Литва окончательно отказала пророссийскому пропагандисту Шарию в политическом убежище, – Фейгин

Высший административный суд Литвы окончательно отказал пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию, подозреваемому в госизмене Украины, в статусе политического беженца.

Об этом сообщил российский юрист Марк Фейгин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу подтвердить, что Шарию окончательно отказали в праве считаться беженцем в Литве. Хочу подчеркнуть, что наряду с бумагами, представленными по этому поводу украинской стороной, на это решающим образом повлияли документы, предоставленные мной и моими литовскими адвокатами", - сказал правозащитник.

По его словам, согласно этим материалам Шарий не проживал более пяти лет по литовским адресам, которые он проставлял в документах, предоставляемым литовским властям, то есть речь шла об обмане.

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"Теперь, после решения Высшего административного суда Литвы, у Шария нет права находиться на территории ЕС. Так что вопрос к Испании, где он находится. В принципе, миграционные власти страны могут выставить его из страны", - сказал Фейгин.

При этом Фейгин напомнил про две недавние поездки Шария в Россию. По его мнению, не исключено, что в ходе их тот получил в РФ российский паспорт или какой-нибудь иной статус, к примеру "статус беженца". По мнению юриста, свидетельств сотрудничества Шария с российскими структурами более, чем достаточно.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 10 мая 2021 года Литва аннулировала Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. По данным источника, Шарий нанял дорогих адвокатов, чтобы оспорить это решение.