Шарий пытался подать иск против Фейгина в Литве, суд отказал
Суд в Вильнюсе отказался рассматривать иск пророссийского пропагандиста Анатолия Шария к адвокату Марку Фейгину и ответил, что иск нужно подавать по месту фактического жительства Шария в России.
Текст решения суда опубликовал в Telegram Марк Фейгин, информирует Цензор.НЕТ.
В решении суда сказано, что Шарий не проживает в Литве и, кроме того, был лишен статуса беженца и права на въезд в эту страну. "Истец имеет право обратиться в соответствующий суд Российской Федерации", - сказано в документе.
Фейгин в комментарии "Укринформу" добавил, что Шарий в настоящее время пытается оспорить решение Департамента миграции Литвы.
"Предполагаю, что рассмотрение этого иска Шария произойдет до конца лета, ну, может быть, осенью. Вероятней всего, что и его отклонят. И тогда он окончательно утратит право пребывать на территории Литвы и ЕС в целом. Шарий может попробовать подать документы на статус беженца в Испании, но это вряд ли ему поможет, поскольку в ЕС общая юрисдикция, и там будет учитываться решение Литвы", - пояснил Фейгин.
Как сообщалось, Минюст требует запретить деятельность "Партии Шария". Ранее источник Цензор.НЕТ в правоохранительных органах сообщил, что имеются сомнения в аутентичности подписей в протоколе о переименовании политической партии "Партия Шария". 16 февраля 2021 года СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
Напомним, Анатолия Шария внесли в базу розыска МВД 2 марта 2021 года.
Ранее Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 10 мая 2021 года Литва аннулировала Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. По данным источника, Шарий нанял дорогих адвокатов, чтобы оспорить это решение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І так, "біженець" Ейхман теж колись думав, що проти нього методів нема... І Троцький...
Кстати, испанская полиция начала расследование по факту отмывания денег петушком. Так что бородатого педофила рано или поздно выкинут в его родную говень.
Ну і ще расизму трохи - там у відео про безпорядки у Парижі він цим відзначився...
Собрался Винни Пух и Пятачек на @лядки.
Идут, Пятачек спрашивает:
-Вини,Вини! А куда мы идем?!
-Свиней @6@ть!
-А они нам дадут?!
-А кто у тебя спрашивать будет,свинья поганая!
Нужно найти нарушения, сделанные Шариём на тер-ии Литвы и чтоб литовский суд вынес соот.решение. "Общая юрисдикция в ЕС"- это про это. А не про статус беженца. "Статус беженца", мало того, что может рассматриваться годами. Так ещё и страны ЕС, вот именно, что только будут учитывать решение друг друга, но это не значит, что копировать его. Вполне, могут принять совершенно противоположенное. А вот если бы его осудили за что-нибудь в Литве, тут "общая юрисдикция" и привет.
Как кремляди таким кацапам как ты рассказывает сказки, что УКРАИНЕ не дадут безвизовый режим, не будет ассоциации с ЕС, не дадут Томас, ну и?
А про крымский мост, сама природа все решит, не будет он стоять! СП- 2 тоже не все так одназначно, ибо немцы будут отчитываться перед УКРАИНОЙ!
Верю и знаю что, крымский мост стоять не будет и СП 2 тоже не заработает!
ему хватит.
Лишение его статуса беженца в Литве произошло на том основании, что суд решил, раз он преследовался во времена Януковича, а теперь Януковича нет, то ему ничего не угрожает. После открытия уголовного производства со стороны СБУ (то есть, политической полиции), даже средней украинской фирме из тех, что занимаются оформлением липового статуса беженца, не составит труда длказать в испанском суде, что это политическое преследование.
Достаточно вспомнить, как получил статус беженца бывший руководитель дк Шапошников - уклонение от военной службы. Или его зам. Виталино - требование взятки у ГАИшников.
А все потому, что они в свое время создали проект, типа критикующий власть.
У Шария позиции намного круче, чем у них для этого статуса.
Тем более, в Испании, где наши дебилы умудрились дать повод полиции открыть дело по факту его преследований со стороны праворадикальных групп.
Какая боль, какая боль, скоро на ростове окажется ваш петушарий)
"Фейгин добавил, что по его заявлению в отношении Шария открыли дело об отмывании денег, полученных от властей РФ, и приобретении на них недвижимости в Испании."(с)
Так шо пусть готовится, ехать на недоимперию.
Лично я вижу это так, что если сми вынуждены клепать весь этот треш, стало быть чего-то реального у них попросту нет, да и про качество этих сми тоже можно судить.