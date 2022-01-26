Литва окончательно отказала пророссийскому пропагандисту Шарию в политическом убежище, – Фейгин
Высший административный суд Литвы окончательно отказал пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию, подозреваемому в госизмене Украины, в статусе политического беженца.
Об этом сообщил российский юрист Марк Фейгин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Могу подтвердить, что Шарию окончательно отказали в праве считаться беженцем в Литве. Хочу подчеркнуть, что наряду с бумагами, представленными по этому поводу украинской стороной, на это решающим образом повлияли документы, предоставленные мной и моими литовскими адвокатами", - сказал правозащитник.
По его словам, согласно этим материалам Шарий не проживал более пяти лет по литовским адресам, которые он проставлял в документах, предоставляемым литовским властям, то есть речь шла об обмане.
"Теперь, после решения Высшего административного суда Литвы, у Шария нет права находиться на территории ЕС. Так что вопрос к Испании, где он находится. В принципе, миграционные власти страны могут выставить его из страны", - сказал Фейгин.
При этом Фейгин напомнил про две недавние поездки Шария в Россию. По его мнению, не исключено, что в ходе их тот получил в РФ российский паспорт или какой-нибудь иной статус, к примеру "статус беженца". По мнению юриста, свидетельств сотрудничества Шария с российскими структурами более, чем достаточно.
Ранее Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 10 мая 2021 года Литва аннулировала Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. По данным источника, Шарий нанял дорогих адвокатов, чтобы оспорить это решение.
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В ЕС жити краще?
Все правильно , кацапське мудило женіть у путінську говень.
Прикарпа́ття - історико-етнографічний район https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України . За ******** трактуванням до Прикарпаття належить більша частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Івано-Франківської області (підгірська частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Богородчанського , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Долинського , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Косівського , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Надвірнянського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Рожнятівського районів), частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львівської (підгірська частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Дрогобицького , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(1940%E2%80%942020) Самбірського , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Старосамбірського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Стрийського районів - західне Прикарпаття) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернівецької (підгірська частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Вижницького , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Глибоцького та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Сторожинецького районів - східне Прикарпаття).
Історично до Прикарпаття також входять: прикарпатська частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Бойківщини , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Гуцульщини , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Лемківщини , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F Покуття та Опілля. Географічно границя Прикарпаття в цілому збігається із річищем Дністра та Верещиці - на півночі та північному сході, а також головним вододілом, який розділяє басейни Вісли й Дністра з одного боку й басейн Тиси - з іншого, - на півдні.
любить жити на "гнілом Западє" де немає кацапів
брехуна и педофила...
Чего-то же этот 3/14дар не в Испании ныкался, а в Литве.
https://www.youtube.com/watch?v=edydgEWJjcs
Тем более, что выбор огромен - Чебоксары, Тамбов, Саратов.....
ти знаєш ето чікі-чікі-чікі-та!
Мураева примет только киевский каштан.
Любит Расеюшку, а политическое убежище ищет в Европе.
Домой, Анатолий Полиграфович, к бЯрёзкам средней полосы, в ПАРАШУ!
«Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна, ей осталось жить три максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят». - В. В. Панюшкин, публицист
"Хотят ли русские войны? Хотят! Им нужен враг, им нужно кого-то ненавидеть. Потому что ненависть - единственное, что в России при отсутствии науки, собственной культуры, других существенных факторов, позволяет объединиться и испытывать общенациональный оргазм, синхронный. Злоба хорошо объединяет академика и милиционера, полотера и генетика." - А.Невзоров, российский журналист
"Русский человек - плохой работник по сравнению с передовыми нациями". - В.И.Ленин. "Очередные задачи Советской власти" 1918 г.
«22 июня русский народ превратился в трусов… Как объяснить эту беспримерную трусость русского народа, который имея превосходящее немцев вооружение и числом и качеством, бросал вооружение, переходил на сторону немцев?» - Юлия Латынина, журналистка
«Величие" русской нации на 30% состоит из воровства и на 70% - из бандитизма». - вывод редактора китайской брошюры «Пронизывая взглядом Россию».
Слушаем вот в этом месте российского историка 💥 https://youtu.be/TxhDU5y6GaY?t=382
Русские не славяне, а угро-финны и не братья украинцам и белорусам!
пойду погляжу, может чего интересного
Господи, хоть бы постеснялись цитировать этого сказочного дол... Фейкина.
Фейкин уже раньше обещал, что Шария скоро выдворят из ЕС. Что из этого вышло? Может хватит доверять словам балабола и чего-то от них ждать?
За то теперь красношариковы в Украине окончательно заткнуться! Теперь никак не выдашь своего полит лидера за правдолюба и гонимого патриота Украины.