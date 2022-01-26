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Литва окончательно отказала пророссийскому пропагандисту Шарию в политическом убежище, – Фейгин

Литва окончательно отказала пророссийскому пропагандисту Шарию в политическом убежище, – Фейгин

Высший административный суд Литвы окончательно отказал пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию, подозреваемому в госизмене Украины, в статусе политического беженца.

Об этом сообщил российский юрист Марк Фейгин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу подтвердить, что Шарию окончательно отказали в праве считаться беженцем в Литве. Хочу подчеркнуть, что наряду с бумагами, представленными по этому поводу украинской стороной, на это решающим образом повлияли документы, предоставленные мной и моими литовскими адвокатами", - сказал правозащитник.

По его словам, согласно этим материалам Шарий не проживал более пяти лет по литовским адресам, которые он проставлял в документах, предоставляемым литовским властям, то есть речь шла об обмане.

Читайте также: Шарий пытался подать иск против Фейгина в Литве, суд отказал

"Теперь, после решения Высшего административного суда Литвы, у Шария нет права находиться на территории ЕС. Так что вопрос к Испании, где он находится. В принципе, миграционные власти страны могут выставить его из страны", - сказал Фейгин.

При этом Фейгин напомнил про две недавние поездки Шария в Россию. По его мнению, не исключено, что в ходе их тот получил в РФ российский паспорт или какой-нибудь иной статус, к примеру "статус беженца". По мнению юриста, свидетельств сотрудничества Шария с российскими структурами более, чем достаточно.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 10 мая 2021 года Литва аннулировала Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. По данным источника, Шарий нанял дорогих адвокатов, чтобы оспорить это решение.

Автор: 

Литва (2496) приют (39) Фейгин Марк (525) Шарий Анатолий (227)


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Топ комментарии
+45
Ти диви ,падло, а чого не в кацапии притулок шукав?
В ЕС жити краще?
Все правильно , кацапське мудило женіть у путінську говень.
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26.01.2022 16:17
+26
куди тепер посуне то кінчене *******?
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26.01.2022 16:17
+22
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26.01.2022 16:30
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wellcome home!
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26.01.2022 16:13 Ответить
Он сюда не приедет. А если и приедет и его вдруг арестуют, то думаю Клоун его обменяет
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26.01.2022 16:16 Ответить
хто його тут арештує це нічтожество? його тут ще й до ВР оберуть. Як мінімум вісім довбаних років ця потвора вчиняє держзраду ведучи ворожу пропаганду під час війни, вже не кажу про інші його злочини, педофілія, замах на вбивство, шахрайство, відмивання грошей... а Україна ( тобто ми з вами) як гівна в рот набрала, хтось взагалі добивався його арешту екстрадиції, чим займаєиться наша кончєна прокуратура, сбу? що говорити якщо у нас медведчук не повішений на гіляці, а цілий НАРОДНИЙ депутат, труп мураєва не гниє в канаві, а на загальнонаціональному телебачені веде таку ж пропаганду як і шмарій? а нашим найближчим партнерам і друзям у ЄС знадобилось цілих вісім років щоб просто "відмовити йому у притулку" замість того щоб скрутити доправити в Україну і віддати під суд. цей світ однозначно зійшов з розуму((
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26.01.2022 18:20 Ответить
Клоун зробить його черговим "радником". Воно такі "кадри" цінує.
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26.01.2022 19:51 Ответить
у нього- там усі зрадники
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26.01.2022 20:49 Ответить
Браво!!!
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26.01.2022 16:14 Ответить
Хочется, чтоб быстрей и у нас был порядок и законность в прокурорских и судебных инстанциях. А для этого надо включать мозги подходя к избирательной урне.
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26.01.2022 16:16 Ответить
куди тепер посуне то кінчене *******?
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26.01.2022 16:17 Ответить
шарік всьо
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26.01.2022 16:20 Ответить
На Ростов...
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26.01.2022 16:30 Ответить
на рашку
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26.01.2022 16:37 Ответить
вроде в испании е хатынка https://www.slidstvo.info/articles/ispanska-villa-anatoliya-shariya/
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26.01.2022 18:40 Ответить
Ти диви ,падло, а чого не в кацапии притулок шукав?
В ЕС жити краще?
Все правильно , кацапське мудило женіть у путінську говень.
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26.01.2022 16:17 Ответить
Вот и мне интересно, почему этот петух вонючий не на колыме, или на курортах магадана
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26.01.2022 17:13 Ответить
Фейгіну подяка!Якщо повернеться в Україну,буде замом у Татарова чи іншоі гниди!
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26.01.2022 16:19 Ответить
А чого воно від роіські по притулках ховається ?
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26.01.2022 16:19 Ответить
не відпрацював асигнованих на себе вкладень
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26.01.2022 16:29 Ответить
Ще одна погань вертається у рідну говень, до півнячого кута.
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26.01.2022 16:19 Ответить
А на сідалі місце знайдуть і будуть гадить нам на голову!
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26.01.2022 16:22 Ответить
Справа в тому мщо з мухасранську не так весело прославляти руський мир ніж з Європи,а Європа тепер йому покаже вихід на говень.
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26.01.2022 16:27 Ответить
країна Прибалтики просто герої,вони зарад України підставляють свою безпеку під вогонь россії та продажної німечини..ЦЕ ДОРОГОГО КОШТУЄ.ДЯКУЄМО ВАМ,ВИ СПРАВЖНІ ДРУЗІ!!!
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26.01.2022 16:21 Ответить
а прібалтіку оставьтє в совкє уж, нарешті
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26.01.2022 16:22 Ответить
"Сижу я в баре, в Прибалтике, кругом старинные стулья - за*бись сделано! Заходит мудак и говорит: "Это место мое, может вы пересядете?". А я говорю: "Ни х*я себе! Ты шо оборзел? Может ты сам пересядешь?!" - "Кацапи"
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26.01.2022 16:41 Ответить
Ti tupoi shole ? Net takoi "pribaltiki ", savkizm uzhe nikatjit , Baltijskije strani - Baltika - Strani baltii ...na vibor !! Ili ti i "na Ukraine " gavarish ?
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26.01.2022 16:54 Ответить
Простітє, а Ви часом не Нєзнаускас?))
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26.01.2022 16:58 Ответить
Tebe chota niponjatno , mozhet ti ruskij , a mozhet savok ?
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26.01.2022 17:24 Ответить
Та йди ти у сраку, "чота"))
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26.01.2022 18:32 Ответить
Я називаю завжди "Країни Балтії", ніяк не інакше. "Прібалтіка" - це совок.
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26.01.2022 17:04 Ответить
країни Балтіі тільки три?
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26.01.2022 17:20 Ответить
А Прикарпаття теж оставіть в совкє?)
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26.01.2022 16:49 Ответить
херовенько було з географією?

Прикарпа́ття - історико-етнографічний район https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України . За ******** трактуванням до Прикарпаття належить більша частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Івано-Франківської області (підгірська частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Богородчанського , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Долинського , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Косівського , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Надвірнянського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Рожнятівського районів), частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львівської (підгірська частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Дрогобицького , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(1940%E2%80%942020) Самбірського , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Старосамбірського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Стрийського районів - західне Прикарпаття) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернівецької (підгірська частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Вижницького , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Глибоцького та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Сторожинецького районів - східне Прикарпаття).

Історично до Прикарпаття також входять: прикарпатська частина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Бойківщини , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Гуцульщини , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Лемківщини , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F Покуття та Опілля. Географічно границя Прикарпаття в цілому збігається із річищем Дністра та Верещиці - на півночі та північному сході, а також головним вододілом, який розділяє басейни Вісли й Дністра з одного боку й басейн Тиси - з іншого, - на півдні.
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26.01.2022 20:41 Ответить
Причому тут це. Я знаю де це, не раз там був. Я о том писав що як то дивно виходить що назва Прибалтика, то мол совок, а Прикарпаття то вже не совок.
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26.01.2022 21:50 Ответить
наберіть у гуглі "дом шария" - будете здивовані
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26.01.2022 16:21 Ответить
Угу, только он там живет, пользуясь видом на жительство в одной из стран ЕС. Нет вида на жительства, не права там жить
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26.01.2022 16:32 Ответить
Треба визнати, що операція фсб щодо вживлення "шарія" як політемігранта в одну з країн ЄС, відбулася бездоганно. І "овочЯнук" також підіграв. І Литва проковтнула наживку. Але я тоді бачив, що з усього цього стирчали червоні вуха ґебні. І дивно, що знадобилося аж 10 років, щоб виправити цю помилку.
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26.01.2022 16:25 Ответить
Странно, почему он в Росисю не едет)
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26.01.2022 16:25 Ответить
всі кацапи мріють жити на "гнілом Западє" і звідти любіть Рассєю та ненавидіти "піндосів".
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26.01.2022 16:46 Ответить
він же не дурак що в Мухосранськ їхати!
любить жити на "гнілом Западє" де немає кацапів
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26.01.2022 20:43 Ответить
Литва страшно невзлюбила
брехуна и педофила...
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26.01.2022 16:29 Ответить
100%%%
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26.01.2022 16:49 Ответить
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26.01.2022 16:30 Ответить
Нах... з пляжу,кацапська гнида.
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26.01.2022 16:32 Ответить
Шарику теперь придётся жить с этой зубатой "професоршей" бильченко в одной комуналке...)))
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26.01.2022 16:37 Ответить
https://www.slidstvo.info/articles/ispanska-villa-anatoliya-shariya/
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26.01.2022 18:42 Ответить
Ну это пока оно у него есть...
Чего-то же этот 3/14дар не в Испании ныкался, а в Литве.
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27.01.2022 10:02 Ответить
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26.01.2022 16:40 Ответить
Шарій в траурі...
https://www.youtube.com/watch?v=edydgEWJjcs
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26.01.2022 16:41 Ответить
Пора покидьку згрібати шмаття та гвиздувати в расєйскій Мухосранск.
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26.01.2022 16:41 Ответить
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26.01.2022 16:42 Ответить
Пєтушарій духовний лідер москалів.
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26.01.2022 16:45 Ответить
Пусть просит приют на РФ !
Тем более, что выбор огромен - Чебоксары, Тамбов, Саратов.....
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26.01.2022 16:47 Ответить
в Грозном будет лучше всего
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26.01.2022 17:04 Ответить
ШАРИЯ В ПЕТУШАРИЮ И ЗАКРЫТЬ ЗАМКОМ!
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26.01.2022 16:50 Ответить
мальчік хочєт в Тамбов,
ти знаєш ето чікі-чікі-чікі-та!
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26.01.2022 16:50 Ответить
почему шарик просится не на московию, а в нормальную европейскую страну?
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26.01.2022 16:50 Ответить
фейкин известная личность.
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26.01.2022 17:01 Ответить
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26.01.2022 17:07 Ответить
А Мураева Литва примет?
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26.01.2022 17:01 Ответить
Мураева?
Мураева примет только киевский каштан.
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26.01.2022 17:16 Ответить
А правильно было бы впустить и повязать.
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26.01.2022 17:05 Ответить
Давай крыса на ростов беги.
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26.01.2022 17:10 Ответить
Так он же в Испании живёт и у него не статус беженца а уже полноценное гражданство ЕС.
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26.01.2022 17:12 Ответить
Его фамилия не Шарий, а Шариков. В паспорте ошибка.
Любит Расеюшку, а политическое убежище ищет в Европе.
Домой, Анатолий Полиграфович, к бЯрёзкам средней полосы, в ПАРАШУ!
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26.01.2022 17:15 Ответить
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26.01.2022 17:17 Ответить
Лишь некоторые из них осознают свою тяжёлую болезнь!
«Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна, ей осталось жить три максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят». - В. В. Панюшкин, публицист
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26.01.2022 17:22 Ответить
убейте его к то то потихому...
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26.01.2022 17:23 Ответить
Взбесился он, читай выше.
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26.01.2022 17:25 Ответить
Будучи очень трусливыми они разжигают войны по всему миру!
"Хотят ли русские войны? Хотят! Им нужен враг, им нужно кого-то ненавидеть. Потому что ненависть - единственное, что в России при отсутствии науки, собственной культуры, других существенных факторов, позволяет объединиться и испытывать общенациональный оргазм, синхронный. Злоба хорошо объединяет академика и милиционера, полотера и генетика." - А.Невзоров, российский журналист
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26.01.2022 17:26 Ответить
К тому же эти люди очень ленивые!
"Русский человек - плохой работник по сравнению с передовыми нациями". - В.И.Ленин. "Очередные задачи Советской власти" 1918 г.
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26.01.2022 17:28 Ответить
Их трусость не знает предела!
«22 июня русский народ превратился в трусов… Как объяснить эту беспримерную трусость русского народа, который имея превосходящее немцев вооружение и числом и качеством, бросал вооружение, переходил на сторону немцев?» - Юлия Латынина, журналистка
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26.01.2022 17:28 Ответить
Беспочвенное самовозвеличивание является их характерной чертой, в этом деле их красноречие не знает предела!
«Величие" русской нации на 30% состоит из воровства и на 70% - из бандитизма». - вывод редактора китайской брошюры «Пронизывая взглядом Россию».
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26.01.2022 17:29 Ответить
Люди не помнящие РОДСТВА! Они называют себя славянами, но являются угро-финнами"
Слушаем вот в этом месте российского историка 💥 https://youtu.be/TxhDU5y6GaY?t=382
Русские не славяне, а угро-финны и не братья украинцам и белорусам!
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26.01.2022 17:30 Ответить
Молодці литовці! Вірне рішення!
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26.01.2022 17:31 Ответить
«Выезжая из России за границу, переживаешь ощущение, будто снял с себя грязную рубашку и надел чистую». - Атанас Брокар, французский парфюмер (1861 г.)
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26.01.2022 17:32 Ответить
"Я привык стыдиться этой родины, где каждый день - унижение, каждая встреча - как пощечина, где всё - пейзаж и люди - оскорбляет взор." - И. Бродский
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26.01.2022 17:33 Ответить
ух ты, давно не смотрел.
пойду погляжу, может чего интересного
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26.01.2022 17:35 Ответить
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26.01.2022 17:37 Ответить
Интересные дела. Ширику с вещами на выход. А вот что интересно, этот Марк Фейгін, будучи защитником Надежды Савченко, поцапался с "колегой" неким Илья Новиков, обвинив Новикова в связях с Кремлем, а также с кумом Путина Владимиром Медведчуком. Казалось бы, ну какое дело нам до тёрок кацапских адвокатов. Ну мол это их там делишки. Но жизнь такая штука, этот кацапский адвокатишко Новиков, теперь защищает Порошенко. Обвиняемый в связях и в работе на кацапов, защищает Петю. Вот же, кацапы своих нужных таки не бросают.
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26.01.2022 17:48 Ответить
Он уже много лет в Испании, а не Литве.
Господи, хоть бы постеснялись цитировать этого сказочного дол... Фейкина.
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26.01.2022 17:49 Ответить
то, что шарию купили виллу в Испании не делает его гражданином Испании; наблюдаем возвращение шария на земли Мóцквы
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26.01.2022 18:13 Ответить
Будто он гражданин Литвы или попадает в распоряжение миграционным органам Литвы.

Фейкин уже раньше обещал, что Шария скоро выдворят из ЕС. Что из этого вышло? Может хватит доверять словам балабола и чего-то от них ждать?
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26.01.2022 21:16 Ответить
Истинное лицо кацапско-фашисткого мира: рассказывать как хорошо будет каклам с парашией, при этом жить в ненавистной гейропе, а не в каком-то челябинске. Только полные деграданты могут верить в сказки этого бородатого кремлевского петуха.
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26.01.2022 18:35 Ответить
Скабе, Киселю и Соловью конкуренты нах не нужны!!!!
За то теперь красношариковы в Украине окончательно заткнуться! Теперь никак не выдашь своего полит лидера за правдолюба и гонимого патриота Украины.
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26.01.2022 18:45 Ответить
Викидати рашистське гамно з Європи назад в Алєнєгорск - велика справа .
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26.01.2022 19:22 Ответить
Петушарий,пи***й в свой русский мир
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26.01.2022 19:48 Ответить
осталась одна дорога - на паРашу.
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26.01.2022 20:20 Ответить
Цьому півню дорога тільки на московію, даунбас або Абхазію. При бажанні може попросити притулку в Північній Кореї чи Білорусі.
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27.01.2022 08:35 Ответить
 
 