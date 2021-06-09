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Новини Політика України
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обшук (1344) Портнов (304) Шарій Анатолій (215) Офіс Президента (1753) Татаров Олег (359)

Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії

Проросійський пропагандист Анатолій Шарій заявляє, що ексзаступник глави адміністрації Януковича Андрій Портнов стоїть за нібито переслідуванням "Партії Шарія".

Про це він заявив у своєму відеоблозі, коментуючи обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія", передає Цензор.НЕТ.

Шарій заявляє, що за ними стоїть Портнов.

Шарій розповів, що їхні стосунки з Портновим почалися в 2013 році, а "перелом" стався після приходу до влади президента Володимира Зеленського.

Проросійський пропагандист анонсував серію роликів про Портнова і заявив, що той нібито хотів стати Генпрокурором України, а також очолити "Партію Шарія".

"Нам до рук потрапила постанова за підписом судді ... Нам стало цікаво, що це за суддя. Ця суддя - Віта Бортницька. Вона безпосередньо пов'язана з таким собі Олегом Татаровим, одним з радників глави ОПУ. Татаров і Портнов тісно пов'язані, це останній зв'язок Андрія Портнова в Офісі президента. Він любить розповідати про свій вплив на ОПУ... За наявною у мене неперевіреною інформацією, весь тиск на прокурорів у моїй справі, у справі щодо партії здійснює Олег Татаров. При тому, я мушу зауважити, що половина прокурорів, на яких чинився цей тиск, за моєю інформацією, відмовилася робити будь-які кроки, розуміючи, що це повне беззаконня", - розповів Шарій.

Також дивіться: СБУ провела обшуки в активістів партії Шарія у Києві та області. ФОТОрепортаж

Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії 01

Як повідомлялося, Мін'юст вимагає заборонити діяльність "Партії Шарія". Раніше джерело Цензор.НЕТ у правоохоронних органах повідомило, що є сумніви в автентичності підписів на протоколі про перейменування політичної партії "Партія Шарія". 16 лютого 2021 року СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Нагадаємо, Анатолія Шарія внесли в базу розшуку МВС 2 березня 2021 року.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив із посиланням на джерело в правоохоронних органах, що 10 травня 2021 року Литва анулювала Шарію всі документи та оголосила його персоною нон ґрата. За даними джерела, Шарій найняв дорогих адвокатів, щоб оскаржити це рішення.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
пєтушарій, не ображайся, це звичайний жабагадюкінг і нічого особистого Шарий обвинил Портнова и Татарова в преследовании его партии - Цензор.НЕТ 695
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09.06.2021 13:13
+27
Про жабу и гадюку уже было?)))
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09.06.2021 13:16
+24
Портнов обидел руського пропагандиста? Сссссююююююррррррррр.
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09.06.2021 13:16
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Хватит ,пора Шария вернуть в Украину и пусть на допросах всё расскажет ! Шарий обвинил Портнова и Татарова в преследовании его партии - Цензор.НЕТ 2028
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09.06.2021 13:10 Відповісти
Питуха петуШария на нары в петушиный уголок !
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09.06.2021 15:10 Відповісти
розумієш шарік, Зе осень нужен рейтінг.прям кров з пальця! тому лошарик будь гатов
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09.06.2021 13:12 Відповісти
і у цьому українцям із зеленими малоросами по путі.
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09.06.2021 13:55 Відповісти
Устраняют конкурентов.
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09.06.2021 13:12 Відповісти
пєтушарій, не ображайся, це звичайний жабагадюкінг і нічого особистого Шарий обвинил Портнова и Татарова в преследовании его партии - Цензор.НЕТ 695
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09.06.2021 13:13 Відповісти
Кіно і німці, нові серії...
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09.06.2021 13:13 Відповісти
Портнов обидел руського пропагандиста? Сссссююююююррррррррр.
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09.06.2021 13:16 Відповісти
Мілиє браняцца - толька тєшацца.
Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії - Цензор.НЕТ 6916
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09.06.2021 13:50 Відповісти
Про жабу и гадюку уже было?)))
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09.06.2021 13:16 Відповісти
Ну точно))) Опоздал)))
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09.06.2021 13:18 Відповісти
попкорн у поміч.
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09.06.2021 13:59 Відповісти
татаров с портянкой цьом-цьом, шмарий ревнует.
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09.06.2021 13:17 Відповісти
ставлю лайк под новостью,люблю смотреть как наша Вата грызет друг другу глотки)
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09.06.2021 13:18 Відповісти
Не только вата грызёт друг друга .Буквально вчера украинский блогер и порохобот олешко наехал на стерненко ,обвиняя того в работе на зеленского
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09.06.2021 15:17 Відповісти
Та цього разу якось кволо. Без вогника, без надриву, без бодай якогось екшену на-кшталт веселого мордобитія.
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09.06.2021 15:19 Відповісти
все буде майте терпіння)
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09.06.2021 15:30 Відповісти
Та ж так. Але хотілось би дожити до цього ґепічного шоу (зараз щось аж надто підозріло мій організм бунтується: чи то тривале погодне безобразіє так його прибило, чи то онкологія знову дає знати про себе).
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09.06.2021 23:03 Відповісти
Среди прорашистов идет война за должность "любимой жены тупина". Не доходит до них что у тупина есть уже любимая жена, она сейчас исполняет обязанности Президента Украины.
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09.06.2021 13:18 Відповісти
а шо за тупин? знаю тут парочку кацапов лишнехромосомных, которые стесняются своего ***** называть ******...
зы у ***** любимая жена - лукашеску.
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09.06.2021 13:26 Відповісти
Лукашеску его любимый осел, ему морковки перед носом достаточно чтобы загнать Беларусь в срассею.
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09.06.2021 13:30 Відповісти
ослу по полярда зелени за визит на яхту не отсыпают. даже любимому.
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09.06.2021 13:40 Відповісти
То отсыпание как Януковичу в свое время. Тупин потом все и отберет, еще и на счетчик поставит.
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09.06.2021 13:43 Відповісти
Але Гордон за Україну, де не бачу завжди її захищає
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09.06.2021 13:25 Відповісти
Та за Украіну мабуть , але ж як ридав що не може поіхати до москви на похорон свого коханого дружбана Кобздона (!)
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09.06.2021 13:29 Відповісти
вони товаришували десятиліттями, а так він завжди захищає Україну
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09.06.2021 13:32 Відповісти
Я теж багато років мав добрих дружбанів але після того як вони ( не всі звичайно) у 2014 році заспівали псалми за путіна за расею просто послав іх нах і на тому все ..
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09.06.2021 13:36 Відповісти
Як мені це знайомо ...
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09.06.2021 13:44 Відповісти
В мне життя поділилося взагалі на ДО 2014 року і ВІД 2014 , багато ( помимо загального обурення та шоку ) чого особистого сталося під час цієі війни.
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09.06.2021 13:49 Відповісти
Шкода, що ви вірите гордону. Не журналіст - базіка, не патріот - пристосуванець, дрянна людина - дурив наївних пірамідками та лисими котами. А товаришувати з покидьком кобзоном!!!... ні про що не говорить?
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09.06.2021 13:57 Відповісти
О,лисий кіт то був його шедевр...Кіт був контактером з космосом,і розповідав все якомусь рагулю Петрові...А той розумів котячу мову і розповідав вже Гордону...і всім бажаючим за конкретне бабло...І по суті Гордон несе таку саму хєрню як раніше,тільки ледь-ледь змінив напрямок з містичного на реалістичний...
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09.06.2021 17:44 Відповісти
Особливо коли вилизував Бубочку перед виборами та сприяв поширенню його тупих фейків... А ще коли піариив ФСБ-шну консерву Смешко, Гіркіна та Поклонську...
Мовчу вже за постійний тупий гон на Пороха...
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09.06.2021 13:50 Відповісти
Гордон за Україну без українців.
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09.06.2021 15:18 Відповісти
Гордон за Україну? Дякую, сарказм оцінив.
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09.06.2021 16:22 Відповісти
Бужанского и Шуфрича забыли
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09.06.2021 14:16 Відповісти
Там можна розширювати коло осіб (і збільшувати розміри басейну)
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09.06.2021 16:23 Відповісти
Потом гадюка придушила жабу и надула через соломинку. И сказала "тс-с-с-с-с", "ш-ш-ша-шарик"
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09.06.2021 14:23 Відповісти
Хорошо что крысы начали жрать друг-друга
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09.06.2021 13:24 Відповісти
Милые бранятся- тока тешатся...
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09.06.2021 13:29 Відповісти
Вас курва не переслідувати щурів кацапських тре , а розстрілювати (!)
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09.06.2021 13:30 Відповісти
Вдумайтесь в ці слова і що робиться:"Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії"...
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09.06.2021 13:32 Відповісти
Це щось нове - новий разводняк зелохів? Бо шарій, портнов і таторов одна велика московська родина.
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09.06.2021 13:32 Відповісти
шарій з лайна перетворився на добрива для іншого лайна - татаров, портнов, зе, ермак етс.
дивна агротехніка у раши, але чомусь співпадає з очікуваннями 73 дурнів
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09.06.2021 13:33 Відповісти
Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії - Цензор.НЕТ 4828
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09.06.2021 13:37 Відповісти
Блин, какой же Толик тупой.)) И главная его проблема, что он не понимает этого факта. Никакой он не агент кремля и не профессиональный пропагандист. Типичный инфантил живущий в своём выдуманном дурацком мире, где он якобы важная социальная единица- борец.)) Надя Савченко.)) Для кремля он лишь полезный идиот. Организовавший вокруг себя фанклуб примерно таких же туповатых «борцов». Ибо сама ватная идеология не предусматривает наличие высокого интеллекта у её адептов. Толиком пользуются, как и любым из взбунтовавшихся дамбасян. С той лишь разницей, что Толику подкидывают немножко бабла на жизнь в Испании и Луи Витон. Ибо от него пользы всё-таки гораздо больше, чем от рядового идейного борца за руцкий мир.
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09.06.2021 13:37 Відповісти
В гей-серіалі важко взнать,
А хто з них теща, а хто зять.
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09.06.2021 13:39 Відповісти
О це так! Ще б звинуватив Путіна та Медведчука для повноти пейзажу....
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09.06.2021 13:46 Відповісти
Старіє Півень-Кулій: ще про піндосів забув. Ну і марсіан з рептілоїдами за компанію. Бо якось незкріпно і невдобно виходить.
Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії - Цензор.НЕТ 329
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09.06.2021 14:20 Відповісти
Обожнюю, коли петушня такого рангу свариться публічно між собою.... ))
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09.06.2021 13:52 Відповісти
шарій 5% по Україні не набирає; але три-чотири проценти здатен відтягнути від зажопів, оппів, і навіть в уродів.
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09.06.2021 13:58 Відповісти
Про жабу и гадюку было уже?
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09.06.2021 13:58 Відповісти
Какое "преследование"? этот петушариевский, антиукраинский гнидник нужно запрещать на корню, его главарей пресовать и садить в изоляцию надолго... с теми травмами и полной сублимацией мозгов они не прозреют.
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09.06.2021 14:16 Відповісти
*Шарикоффф * бунтує !? Назад *в будку * загнати .
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09.06.2021 14:23 Відповісти
Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії - Цензор.НЕТ 5196
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09.06.2021 14:41 Відповісти
Внимание к себе привлекает. Проститутка, однако.
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09.06.2021 14:48 Відповісти
Разыгрываете Украину в подкидного?Из всего должен последовать вывод,що псы Янукодла Портнов и Татаров, борятся с мордовской шавкой по кличке Шарик?!
Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії - Цензор.НЕТ 1490 Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії - Цензор.НЕТ 192
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09.06.2021 14:54 Відповісти
Народ будь обережний!!! Якщо один "урод" звинувачує інших двох, то значить 3 "урода" в одній упряжці!
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09.06.2021 15:19 Відповісти
А шо ж такое? ********** подельники решили слить Петушария? Больше не нужен? Тем более его партия в Раду не прошла. А он не хочет сливаться, упирается. Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії - Цензор.НЕТ 2342
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09.06.2021 16:15 Відповісти
Привыкай чмо петушапиевое к новой реальности, это тебе не тупые "торпеды" к Пороху подсылать. При вазелиновом клоуне тебя будут бить твои же твоим же оружием, будут бороться за каждый процент лохтората ты в их планы не входишь.
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09.06.2021 16:33 Відповісти
Децкая, млять, хитрость.
Портнов и Татаров - хорошие, потому что обижают Шария!
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09.06.2021 16:45 Відповісти
 
 