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Новости Политика Украины
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Шарий обвинил Портнова и Татарова в преследовании его партии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шарий обвинил Портнова и Татарова в преследовании его партии

Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий заявляя, что экс-заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов стоит за якобы преследованием "Партии Шария".

Об этом он заявил в своем видеоблоге, комментируя обыски у основателей общественной организации "Партия Шария", передает Цензор.НЕТ.

Шарий заявиляет, что за ними стоит Портнов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: СБУ провела обыски у активистов партии Шария в Киеве и области. ФОТОрепортаж

Шарий рассказал, что их отношения с Портновым начались в 2013 году, а "перелом" случился после прихода к власти президента Владимира Зеленского.

Пророссийский пропагандист анонсировал серию роликов о Портнове и заявил, что тот якобы хотел стать Генпрокурором Украины, а также возглавить "Партию Шария".

"Нам в руки попало постановление за подписью судьи… Нам стало интересно, что это за судья. Эта судья – Вита Бортницкая. Она напрямую связана с неким Олегом Татаровым. Татаров и Портнов тесно связаны, это последняя связь Андрея Портнова в Офисе Президента. Он любит рассказывать о своем влиянии на ОП. По имеющейся у меня непроверенной информации, все давление на прокуроров в моем деле, в деле относительно партии осуществляет Олег Татаров. При чем, я должен заметить, что половина прокуроров, на которых осуществлялось это давление, по моей информации, отказалось принимать какие-либо шаги, понимая, что это полный беспредел", - рассказал Шарий.

Шарий обвинил Портнова и Татарова в преследовании его партии 01

Как сообщалось, Минюст требует запретить деятельность "Партии Шария". Ранее источник Цензор.НЕТ в правоохранительных органах сообщил, что имеются сомнения в аутентичности подписей в протоколе о переименовании политической партии "Партия Шария". 16 февраля 2021 года СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Напомним, Анатолия Шария внесли в базу розыска МВД 2 марта 2021 года.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 10 мая 2021 года Литва аннулировала Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. По данным источника, Шарий нанял дорогих адвокатов, чтобы оспорить это решение.
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Топ комментарии
+27
пєтушарій, не ображайся, це звичайний жабагадюкінг і нічого особистого Шарий обвинил Портнова и Татарова в преследовании его партии - Цензор.НЕТ 695
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09.06.2021 13:13
+27
Про жабу и гадюку уже было?)))
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09.06.2021 13:16
+24
Портнов обидел руського пропагандиста? Сссссююююююррррррррр.
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09.06.2021 13:16
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Хватит ,пора Шария вернуть в Украину и пусть на допросах всё расскажет ! Шарий обвинил Портнова и Татарова в преследовании его партии - Цензор.НЕТ 2028
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09.06.2021 13:10 Ответить
Питуха петуШария на нары в петушиный уголок !
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09.06.2021 15:10 Ответить
розумієш шарік, Зе осень нужен рейтінг.прям кров з пальця! тому лошарик будь гатов
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09.06.2021 13:12 Ответить
і у цьому українцям із зеленими малоросами по путі.
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09.06.2021 13:55 Ответить
Устраняют конкурентов.
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09.06.2021 13:12 Ответить
пєтушарій, не ображайся, це звичайний жабагадюкінг і нічого особистого Шарий обвинил Портнова и Татарова в преследовании его партии - Цензор.НЕТ 695
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09.06.2021 13:13 Ответить
Кіно і німці, нові серії...
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09.06.2021 13:13 Ответить
Портнов обидел руського пропагандиста? Сссссююююююррррррррр.
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09.06.2021 13:16 Ответить
Мілиє браняцца - толька тєшацца.
Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії - Цензор.НЕТ 6916
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09.06.2021 13:50 Ответить
Про жабу и гадюку уже было?)))
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09.06.2021 13:16 Ответить
Ну точно))) Опоздал)))
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09.06.2021 13:18 Ответить
попкорн у поміч.
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09.06.2021 13:59 Ответить
татаров с портянкой цьом-цьом, шмарий ревнует.
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09.06.2021 13:17 Ответить
ставлю лайк под новостью,люблю смотреть как наша Вата грызет друг другу глотки)
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09.06.2021 13:18 Ответить
Не только вата грызёт друг друга .Буквально вчера украинский блогер и порохобот олешко наехал на стерненко ,обвиняя того в работе на зеленского
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09.06.2021 15:17 Ответить
Та цього разу якось кволо. Без вогника, без надриву, без бодай якогось екшену на-кшталт веселого мордобитія.
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09.06.2021 15:19 Ответить
все буде майте терпіння)
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09.06.2021 15:30 Ответить
Та ж так. Але хотілось би дожити до цього ґепічного шоу (зараз щось аж надто підозріло мій організм бунтується: чи то тривале погодне безобразіє так його прибило, чи то онкологія знову дає знати про себе).
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09.06.2021 23:03 Ответить
Среди прорашистов идет война за должность "любимой жены тупина". Не доходит до них что у тупина есть уже любимая жена, она сейчас исполняет обязанности Президента Украины.
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09.06.2021 13:18 Ответить
а шо за тупин? знаю тут парочку кацапов лишнехромосомных, которые стесняются своего ***** называть ******...
зы у ***** любимая жена - лукашеску.
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09.06.2021 13:26 Ответить
Лукашеску его любимый осел, ему морковки перед носом достаточно чтобы загнать Беларусь в срассею.
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09.06.2021 13:30 Ответить
ослу по полярда зелени за визит на яхту не отсыпают. даже любимому.
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09.06.2021 13:40 Ответить
То отсыпание как Януковичу в свое время. Тупин потом все и отберет, еще и на счетчик поставит.
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09.06.2021 13:43 Ответить
Але Гордон за Україну, де не бачу завжди її захищає
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09.06.2021 13:25 Ответить
Та за Украіну мабуть , але ж як ридав що не може поіхати до москви на похорон свого коханого дружбана Кобздона (!)
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09.06.2021 13:29 Ответить
вони товаришували десятиліттями, а так він завжди захищає Україну
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09.06.2021 13:32 Ответить
Я теж багато років мав добрих дружбанів але після того як вони ( не всі звичайно) у 2014 році заспівали псалми за путіна за расею просто послав іх нах і на тому все ..
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09.06.2021 13:36 Ответить
Як мені це знайомо ...
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09.06.2021 13:44 Ответить
В мне життя поділилося взагалі на ДО 2014 року і ВІД 2014 , багато ( помимо загального обурення та шоку ) чого особистого сталося під час цієі війни.
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09.06.2021 13:49 Ответить
Шкода, що ви вірите гордону. Не журналіст - базіка, не патріот - пристосуванець, дрянна людина - дурив наївних пірамідками та лисими котами. А товаришувати з покидьком кобзоном!!!... ні про що не говорить?
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09.06.2021 13:57 Ответить
О,лисий кіт то був його шедевр...Кіт був контактером з космосом,і розповідав все якомусь рагулю Петрові...А той розумів котячу мову і розповідав вже Гордону...і всім бажаючим за конкретне бабло...І по суті Гордон несе таку саму хєрню як раніше,тільки ледь-ледь змінив напрямок з містичного на реалістичний...
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09.06.2021 17:44 Ответить
Особливо коли вилизував Бубочку перед виборами та сприяв поширенню його тупих фейків... А ще коли піариив ФСБ-шну консерву Смешко, Гіркіна та Поклонську...
Мовчу вже за постійний тупий гон на Пороха...
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09.06.2021 13:50 Ответить
Гордон за Україну без українців.
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09.06.2021 15:18 Ответить
Гордон за Україну? Дякую, сарказм оцінив.
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09.06.2021 16:22 Ответить
Бужанского и Шуфрича забыли
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09.06.2021 14:16 Ответить
Там можна розширювати коло осіб (і збільшувати розміри басейну)
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09.06.2021 16:23 Ответить
Потом гадюка придушила жабу и надула через соломинку. И сказала "тс-с-с-с-с", "ш-ш-ша-шарик"
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09.06.2021 14:23 Ответить
Хорошо что крысы начали жрать друг-друга
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09.06.2021 13:24 Ответить
Милые бранятся- тока тешатся...
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09.06.2021 13:29 Ответить
Вас курва не переслідувати щурів кацапських тре , а розстрілювати (!)
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09.06.2021 13:30 Ответить
Вдумайтесь в ці слова і що робиться:"Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії"...
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09.06.2021 13:32 Ответить
Це щось нове - новий разводняк зелохів? Бо шарій, портнов і таторов одна велика московська родина.
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09.06.2021 13:32 Ответить
шарій з лайна перетворився на добрива для іншого лайна - татаров, портнов, зе, ермак етс.
дивна агротехніка у раши, але чомусь співпадає з очікуваннями 73 дурнів
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09.06.2021 13:33 Ответить
Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії - Цензор.НЕТ 4828
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09.06.2021 13:37 Ответить
Блин, какой же Толик тупой.)) И главная его проблема, что он не понимает этого факта. Никакой он не агент кремля и не профессиональный пропагандист. Типичный инфантил живущий в своём выдуманном дурацком мире, где он якобы важная социальная единица- борец.)) Надя Савченко.)) Для кремля он лишь полезный идиот. Организовавший вокруг себя фанклуб примерно таких же туповатых «борцов». Ибо сама ватная идеология не предусматривает наличие высокого интеллекта у её адептов. Толиком пользуются, как и любым из взбунтовавшихся дамбасян. С той лишь разницей, что Толику подкидывают немножко бабла на жизнь в Испании и Луи Витон. Ибо от него пользы всё-таки гораздо больше, чем от рядового идейного борца за руцкий мир.
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09.06.2021 13:37 Ответить
В гей-серіалі важко взнать,
А хто з них теща, а хто зять.
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09.06.2021 13:39 Ответить
О це так! Ще б звинуватив Путіна та Медведчука для повноти пейзажу....
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09.06.2021 13:46 Ответить
Старіє Півень-Кулій: ще про піндосів забув. Ну і марсіан з рептілоїдами за компанію. Бо якось незкріпно і невдобно виходить.
Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії - Цензор.НЕТ 329
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09.06.2021 14:20 Ответить
Обожнюю, коли петушня такого рангу свариться публічно між собою.... ))
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09.06.2021 13:52 Ответить
шарій 5% по Україні не набирає; але три-чотири проценти здатен відтягнути від зажопів, оппів, і навіть в уродів.
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09.06.2021 13:58 Ответить
Про жабу и гадюку было уже?
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09.06.2021 13:58 Ответить
Какое "преследование"? этот петушариевский, антиукраинский гнидник нужно запрещать на корню, его главарей пресовать и садить в изоляцию надолго... с теми травмами и полной сублимацией мозгов они не прозреют.
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09.06.2021 14:16 Ответить
*Шарикоффф * бунтує !? Назад *в будку * загнати .
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09.06.2021 14:23 Ответить
Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії - Цензор.НЕТ 5196
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09.06.2021 14:41 Ответить
Внимание к себе привлекает. Проститутка, однако.
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09.06.2021 14:48 Ответить
Разыгрываете Украину в подкидного?Из всего должен последовать вывод,що псы Янукодла Портнов и Татаров, борятся с мордовской шавкой по кличке Шарик?!
Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії - Цензор.НЕТ 1490 Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії - Цензор.НЕТ 192
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09.06.2021 14:54 Ответить
Народ будь обережний!!! Якщо один "урод" звинувачує інших двох, то значить 3 "урода" в одній упряжці!
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09.06.2021 15:19 Ответить
А шо ж такое? ********** подельники решили слить Петушария? Больше не нужен? Тем более его партия в Раду не прошла. А он не хочет сливаться, упирается. Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії - Цензор.НЕТ 2342
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09.06.2021 16:15 Ответить
Привыкай чмо петушапиевое к новой реальности, это тебе не тупые "торпеды" к Пороху подсылать. При вазелиновом клоуне тебя будут бить твои же твоим же оружием, будут бороться за каждый процент лохтората ты в их планы не входишь.
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09.06.2021 16:33 Ответить
Децкая, млять, хитрость.
Портнов и Татаров - хорошие, потому что обижают Шария!
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09.06.2021 16:45 Ответить
 
 