зарад України підставляють свою безпеку під вогонь россії та продажної німечини..ЦЕ ДОРОГОГО КОШТУЄ.ДЯКУЄМО ВАМ,ВИ СПРАВЖНІ ДРУЗІ!!!
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26.01.2022 16:21 Відповісти
а прібалтіку оставьтє в совкє уж, нарешті
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26.01.2022 16:22 Відповісти
"Сижу я в баре, в Прибалтике, кругом старинные стулья - за*бись сделано! Заходит мудак и говорит: "Это место мое, может вы пересядете?". А я говорю: "Ни х*я себе! Ты шо оборзел? Может ты сам пересядешь?!" - "Кацапи"
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26.01.2022 16:41 Відповісти
Ti tupoi shole ? Net takoi "pribaltiki ", savkizm uzhe nikatjit , Baltijskije strani - Baltika - Strani baltii ...na vibor !! Ili ti i "na Ukraine " gavarish ?
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26.01.2022 16:54 Відповісти
Простітє, а Ви часом не Нєзнаускас?))
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26.01.2022 16:58 Відповісти
Tebe chota niponjatno , mozhet ti ruskij , a mozhet savok ?
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26.01.2022 17:24 Відповісти
Та йди ти у сраку, "чота"))
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26.01.2022 18:32 Відповісти
Я називаю завжди "Країни Балтії", ніяк не інакше. "Прібалтіка" - це совок.
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26.01.2022 17:04 Відповісти
країни Балтіі тільки три?
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26.01.2022 17:20 Відповісти
А Прикарпаття теж оставіть в совкє?)
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26.01.2022 16:49 Відповісти
херовенько було з географією?

Прикарпа́ття - історико-етнографічний район https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України . За ******** трактуванням до Прикарпаття належить більша частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Івано-Франківської області (підгірська частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Богородчанського , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Долинського , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Косівського , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Надвірнянського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Рожнятівського районів), частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львівської (підгірська частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Дрогобицького , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(1940%E2%80%942020) Самбірського , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Старосамбірського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Стрийського районів - західне Прикарпаття) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернівецької (підгірська частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Вижницького , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Глибоцького та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Сторожинецького районів - східне Прикарпаття).

Історично до Прикарпаття також входять: прикарпатська частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Бойківщини , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Гуцульщини , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Лемківщини , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F Покуття та Опілля. Географічно границя Прикарпаття в цілому збігається із річищем Дністра та Верещиці - на півночі та північному сході, а також головним вододілом, який розділяє басейни Вісли й Дністра з одного боку й басейн Тиси - з іншого, - на півдні.
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26.01.2022 20:41 Відповісти
Причому тут це. Я знаю де це, не раз там був. Я о том писав що як то дивно виходить що назва Прибалтика, то мол совок, а Прикарпаття то вже не совок.
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26.01.2022 21:50 Відповісти
наберіть у гуглі "дом шария" - будете здивовані
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26.01.2022 16:21 Відповісти
Угу, только он там живет, пользуясь видом на жительство в одной из стран ЕС. Нет вида на жительства, не права там жить
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26.01.2022 16:32 Відповісти
Треба визнати, що операція фсб щодо вживлення "шарія" як політемігранта в одну з країн ЄС, відбулася бездоганно. І "овочЯнук" також підіграв. І Литва проковтнула наживку. Але я тоді бачив, що з усього цього стирчали червоні вуха ґебні. І дивно, що знадобилося аж 10 років, щоб виправити цю помилку.
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26.01.2022 16:25 Відповісти
Странно, почему он в Росисю не едет)
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26.01.2022 16:25 Відповісти
всі кацапи мріють жити на "гнілом Западє" і звідти любіть Рассєю та ненавидіти "піндосів".
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26.01.2022 16:46 Відповісти
він же не дурак що в Мухосранськ їхати!
любить жити на "гнілом Западє" де немає кацапів
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26.01.2022 20:43 Відповісти
Литва страшно невзлюбила
брехуна и педофила...
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26.01.2022 16:29 Відповісти
100%%%
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26.01.2022 16:49 Відповісти
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26.01.2022 16:30 Відповісти
Нах... з пляжу,кацапська гнида.
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26.01.2022 16:32 Відповісти
Шарику теперь придётся жить с этой зубатой "професоршей" бильченко в одной комуналке...)))
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26.01.2022 16:37 Відповісти
https://www.slidstvo.info/articles/ispanska-villa-anatoliya-shariya/
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26.01.2022 18:42 Відповісти
Ну это пока оно у него есть...
Чего-то же этот 3/14дар не в Испании ныкался, а в Литве.
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27.01.2022 10:02 Відповісти
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26.01.2022 16:40 Відповісти
Шарій в траурі...
https://www.youtube.com/watch?v=edydgEWJjcs
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26.01.2022 16:41 Відповісти
Пора покидьку згрібати шмаття та гвиздувати в расєйскій Мухосранск.
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26.01.2022 16:41 Відповісти
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26.01.2022 16:42 Відповісти
Пєтушарій духовний лідер москалів.
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26.01.2022 16:45 Відповісти
Пусть просит приют на РФ !
Тем более, что выбор огромен - Чебоксары, Тамбов, Саратов.....
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26.01.2022 16:47 Відповісти
в Грозном будет лучше всего
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26.01.2022 17:04 Відповісти
ШАРИЯ В ПЕТУШАРИЮ И ЗАКРЫТЬ ЗАМКОМ!
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26.01.2022 16:50 Відповісти
мальчік хочєт в Тамбов,
ти знаєш ето чікі-чікі-чікі-та!
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26.01.2022 16:50 Відповісти
почему шарик просится не на московию, а в нормальную европейскую страну?
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26.01.2022 16:50 Відповісти
фейкин известная личность.
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26.01.2022 17:01 Відповісти
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26.01.2022 17:07 Відповісти
А Мураева Литва примет?
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26.01.2022 17:01 Відповісти
Мураева?
Мураева примет только киевский каштан.
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26.01.2022 17:16 Відповісти
А правильно было бы впустить и повязать.
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26.01.2022 17:05 Відповісти
Давай крыса на ростов беги.
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26.01.2022 17:10 Відповісти
Так он же в Испании живёт и у него не статус беженца а уже полноценное гражданство ЕС.
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26.01.2022 17:12 Відповісти
Его фамилия не Шарий, а Шариков. В паспорте ошибка.
Любит Расеюшку, а политическое убежище ищет в Европе.
Домой, Анатолий Полиграфович, к бЯрёзкам средней полосы, в ПАРАШУ!
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26.01.2022 17:15 Відповісти
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26.01.2022 17:17 Відповісти
Лишь некоторые из них осознают свою тяжёлую болезнь!
«Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна, ей осталось жить три максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят». - В. В. Панюшкин, публицист
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26.01.2022 17:22 Відповісти
убейте его к то то потихому...
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26.01.2022 17:23 Відповісти
Взбесился он, читай выше.
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26.01.2022 17:25 Відповісти
Будучи очень трусливыми они разжигают войны по всему миру!
"Хотят ли русские войны? Хотят! Им нужен враг, им нужно кого-то ненавидеть. Потому что ненависть - единственное, что в России при отсутствии науки, собственной культуры, других существенных факторов, позволяет объединиться и испытывать общенациональный оргазм, синхронный. Злоба хорошо объединяет академика и милиционера, полотера и генетика." - А.Невзоров, российский журналист
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26.01.2022 17:26 Відповісти
К тому же эти люди очень ленивые!
"Русский человек - плохой работник по сравнению с передовыми нациями". - В.И.Ленин. "Очередные задачи Советской власти" 1918 г.
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26.01.2022 17:28 Відповісти
Их трусость не знает предела!
«22 июня русский народ превратился в трусов… Как объяснить эту беспримерную трусость русского народа, который имея превосходящее немцев вооружение и числом и качеством, бросал вооружение, переходил на сторону немцев?» - Юлия Латынина, журналистка
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26.01.2022 17:28 Відповісти
Беспочвенное самовозвеличивание является их характерной чертой, в этом деле их красноречие не знает предела!
«Величие" русской нации на 30% состоит из воровства и на 70% - из бандитизма». - вывод редактора китайской брошюры «Пронизывая взглядом Россию».
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26.01.2022 17:29 Відповісти
Люди не помнящие РОДСТВА! Они называют себя славянами, но являются угро-финнами"
Слушаем вот в этом месте российского историка 💥 https://youtu.be/TxhDU5y6GaY?t=382
Русские не славяне, а угро-финны и не братья украинцам и белорусам!
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26.01.2022 17:30 Відповісти
Молодці литовці! Вірне рішення!
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26.01.2022 17:31 Відповісти
«Выезжая из России за границу, переживаешь ощущение, будто снял с себя грязную рубашку и надел чистую». - Атанас Брокар, французский парфюмер (1861 г.)
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26.01.2022 17:32 Відповісти
"Я привык стыдиться этой родины, где каждый день - унижение, каждая встреча - как пощечина, где всё - пейзаж и люди - оскорбляет взор." - И. Бродский
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26.01.2022 17:33 Відповісти
ух ты, давно не смотрел.
пойду погляжу, может чего интересного
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26.01.2022 17:35 Відповісти
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26.01.2022 17:37 Відповісти
Интересные дела. Ширику с вещами на выход. А вот что интересно, этот Марк Фейгін, будучи защитником Надежды Савченко, поцапался с "колегой" неким Илья Новиков, обвинив Новикова в связях с Кремлем, а также с кумом Путина Владимиром Медведчуком. Казалось бы, ну какое дело нам до тёрок кацапских адвокатов. Ну мол это их там делишки. Но жизнь такая штука, этот кацапский адвокатишко Новиков, теперь защищает Порошенко. Обвиняемый в связях и в работе на кацапов, защищает Петю. Вот же, кацапы своих нужных таки не бросают.
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26.01.2022 17:48 Відповісти
Он уже много лет в Испании, а не Литве.
Господи, хоть бы постеснялись цитировать этого сказочного дол... Фейкина.
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26.01.2022 17:49 Відповісти
то, что шарию купили виллу в Испании не делает его гражданином Испании; наблюдаем возвращение шария на земли Мóцквы
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26.01.2022 18:13 Відповісти
Будто он гражданин Литвы или попадает в распоряжение миграционным органам Литвы.

Фейкин уже раньше обещал, что Шария скоро выдворят из ЕС. Что из этого вышло? Может хватит доверять словам балабола и чего-то от них ждать?
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26.01.2022 21:16 Відповісти
Истинное лицо кацапско-фашисткого мира: рассказывать как хорошо будет каклам с парашией, при этом жить в ненавистной гейропе, а не в каком-то челябинске. Только полные деграданты могут верить в сказки этого бородатого кремлевского петуха.
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26.01.2022 18:35 Відповісти
Скабе, Киселю и Соловью конкуренты нах не нужны!!!!
За то теперь красношариковы в Украине окончательно заткнуться! Теперь никак не выдашь своего полит лидера за правдолюба и гонимого патриота Украины.
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26.01.2022 18:45 Відповісти
Викидати рашистське гамно з Європи назад в Алєнєгорск - велика справа .
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26.01.2022 19:22 Відповісти
Петушарий,пи***й в свой русский мир
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26.01.2022 19:48 Відповісти
осталась одна дорога - на паРашу.
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26.01.2022 20:20 Відповісти
Цьому півню дорога тільки на московію, даунбас або Абхазію. При бажанні може попросити притулку в Північній Кореї чи Білорусі.
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27.01.2022 08:35 Відповісти
 
 