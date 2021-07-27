РУС
Шарий пытался подать иск против Фейгина в Литве, суд отказал

Суд в Вильнюсе отказался рассматривать иск пророссийского пропагандиста Анатолия Шария к адвокату Марку Фейгину и ответил, что иск нужно подавать по месту фактического жительства Шария в России.

Текст решения суда опубликовал в Telegram Марк Фейгин, информирует Цензор.НЕТ.

В решении суда сказано, что Шарий не проживает в Литве и, кроме того, был лишен статуса беженца и права на въезд в эту страну. "Истец имеет право обратиться в соответствующий суд Российской Федерации", - сказано в документе.

Фейгин в комментарии "Укринформу" добавил, что Шарий в настоящее время пытается оспорить решение Департамента миграции Литвы.

"Предполагаю, что рассмотрение этого иска Шария произойдет до конца лета, ну, может быть, осенью. Вероятней всего, что и его отклонят. И тогда он окончательно утратит право пребывать на территории Литвы и ЕС в целом. Шарий может попробовать подать документы на статус беженца в Испании, но это вряд ли ему поможет, поскольку в ЕС общая юрисдикция, и там будет учитываться решение Литвы", - пояснил Фейгин.

Читайте: Против Шария начато уголовное производство по фактам отмывания доходов при финансировании партии. ДОКУМЕНТ

Как сообщалось, Минюст требует запретить деятельность "Партии Шария". Ранее источник Цензор.НЕТ в правоохранительных органах сообщил, что имеются сомнения в аутентичности подписей в протоколе о переименовании политической партии "Партия Шария". 16 февраля 2021 года СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Напомним, Анатолия Шария внесли в базу розыска МВД 2 марта 2021 года.

Смотрите: Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль". ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 10 мая 2021 года Литва аннулировала Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. По данным источника, Шарий нанял дорогих адвокатов, чтобы оспорить это решение.

Литва (2608) суд (25241) Фейгин Марк (525) Шарий Анатолий (228)
Шарий пытался подать иск против Фейгина в Литве, суд отказал - Цензор.НЕТ 7902
27.07.2021 20:31 Ответить
как не хотелось бы Таляну покидать виллу в Испании но скоро видимо таки придётся вернутся обратно на родину в родную Сибирь
27.07.2021 20:23 Ответить
Шарий пытался подать иск против Фейгина в Литве, суд отказал - Цензор.НЕТ 3137
27.07.2021 20:21 Ответить
Какой-то сюр. Слишком много сложностей.
27.07.2021 20:21 Ответить
27.07.2021 20:21 Ответить
ну нахрен тут эти новости ? для популяризации всяких кацапедровских педобрилов ?
27.07.2021 20:22 Ответить
Заказуху отрабатывают, как и другие сми в этот день по этой теме.
28.07.2021 08:28 Ответить
как не хотелось бы Таляну покидать виллу в Испании но скоро видимо таки придётся вернутся обратно на родину в родную Сибирь
27.07.2021 20:23 Ответить
)Вас толик опустил в парашу. Вы слишком тупые для него.
28.07.2021 01:58 Ответить
толик опускал исключительно кацапов вроде тебя, которые хавали его говнецо за обе щеки
28.07.2021 02:36 Ответить
Ти спілкуєшся собачою, топиш за москалів, значить ти москаль!
27.07.2021 20:57 Ответить
Вообще-то об уголовном преследовании пропагандонов в Европе, в том числе и рашкинских, нам должны докладывать не Фейгины, а национальный Минюст, МВД и СБУ
27.07.2021 20:24 Ответить
Шарий в ЕС имеет статус политического беженца, а так же вид на жительство. Кроме того, у него там есть официальный бизнес (и, возможно, не один), с которого он исправно платит налоги. Так что депортировать его тупо не за что ибо он свято чтит законы ЕС. А при таких раскладах НИКАКИЕ истории вам не помогут. Так что хоть обделайтесь от злости, но нет у вас методов против Толяна. А все эти высеры о якобы педофильстве и прочих гнусностях оставьте для личного потребления ибо европейской Фемиде тупо насрать на все ваши выдумки
27.07.2021 20:44 Ответить
Фанати пєтушарія ще й читати не вміють... В решении суда сказано, что Шарий не проживает в Литве и, кроме того, был лишен статуса беженца!


І так, "біженець" Ейхман теж колись думав, що проти нього методів нема... І Троцький...
27.07.2021 20:59 Ответить
Ты статью читал? Если литовский суд признает, что петушарий не полит беженец, то ему грозит депортация из ЕС.
Кстати, испанская полиция начала расследование по факту отмывания денег петушком. Так что бородатого педофила рано или поздно выкинут в его родную говень.
27.07.2021 21:00 Ответить
Феёк про педофила только идиот повторяет
28.07.2021 02:00 Ответить
ПЕТУШАРИЙ это ты?)
28.07.2021 22:46 Ответить
толеГ! тебе поможет СПОРТЛОТО. туда пиши.
27.07.2021 20:25 Ответить
Это жывотное таки определённо ипанутое... Куда ты прёшь, чмо!
27.07.2021 20:27 Ответить
Что пе*ошарик, привык пользоваться работающей юстицией в Европе? Напрасно,не стоит привыкать. Скоро тебе домой на парашу
27.07.2021 20:28 Ответить
Шарий пытался подать иск против Фейгина в Литве, суд отказал - Цензор.НЕТ 7902
27.07.2021 20:31 Ответить
Существование прокацапской нечисти возможно только на вонючих кацапских болотах.Давай петушарий, поближе к кислым щам валежник собирать.
27.07.2021 20:34 Ответить
Вот Шарий прямо разогнался бежать теряя тапки из своей роскошной виллы в Испании в сторону сибирских болот Вот как прочитает твой коммент, так сразу и побежит
27.07.2021 20:50 Ответить
А якщо показати міграційним органам ЄС парочку перекладених відео Толіка з відверто ксенофобськими, сексистськими і гомофобськими заявами? А цього добра там є...

Ну і ще расизму трохи - там у відео про безпорядки у Парижі він цим відзначився...
27.07.2021 21:04 Ответить
А кто его спарашивать будет? Напомнить старый анекдот про Винни Пуха и Пятачка?
Собрался Винни Пух и Пятачек на @лядки.
Идут, Пятачек спрашивает:
-Вини,Вини! А куда мы идем?!
-Свиней @6@ть!
-А они нам дадут?!
-А кто у тебя спрашивать будет,свинья поганая!
27.07.2021 21:10 Ответить
Ничего непонятно из статьи. Пишут в статье, что "по месту фактического жительства Шария в России". Хотя известно же, что он в Испании залёг. И сам Фейгин пишет, что "Шарий может попробовать подать документы на статус беженца в Испании, но...".
Нужно найти нарушения, сделанные Шариём на тер-ии Литвы и чтоб литовский суд вынес соот.решение. "Общая юрисдикция в ЕС"- это про это. А не про статус беженца. "Статус беженца", мало того, что может рассматриваться годами. Так ещё и страны ЕС, вот именно, что только будут учитывать решение друг друга, но это не значит, что копировать его. Вполне, могут принять совершенно противоположенное. А вот если бы его осудили за что-нибудь в Литве, тут "общая юрисдикция" и привет.
27.07.2021 20:38 Ответить
Дмитрий, ты объясняешь слишком высокими материями. Тут большинство людей верят в то, во что хотят верить и логика бесполезна. Им втирали, что США не дадут достроить крымский мост, СП-2 и т. п. Объяснять им, что уголовное дело в месте проживания, тем более по статье "госизмена" - это и есть лучший способ подтвердить беженство, бесполезно.
27.07.2021 21:04 Ответить
Ну да, ну да)
Как кремляди таким кацапам как ты рассказывает сказки, что УКРАИНЕ не дадут безвизовый режим, не будет ассоциации с ЕС, не дадут Томас, ну и?
А про крымский мост, сама природа все решит, не будет он стоять! СП- 2 тоже не все так одназначно, ибо немцы будут отчитываться перед УКРАИНОЙ!
28.07.2021 22:54 Ответить
О, ископаемый появился, для кого каждый, кто не верит, что мост скоро упадет, а сп-2 не закроют - кацап. Ну, верь, верь, дальше.
30.07.2021 06:35 Ответить
Ископаемое,здесь только ватоцефалы типа тебя и петушарии!
Верю и знаю что, крымский мост стоять не будет и СП 2 тоже не заработает!
30.07.2021 21:21 Ответить
Уголовная статья сразу лишит его любых иллюзий и на беженца и ПМЖ и по политическим мотивам в любой стране ЕС.
27.07.2021 21:05 Ответить
Какая уголовная статья? Если в ЕС - то не факт. А украинская статья - то только прибавит ему шансов. Особенно по госизмене.
27.07.2021 21:55 Ответить
Украинская статья закинет его в базу интерпола, отмывание денег под политику не подпадает, а в совокупности с :"поскольку в ЕС общая юрисдикция, и там будет учитываться решение Литвы",Источник: https://censor.net/ru/n3279468"
ему хватит.
28.07.2021 08:00 Ответить
Во-первых, в международном розыске он еще со времен Януковича, его даже задерживали в Нидерландах по запросу Украины, но потом отпустили, посчитав, что он преследуется по политическим мотивам (читай - прецедент). Во-вторых - если бы в отношении него были факты отмывания денег, то это спалили бы еще при покупке виллы в Испании. Это в Украине можно купить дом и ничего не объяснять налоговикам по поводу источника доходов. В Европе такое не прокатит.
Лишение его статуса беженца в Литве произошло на том основании, что суд решил, раз он преследовался во времена Януковича, а теперь Януковича нет, то ему ничего не угрожает. После открытия уголовного производства со стороны СБУ (то есть, политической полиции), даже средней украинской фирме из тех, что занимаются оформлением липового статуса беженца, не составит труда длказать в испанском суде, что это политическое преследование.
Достаточно вспомнить, как получил статус беженца бывший руководитель дк Шапошников - уклонение от военной службы. Или его зам. Виталино - требование взятки у ГАИшников.
А все потому, что они в свое время создали проект, типа критикующий власть.
У Шария позиции намного круче, чем у них для этого статуса.
Тем более, в Испании, где наши дебилы умудрились дать повод полиции открыть дело по факту его преследований со стороны праворадикальных групп.
30.07.2021 06:47 Ответить
Методички меняйте кремлядские петушарии)
Какая боль, какая боль, скоро на ростове окажется ваш петушарий)
"Фейгин добавил, что по его заявлению в отношении Шария открыли дело об отмывании денег, полученных от властей РФ, и приобретении на них недвижимости в Испании."(с)
Так шо пусть готовится, ехать на недоимперию.
30.07.2021 21:28 Ответить
петушария - в кацапский курятник!
27.07.2021 20:52 Ответить
Есть неплохие варианты для смены места жительства,Россия,Беларусь,Сирия и Северная Корея.
27.07.2021 21:03 Ответить
В который раз пишут такую чушь. Если бы хотя бы кто то прочитал сам о чем там речь, а не был попкой в клетке то бред не писал. Но... деньги платят.... бумага стерпит.... лохи порадуются.
27.07.2021 22:32 Ответить
петуШарий уже в кацапстане, в родных пенатах вьет гнездышко.... в Испании стало тесно и опасно?
27.07.2021 22:38 Ответить
так близко к провалу шарік еще не бьл никогда
28.07.2021 00:33 Ответить
Смотрим видео Шарика,)
28.07.2021 01:51 Ответить
Если Шарий такой пророссийский агент и предатель, то почему все новости, что тут о нем публикуют - фейки? Потеря статуса беженца, депортация из ЕС, интерпол, и еще про педофилию расскажите снова, ну камон. Уважайте хоть немного свою аудиторию, тут же не все такие тупые. Ну или хотя бы помечайте, что статья проплачена офисом президента.
28.07.2021 08:35 Ответить
А про ігроманію теж фейк? Є ж відео, де толік в молодості зізнається, що лікувався від ігроманії...
28.07.2021 13:16 Ответить
Ну окей, был игроманом, сейчас вроде бы как нет, это нарушение закона, это делает его пророссийским агентом, или тянет на госизмену? А ни дай бог он еще сигареты курит, та вы шо!
30.07.2021 08:31 Ответить
Ігроманія внесена у список психічних захворювань...
02.08.2021 14:20 Ответить
Он сам признавался в этом, зачем мне это называть фейком. Поборол он это в себе или нет, мне по барабану, но нынче он не похож на человека, который последнюю мебель с дома выносит ради игры, ну или играет хорошо))).
02.08.2021 15:06 Ответить
В поисковой строке на Цензоре пишите слово Шарий и посмотрите, какие статьи по этому тегу. Тут вам и про митинг бабушек с партии Шария, истец по фамилии Шарий (тот которого сбушники принуждали) просит запретить партию, цитата с заголовка "Шарий восхваляет Гитлера, газовые камеры" и тд, про откровенные оскорбления я молчу.
Лично я вижу это так, что если сми вынуждены клепать весь этот треш, стало быть чего-то реального у них попросту нет, да и про качество этих сми тоже можно судить.
30.07.2021 08:40 Ответить
 
 