Шарій намагався подати позов проти Фейгіна в Литві, суд відмовив

Суд у Вільнюсі відмовився розглядати позов проросійського пропагандиста Анатолія Шарія до адвоката Марка Фейгіна і відповів, що позов потрібно подавати за місцем фактичного проживання Шарія в Росії.

Текст рішення суду опублікував у Telegram Марк Фейгін, інформує Цензор.НЕТ.

У рішенні суду сказано, що Шарій не проживає в Литві і, крім того, був позбавлений статусу біженця права на в'їзд в цю країну. "Позивач має право звернутися до відповідного суду Російської Федерації", - сказано в документі.

Фейгін у коментарі "Укрінформу" додав, що Шарій в зараз час намагається оскаржити рішення Департаменту міграції Литви.

"Припускаю, що розгляд цього позову Шарія відбудеться до кінця літа, ну може, восени. Скоріш за все, що і його відхилять. І тоді він остаточно втратить право перебувати на території Литви і ЄС в цілому. Шарій може спробувати подати документи на статус біженця в Іспанії, але це навряд чи йому допоможе, оскільки в ЄС загальна юрисдикція, і там враховуватиметься рішення Литви", - пояснив юрист.

Читайте також: Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії

Як повідомлялося, Мін'юст вимагає заборонити діяльність "Партії Шарія". Раніше джерело Цензор.НЕТ у правоохоронних органах повідомило, що є сумніви в автентичності підписів на протоколі про перейменування політичної партії "Партія Шарія". 16 лютого 2021 року СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Нагадаємо, Анатолія Шарія внесли в базу розшуку МВС 2 березня 2021 року.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив із посиланням на джерело в правоохоронних органах, що 10 травня 2021 року Литва анулювала Шарію всі документи та оголосила його персоною нон ґрата. За даними джерела, Шарій найняв дорогих адвокатів, щоб оскаржити це рішення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю". ВIДЕО