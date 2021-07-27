Шарій намагався подати позов проти Фейгіна в Литві, суд відмовив
Суд у Вільнюсі відмовився розглядати позов проросійського пропагандиста Анатолія Шарія до адвоката Марка Фейгіна і відповів, що позов потрібно подавати за місцем фактичного проживання Шарія в Росії.
Текст рішення суду опублікував у Telegram Марк Фейгін, інформує Цензор.НЕТ.
У рішенні суду сказано, що Шарій не проживає в Литві і, крім того, був позбавлений статусу біженця права на в'їзд в цю країну. "Позивач має право звернутися до відповідного суду Російської Федерації", - сказано в документі.
Фейгін у коментарі "Укрінформу" додав, що Шарій в зараз час намагається оскаржити рішення Департаменту міграції Литви.
"Припускаю, що розгляд цього позову Шарія відбудеться до кінця літа, ну може, восени. Скоріш за все, що і його відхилять. І тоді він остаточно втратить право перебувати на території Литви і ЄС в цілому. Шарій може спробувати подати документи на статус біженця в Іспанії, але це навряд чи йому допоможе, оскільки в ЄС загальна юрисдикція, і там враховуватиметься рішення Литви", - пояснив юрист.
Як повідомлялося, Мін'юст вимагає заборонити діяльність "Партії Шарія". Раніше джерело Цензор.НЕТ у правоохоронних органах повідомило, що є сумніви в автентичності підписів на протоколі про перейменування політичної партії "Партія Шарія". 16 лютого 2021 року СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Нагадаємо, Анатолія Шарія внесли в базу розшуку МВС 2 березня 2021 року.
Раніше Цензор.НЕТ повідомив із посиланням на джерело в правоохоронних органах, що 10 травня 2021 року Литва анулювала Шарію всі документи та оголосила його персоною нон ґрата. За даними джерела, Шарій найняв дорогих адвокатів, щоб оскаржити це рішення.
І так, "біженець" Ейхман теж колись думав, що проти нього методів нема... І Троцький...
Кстати, испанская полиция начала расследование по факту отмывания денег петушком. Так что бородатого педофила рано или поздно выкинут в его родную говень.
Ну і ще расизму трохи - там у відео про безпорядки у Парижі він цим відзначився...
Собрался Винни Пух и Пятачек на @лядки.
Идут, Пятачек спрашивает:
-Вини,Вини! А куда мы идем?!
-Свиней @6@ть!
-А они нам дадут?!
-А кто у тебя спрашивать будет,свинья поганая!
Нужно найти нарушения, сделанные Шариём на тер-ии Литвы и чтоб литовский суд вынес соот.решение. "Общая юрисдикция в ЕС"- это про это. А не про статус беженца. "Статус беженца", мало того, что может рассматриваться годами. Так ещё и страны ЕС, вот именно, что только будут учитывать решение друг друга, но это не значит, что копировать его. Вполне, могут принять совершенно противоположенное. А вот если бы его осудили за что-нибудь в Литве, тут "общая юрисдикция" и привет.
Как кремляди таким кацапам как ты рассказывает сказки, что УКРАИНЕ не дадут безвизовый режим, не будет ассоциации с ЕС, не дадут Томас, ну и?
А про крымский мост, сама природа все решит, не будет он стоять! СП- 2 тоже не все так одназначно, ибо немцы будут отчитываться перед УКРАИНОЙ!
Верю и знаю что, крымский мост стоять не будет и СП 2 тоже не заработает!
ему хватит.
Лишение его статуса беженца в Литве произошло на том основании, что суд решил, раз он преследовался во времена Януковича, а теперь Януковича нет, то ему ничего не угрожает. После открытия уголовного производства со стороны СБУ (то есть, политической полиции), даже средней украинской фирме из тех, что занимаются оформлением липового статуса беженца, не составит труда длказать в испанском суде, что это политическое преследование.
Достаточно вспомнить, как получил статус беженца бывший руководитель дк Шапошников - уклонение от военной службы. Или его зам. Виталино - требование взятки у ГАИшников.
А все потому, что они в свое время создали проект, типа критикующий власть.
У Шария позиции намного круче, чем у них для этого статуса.
Тем более, в Испании, где наши дебилы умудрились дать повод полиции открыть дело по факту его преследований со стороны праворадикальных групп.
Какая боль, какая боль, скоро на ростове окажется ваш петушарий)
"Фейгин добавил, что по его заявлению в отношении Шария открыли дело об отмывании денег, полученных от властей РФ, и приобретении на них недвижимости в Испании."(с)
Так шо пусть готовится, ехать на недоимперию.
Лично я вижу это так, что если сми вынуждены клепать весь этот треш, стало быть чего-то реального у них попросту нет, да и про качество этих сми тоже можно судить.