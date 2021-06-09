Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії
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Проросійський пропагандист Анатолій Шарій заявляє, що ексзаступник глави адміністрації Януковича Андрій Портнов стоїть за нібито переслідуванням "Партії Шарія".
Про це він заявив у своєму відеоблозі, коментуючи обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія", передає Цензор.НЕТ.
Шарій заявляє, що за ними стоїть Портнов.
Шарій розповів, що їхні стосунки з Портновим почалися в 2013 році, а "перелом" стався після приходу до влади президента Володимира Зеленського.
Проросійський пропагандист анонсував серію роликів про Портнова і заявив, що той нібито хотів стати Генпрокурором України, а також очолити "Партію Шарія".
"Нам до рук потрапила постанова за підписом судді ... Нам стало цікаво, що це за суддя. Ця суддя - Віта Бортницька. Вона безпосередньо пов'язана з таким собі Олегом Татаровим, одним з радників глави ОПУ. Татаров і Портнов тісно пов'язані, це останній зв'язок Андрія Портнова в Офісі президента. Він любить розповідати про свій вплив на ОПУ... За наявною у мене неперевіреною інформацією, весь тиск на прокурорів у моїй справі, у справі щодо партії здійснює Олег Татаров. При тому, я мушу зауважити, що половина прокурорів, на яких чинився цей тиск, за моєю інформацією, відмовилася робити будь-які кроки, розуміючи, що це повне беззаконня", - розповів Шарій.
Як повідомлялося, Мін'юст вимагає заборонити діяльність "Партії Шарія". Раніше джерело Цензор.НЕТ у правоохоронних органах повідомило, що є сумніви в автентичності підписів на протоколі про перейменування політичної партії "Партія Шарія". 16 лютого 2021 року СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Нагадаємо, Анатолія Шарія внесли в базу розшуку МВС 2 березня 2021 року.
Раніше Цензор.НЕТ повідомив із посиланням на джерело в правоохоронних органах, що 10 травня 2021 року Литва анулювала Шарію всі документи та оголосила його персоною нон ґрата. За даними джерела, Шарій найняв дорогих адвокатів, щоб оскаржити це рішення.
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зы у ***** любимая жена - лукашеску.
Мовчу вже за постійний тупий гон на Пороха...
дивна агротехніка у раши, але чомусь співпадає з очікуваннями 73 дурнів
А хто з них теща, а хто зять.
Портнов и Татаров - хорошие, потому что обижают Шария!