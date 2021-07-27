Шарий пытался подать иск против Фейгина в Литве, суд отказал

Суд в Вильнюсе отказался рассматривать иск пророссийского пропагандиста Анатолия Шария к адвокату Марку Фейгину и ответил, что иск нужно подавать по месту фактического жительства Шария в России.

Текст решения суда опубликовал в Telegram Марк Фейгин, информирует Цензор.НЕТ.

В решении суда сказано, что Шарий не проживает в Литве и, кроме того, был лишен статуса беженца и права на въезд в эту страну. "Истец имеет право обратиться в соответствующий суд Российской Федерации", - сказано в документе.

Фейгин в комментарии "Укринформу" добавил, что Шарий в настоящее время пытается оспорить решение Департамента миграции Литвы.

"Предполагаю, что рассмотрение этого иска Шария произойдет до конца лета, ну, может быть, осенью. Вероятней всего, что и его отклонят. И тогда он окончательно утратит право пребывать на территории Литвы и ЕС в целом. Шарий может попробовать подать документы на статус беженца в Испании, но это вряд ли ему поможет, поскольку в ЕС общая юрисдикция, и там будет учитываться решение Литвы", - пояснил Фейгин.

Как сообщалось, Минюст требует запретить деятельность "Партии Шария". Ранее источник Цензор.НЕТ в правоохранительных органах сообщил, что имеются сомнения в аутентичности подписей в протоколе о переименовании политической партии "Партия Шария". 16 февраля 2021 года СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Напомним, Анатолия Шария внесли в базу розыска МВД 2 марта 2021 года.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 10 мая 2021 года Литва аннулировала Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. По данным источника, Шарий нанял дорогих адвокатов, чтобы оспорить это решение.