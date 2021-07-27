УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9320 відвідувачів онлайн
Новини
4 699 59

Шарій намагався подати позов проти Фейгіна в Литві, суд відмовив

Шарій намагався подати позов проти Фейгіна в Литві, суд відмовив

Суд у Вільнюсі відмовився розглядати позов проросійського пропагандиста Анатолія Шарія до адвоката Марка Фейгіна і відповів, що позов потрібно подавати за місцем фактичного проживання Шарія в Росії.

Текст рішення суду опублікував у Telegram Марк Фейгін, інформує Цензор.НЕТ.

У рішенні суду сказано, що Шарій не проживає в Литві і, крім того, був позбавлений статусу біженця права на в'їзд в цю країну. "Позивач має право звернутися до відповідного суду Російської Федерації", - сказано в документі.

Фейгін у коментарі "Укрінформу" додав, що Шарій в зараз час намагається оскаржити рішення Департаменту міграції Литви.

"Припускаю, що розгляд цього позову Шарія відбудеться до кінця літа, ну може, восени. Скоріш за все, що і його відхилять. І тоді він остаточно втратить право перебувати на території Литви і ЄС в цілому. Шарій може спробувати подати документи на статус біженця в Іспанії, але це навряд чи йому допоможе, оскільки в ЄС загальна юрисдикція, і там враховуватиметься рішення Литви", - пояснив юрист.

Читайте також: Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії

Як повідомлялося, Мін'юст вимагає заборонити діяльність "Партії Шарія". Раніше джерело Цензор.НЕТ у правоохоронних органах повідомило, що є сумніви в автентичності підписів на протоколі про перейменування політичної партії "Партія Шарія". 16 лютого 2021 року СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Нагадаємо, Анатолія Шарія внесли в базу розшуку МВС 2 березня 2021 року.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив із посиланням на джерело в правоохоронних органах, що 10 травня 2021 року Литва анулювала Шарію всі документи та оголосила його персоною нон ґрата. За даними джерела, Шарій найняв дорогих адвокатів, щоб оскаржити це рішення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю". ВIДЕО

Автор: 

Литва (2562) суд (11878) Фейгін Марк (397) Шарій Анатолій (228)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Шарий пытался подать иск против Фейгина в Литве, суд отказал - Цензор.НЕТ 7902
показати весь коментар
27.07.2021 20:31 Відповісти
+16
как не хотелось бы Таляну покидать виллу в Испании но скоро видимо таки придётся вернутся обратно на родину в родную Сибирь
показати весь коментар
27.07.2021 20:23 Відповісти
+15
Шарий пытался подать иск против Фейгина в Литве, суд отказал - Цензор.НЕТ 3137
показати весь коментар
27.07.2021 20:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какой-то сюр. Слишком много сложностей.
показати весь коментар
27.07.2021 20:21 Відповісти
Шарий пытался подать иск против Фейгина в Литве, суд отказал - Цензор.НЕТ 3137
показати весь коментар
27.07.2021 20:21 Відповісти
ну нахрен тут эти новости ? для популяризации всяких кацапедровских педобрилов ?
показати весь коментар
27.07.2021 20:22 Відповісти
Заказуху отрабатывают, как и другие сми в этот день по этой теме.
показати весь коментар
28.07.2021 08:28 Відповісти
как не хотелось бы Таляну покидать виллу в Испании но скоро видимо таки придётся вернутся обратно на родину в родную Сибирь
показати весь коментар
27.07.2021 20:23 Відповісти
)Вас толик опустил в парашу. Вы слишком тупые для него.
показати весь коментар
28.07.2021 01:58 Відповісти
толик опускал исключительно кацапов вроде тебя, которые хавали его говнецо за обе щеки
показати весь коментар
28.07.2021 02:36 Відповісти
Ти спілкуєшся собачою, топиш за москалів, значить ти москаль!
показати весь коментар
27.07.2021 20:57 Відповісти
Вообще-то об уголовном преследовании пропагандонов в Европе, в том числе и рашкинских, нам должны докладывать не Фейгины, а национальный Минюст, МВД и СБУ
показати весь коментар
27.07.2021 20:24 Відповісти
Шарий в ЕС имеет статус политического беженца, а так же вид на жительство. Кроме того, у него там есть официальный бизнес (и, возможно, не один), с которого он исправно платит налоги. Так что депортировать его тупо не за что ибо он свято чтит законы ЕС. А при таких раскладах НИКАКИЕ истории вам не помогут. Так что хоть обделайтесь от злости, но нет у вас методов против Толяна. А все эти высеры о якобы педофильстве и прочих гнусностях оставьте для личного потребления ибо европейской Фемиде тупо насрать на все ваши выдумки
показати весь коментар
27.07.2021 20:44 Відповісти
Фанати пєтушарія ще й читати не вміють... В решении суда сказано, что Шарий не проживает в Литве и, кроме того, был лишен статуса беженца!


І так, "біженець" Ейхман теж колись думав, що проти нього методів нема... І Троцький...
показати весь коментар
27.07.2021 20:59 Відповісти
Ты статью читал? Если литовский суд признает, что петушарий не полит беженец, то ему грозит депортация из ЕС.
Кстати, испанская полиция начала расследование по факту отмывания денег петушком. Так что бородатого педофила рано или поздно выкинут в его родную говень.
показати весь коментар
27.07.2021 21:00 Відповісти
Феёк про педофила только идиот повторяет
показати весь коментар
28.07.2021 02:00 Відповісти
ПЕТУШАРИЙ это ты?)
показати весь коментар
28.07.2021 22:46 Відповісти
толеГ! тебе поможет СПОРТЛОТО. туда пиши.
показати весь коментар
27.07.2021 20:25 Відповісти
Это жывотное таки определённо ипанутое... Куда ты прёшь, чмо!
показати весь коментар
27.07.2021 20:27 Відповісти
Что пе*ошарик, привык пользоваться работающей юстицией в Европе? Напрасно,не стоит привыкать. Скоро тебе домой на парашу
показати весь коментар
27.07.2021 20:28 Відповісти
Шарий пытался подать иск против Фейгина в Литве, суд отказал - Цензор.НЕТ 7902
показати весь коментар
27.07.2021 20:31 Відповісти
Существование прокацапской нечисти возможно только на вонючих кацапских болотах.Давай петушарий, поближе к кислым щам валежник собирать.
показати весь коментар
27.07.2021 20:34 Відповісти
Вот Шарий прямо разогнался бежать теряя тапки из своей роскошной виллы в Испании в сторону сибирских болот Вот как прочитает твой коммент, так сразу и побежит
показати весь коментар
27.07.2021 20:50 Відповісти
А якщо показати міграційним органам ЄС парочку перекладених відео Толіка з відверто ксенофобськими, сексистськими і гомофобськими заявами? А цього добра там є...

Ну і ще расизму трохи - там у відео про безпорядки у Парижі він цим відзначився...
показати весь коментар
27.07.2021 21:04 Відповісти
А кто его спарашивать будет? Напомнить старый анекдот про Винни Пуха и Пятачка?
Собрался Винни Пух и Пятачек на @лядки.
Идут, Пятачек спрашивает:
-Вини,Вини! А куда мы идем?!
-Свиней @6@ть!
-А они нам дадут?!
-А кто у тебя спрашивать будет,свинья поганая!
показати весь коментар
27.07.2021 21:10 Відповісти
Ничего непонятно из статьи. Пишут в статье, что "по месту фактического жительства Шария в России". Хотя известно же, что он в Испании залёг. И сам Фейгин пишет, что "Шарий может попробовать подать документы на статус беженца в Испании, но...".
Нужно найти нарушения, сделанные Шариём на тер-ии Литвы и чтоб литовский суд вынес соот.решение. "Общая юрисдикция в ЕС"- это про это. А не про статус беженца. "Статус беженца", мало того, что может рассматриваться годами. Так ещё и страны ЕС, вот именно, что только будут учитывать решение друг друга, но это не значит, что копировать его. Вполне, могут принять совершенно противоположенное. А вот если бы его осудили за что-нибудь в Литве, тут "общая юрисдикция" и привет.
показати весь коментар
27.07.2021 20:38 Відповісти
Дмитрий, ты объясняешь слишком высокими материями. Тут большинство людей верят в то, во что хотят верить и логика бесполезна. Им втирали, что США не дадут достроить крымский мост, СП-2 и т. п. Объяснять им, что уголовное дело в месте проживания, тем более по статье "госизмена" - это и есть лучший способ подтвердить беженство, бесполезно.
показати весь коментар
27.07.2021 21:04 Відповісти
Ну да, ну да)
Как кремляди таким кацапам как ты рассказывает сказки, что УКРАИНЕ не дадут безвизовый режим, не будет ассоциации с ЕС, не дадут Томас, ну и?
А про крымский мост, сама природа все решит, не будет он стоять! СП- 2 тоже не все так одназначно, ибо немцы будут отчитываться перед УКРАИНОЙ!
показати весь коментар
28.07.2021 22:54 Відповісти
О, ископаемый появился, для кого каждый, кто не верит, что мост скоро упадет, а сп-2 не закроют - кацап. Ну, верь, верь, дальше.
показати весь коментар
30.07.2021 06:35 Відповісти
Ископаемое,здесь только ватоцефалы типа тебя и петушарии!
Верю и знаю что, крымский мост стоять не будет и СП 2 тоже не заработает!
показати весь коментар
30.07.2021 21:21 Відповісти
Уголовная статья сразу лишит его любых иллюзий и на беженца и ПМЖ и по политическим мотивам в любой стране ЕС.
показати весь коментар
27.07.2021 21:05 Відповісти
Какая уголовная статья? Если в ЕС - то не факт. А украинская статья - то только прибавит ему шансов. Особенно по госизмене.
показати весь коментар
27.07.2021 21:55 Відповісти
Украинская статья закинет его в базу интерпола, отмывание денег под политику не подпадает, а в совокупности с :"поскольку в ЕС общая юрисдикция, и там будет учитываться решение Литвы",Источник: https://censor.net/ru/n3279468"
ему хватит.
показати весь коментар
28.07.2021 08:00 Відповісти
Во-первых, в международном розыске он еще со времен Януковича, его даже задерживали в Нидерландах по запросу Украины, но потом отпустили, посчитав, что он преследуется по политическим мотивам (читай - прецедент). Во-вторых - если бы в отношении него были факты отмывания денег, то это спалили бы еще при покупке виллы в Испании. Это в Украине можно купить дом и ничего не объяснять налоговикам по поводу источника доходов. В Европе такое не прокатит.
Лишение его статуса беженца в Литве произошло на том основании, что суд решил, раз он преследовался во времена Януковича, а теперь Януковича нет, то ему ничего не угрожает. После открытия уголовного производства со стороны СБУ (то есть, политической полиции), даже средней украинской фирме из тех, что занимаются оформлением липового статуса беженца, не составит труда длказать в испанском суде, что это политическое преследование.
Достаточно вспомнить, как получил статус беженца бывший руководитель дк Шапошников - уклонение от военной службы. Или его зам. Виталино - требование взятки у ГАИшников.
А все потому, что они в свое время создали проект, типа критикующий власть.
У Шария позиции намного круче, чем у них для этого статуса.
Тем более, в Испании, где наши дебилы умудрились дать повод полиции открыть дело по факту его преследований со стороны праворадикальных групп.
показати весь коментар
30.07.2021 06:47 Відповісти
Методички меняйте кремлядские петушарии)
Какая боль, какая боль, скоро на ростове окажется ваш петушарий)
"Фейгин добавил, что по его заявлению в отношении Шария открыли дело об отмывании денег, полученных от властей РФ, и приобретении на них недвижимости в Испании."(с)
Так шо пусть готовится, ехать на недоимперию.
показати весь коментар
30.07.2021 21:28 Відповісти
петушария - в кацапский курятник!
показати весь коментар
27.07.2021 20:52 Відповісти
Есть неплохие варианты для смены места жительства,Россия,Беларусь,Сирия и Северная Корея.
показати весь коментар
27.07.2021 21:03 Відповісти
В который раз пишут такую чушь. Если бы хотя бы кто то прочитал сам о чем там речь, а не был попкой в клетке то бред не писал. Но... деньги платят.... бумага стерпит.... лохи порадуются.
показати весь коментар
27.07.2021 22:32 Відповісти
петуШарий уже в кацапстане, в родных пенатах вьет гнездышко.... в Испании стало тесно и опасно?
показати весь коментар
27.07.2021 22:38 Відповісти
так близко к провалу шарік еще не бьл никогда
показати весь коментар
28.07.2021 00:33 Відповісти
Смотрим видео Шарика,)
показати весь коментар
28.07.2021 01:51 Відповісти
Если Шарий такой пророссийский агент и предатель, то почему все новости, что тут о нем публикуют - фейки? Потеря статуса беженца, депортация из ЕС, интерпол, и еще про педофилию расскажите снова, ну камон. Уважайте хоть немного свою аудиторию, тут же не все такие тупые. Ну или хотя бы помечайте, что статья проплачена офисом президента.
показати весь коментар
28.07.2021 08:35 Відповісти
А про ігроманію теж фейк? Є ж відео, де толік в молодості зізнається, що лікувався від ігроманії...
показати весь коментар
28.07.2021 13:16 Відповісти
Ну окей, был игроманом, сейчас вроде бы как нет, это нарушение закона, это делает его пророссийским агентом, или тянет на госизмену? А ни дай бог он еще сигареты курит, та вы шо!
показати весь коментар
30.07.2021 08:31 Відповісти
Ігроманія внесена у список психічних захворювань...
показати весь коментар
02.08.2021 14:20 Відповісти
Он сам признавался в этом, зачем мне это называть фейком. Поборол он это в себе или нет, мне по барабану, но нынче он не похож на человека, который последнюю мебель с дома выносит ради игры, ну или играет хорошо))).
показати весь коментар
02.08.2021 15:06 Відповісти
В поисковой строке на Цензоре пишите слово Шарий и посмотрите, какие статьи по этому тегу. Тут вам и про митинг бабушек с партии Шария, истец по фамилии Шарий (тот которого сбушники принуждали) просит запретить партию, цитата с заголовка "Шарий восхваляет Гитлера, газовые камеры" и тд, про откровенные оскорбления я молчу.
Лично я вижу это так, что если сми вынуждены клепать весь этот треш, стало быть чего-то реального у них попросту нет, да и про качество этих сми тоже можно судить.
показати весь коментар
30.07.2021 08:40 Відповісти
 
 