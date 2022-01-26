Литва остаточно відмовила проросійському пропагандисту Шарію у політичному притулку, - Фейгін
Вищий адміністративний суд Литви остаточно відмовив проросійському пропагандисту Анатолію Шарію, підозрюваному у держзраді України, у статусі політичного біженця.
Про це повідомив російський юрист Марк Фейгін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Можу підтвердити, що Шарію остаточно відмовили у праві вважатися біженцем у Литві. Хочу наголосити, що поряд з паперами, представленими з цього приводу українською стороною, на це вирішально вплинули документи, надані мною та моїми литовськими адвокатами", - зазначив правозахисник.
За його словами, згідно з цими матеріалами Шарій не проживав понад п'ять років за литовськими адресами, які він проставляв у документах, що надавалися литовській владі, тобто йшлося про обман.
"Тепер, після рішення Вищого адміністративного суду Литви, Шарій не має права перебувати на території ЄС. Отже, питання до Іспанії, де він перебуває. У принципі, міграційна влада країни може виставити його з країни", - сказав Фейгін.
Водночас Фейгін нагадав про дві нещодавні поїздки Шарія до Росії. На його думку, не виключено, що в ході їх той отримав у РФ російський паспорт або якийсь інший статус, наприклад "статус біженця". На думку юриста, свідчень співпраці Шарія з російськими структурами більш ніж достатньо.
Раніше Цензор.НЕТ повідомив із посиланням на джерело в правоохоронних органах, що 10 травня 2021 року Литва анулювала Шарію всі документи та оголосила його персоною нон ґрата. За даними джерела, Шарій найняв дорогих адвокатів, щоб оскаржити це рішення.
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Все правильно , кацапське мудило женіть у путінську говень.
Прикарпа́ття - історико-етнографічний район https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України . За ******** трактуванням до Прикарпаття належить більша частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Івано-Франківської області (підгірська частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Богородчанського , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Долинського , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Косівського , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Надвірнянського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Рожнятівського районів), частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львівської (підгірська частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Дрогобицького , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(1940%E2%80%942020) Самбірського , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Старосамбірського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Стрийського районів - західне Прикарпаття) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернівецької (підгірська частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Вижницького , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Глибоцького та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Сторожинецького районів - східне Прикарпаття).
Історично до Прикарпаття також входять: прикарпатська частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Бойківщини , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Гуцульщини , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Лемківщини , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F Покуття та Опілля. Географічно границя Прикарпаття в цілому збігається із річищем Дністра та Верещиці - на півночі та північному сході, а також головним вододілом, який розділяє басейни Вісли й Дністра з одного боку й басейн Тиси - з іншого, - на півдні.
любить жити на "гнілом Западє" де немає кацапів
брехуна и педофила...
Чего-то же этот 3/14дар не в Испании ныкался, а в Литве.
https://www.youtube.com/watch?v=edydgEWJjcs
Тем более, что выбор огромен - Чебоксары, Тамбов, Саратов.....
ти знаєш ето чікі-чікі-чікі-та!
Мураева примет только киевский каштан.
Любит Расеюшку, а политическое убежище ищет в Европе.
Домой, Анатолий Полиграфович, к бЯрёзкам средней полосы, в ПАРАШУ!
«Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна, ей осталось жить три максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят». - В. В. Панюшкин, публицист
"Хотят ли русские войны? Хотят! Им нужен враг, им нужно кого-то ненавидеть. Потому что ненависть - единственное, что в России при отсутствии науки, собственной культуры, других существенных факторов, позволяет объединиться и испытывать общенациональный оргазм, синхронный. Злоба хорошо объединяет академика и милиционера, полотера и генетика." - А.Невзоров, российский журналист
"Русский человек - плохой работник по сравнению с передовыми нациями". - В.И.Ленин. "Очередные задачи Советской власти" 1918 г.
«22 июня русский народ превратился в трусов… Как объяснить эту беспримерную трусость русского народа, который имея превосходящее немцев вооружение и числом и качеством, бросал вооружение, переходил на сторону немцев?» - Юлия Латынина, журналистка
«Величие" русской нации на 30% состоит из воровства и на 70% - из бандитизма». - вывод редактора китайской брошюры «Пронизывая взглядом Россию».
Слушаем вот в этом месте российского историка 💥 https://youtu.be/TxhDU5y6GaY?t=382
Русские не славяне, а угро-финны и не братья украинцам и белорусам!
пойду погляжу, может чего интересного
Господи, хоть бы постеснялись цитировать этого сказочного дол... Фейкина.
Фейкин уже раньше обещал, что Шария скоро выдворят из ЕС. Что из этого вышло? Может хватит доверять словам балабола и чего-то от них ждать?
За то теперь красношариковы в Украине окончательно заткнуться! Теперь никак не выдашь своего полит лидера за правдолюба и гонимого патриота Украины.