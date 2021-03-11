10 423 121
Минюст требует запретить деятельность "Партии Шария", - Окружной админсуд Киева
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Министерства юстиции Украины к Политической партии "Партия Шария".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
"Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария", - говорится в сообщении.
Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон. Судебное заседание по делу назначено на 6 апреля 2021 года.
Топ комментарии
+28 Виктор Азовцев b465a5d8
показать весь комментарий11.03.2021 10:32
+20 Софія Гетьман
показать весь комментарий11.03.2021 10:55
+19 Павел Стрембовский
показать весь комментарий11.03.2021 10:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Але, як у добрих фільмів є режисерська версія, і у нас є режисерська версія, до якої входить розширене коло подільників.
Наприклад, є така людина Богдан Данілішин, голова Ради Національного Банку України.
Саме Данілішин - людина, яка, за власним зізнанням Шарія, влаштувала Шарію його юридичну позицію і зробила політичний притулок у Європі.
Шарій підтримує добрі стосунки з Данілішиним, радіє його перемогам, і ніколи не критикує. Всі згадування Данілішина в телеграмі Шарія - виключно позитивні або нейтральні. Це було б дивно, враховуючи пост Данілішина і політичну орієнтацію Шарія. Але це факт. Який пояснюється тим, що пан Шарій і пан Данілішин - друзі і подільники, просто на різних постах.
Зеленський там якісь санкції стосовно пана Шарія обіцяв? СБУ там якісь справи відкривала. Грозилася навіть реєстрацію у партії Шарія відібрати.
Все це Шарію не просто так, а за його антиукраїнську позицію, я чув?
Ну, якщо справа у боротьбі з антиукраїнською позицією, то тут така штука, пацани, що однодумець пана Шарія, його друг і покровитель сидить уже багато років головою Ради Національного Банка України.
І санкції Шарію - це добре. Але якщо вони не торкаються всіх його високопосадових подільників, то знаєте, вже не так цікаво.