Литва остаточно відмовила проросійському пропагандисту Шарію у політичному притулку, - Фейгін

Вищий адміністративний суд Литви остаточно відмовив проросійському пропагандисту Анатолію Шарію, підозрюваному у держзраді України, у статусі політичного біженця.

Про це повідомив російський юрист Марк Фейгін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Можу підтвердити, що Шарію остаточно відмовили у праві вважатися біженцем у Литві. Хочу наголосити, що поряд з паперами, представленими з цього приводу українською стороною, на це вирішально вплинули документи, надані мною та моїми литовськими адвокатами", - зазначив правозахисник.

За його словами, згідно з цими матеріалами Шарій не проживав понад п'ять років за литовськими адресами, які він проставляв у документах, що надавалися литовській владі, тобто йшлося про обман.

"Тепер, після рішення Вищого адміністративного суду Литви, Шарій не має права перебувати на території ЄС. Отже, питання до Іспанії, де він перебуває. У принципі, міграційна влада країни може виставити його з країни", - сказав Фейгін.

Водночас Фейгін нагадав про дві нещодавні поїздки Шарія до Росії. На його думку, не виключено, що в ході їх той отримав у РФ російський паспорт або якийсь інший статус, наприклад "статус біженця". На думку юриста, свідчень співпраці Шарія з російськими структурами більш ніж достатньо.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив із посиланням на джерело в правоохоронних органах, що 10 травня 2021 року Литва анулювала Шарію всі документи та оголосила його персоною нон ґрата. За даними джерела, Шарій найняв дорогих адвокатів, щоб оскаржити це рішення.

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