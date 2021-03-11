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Новости Политика Украины
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Минюст (1700) Шарий Анатолий (220) Окружной админсуд Киева (388)

Минюст требует запретить деятельность "Партии Шария", - Окружной админсуд Киева

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минюст требует запретить деятельность

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Министерства юстиции Украины к Политической партии "Партия Шария".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария", - говорится в сообщении.

Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон. Судебное заседание по делу назначено на 6 апреля 2021 года.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+28
Кстати всем спецслужбам и СБУ нужно обратить самое пристальное внимание на город Харьков если не хотим повторения Донбасса. Здесь очень взрывоопасная ситуация с сепаратизмом и то что в Харькове депутатами Облсовета и Горсовета прошли люди от так называемой партии Шария это очень тревожный звонок говорящий о том что в Харькове не всё благополучно.
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11.03.2021 10:32
+20
Знаю одного дебіла, який просто торчить від Шарія... Навіть його відео всім присилав раніше... І знаю точно, що якби не було Шарія, то він на останніх виборах проголосував би за слуг, а так Шарій відібрав один голос в партії Зеленського 100 відсотків. Помітно що основна маса виборців Зеленського і Шарія це малороси і українофоби.
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11.03.2021 10:55
+19
Ты голос подал?) Про "щеневмерликив" лайкаешь тварь подкацапская?
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11.03.2021 10:33
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Опять кацапское петушило, ты несесь чушь! Есть закон о декомунизации, там все четко и ясно прописано. Кстати, суд не может отменить закон, как бы потужно не тужился петя-губошлеп по продажным судам.
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11.03.2021 13:59 Ответить
Подпольная кличка у ПНС - ПеНиС Мін'юст вимагає заборонити діяльність "Партії Шарія", - Окружний адмінсуд Києва - Цензор.НЕТ 7697
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11.03.2021 19:17 Ответить
Шарий обсирает Украину. И наверно есть за что
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11.03.2021 13:04 Ответить
Наверно продолжай наяривать гавно лопатами.
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11.03.2021 13:38 Ответить
За деньги. За что же ещё. Был никому не известный кудрявый мальчик, который бежал в Европу от ментовской мафии Януковича, и скитался там на подработках. А стал самым известным политическим блогером в русскоязычном сегменте интернета. Ведь говно, которое он производит действительно приходится по вкусу многим русским имперцам и внутриукраинским хомо-советикус. Ни для кого не секрет- украинская государственность поджигает пердаки довольно большому числу ватных дегенератов. Шарий научился это явление монетизировать. Хватает даже на аренду домишки у морька.))
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11.03.2021 13:58 Ответить
А прикинь, если завтра петушарию отрежут язык, чем он будет зарабатывать себе на гуччи? Ну разве что сдавать в аренду свою жену
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11.03.2021 14:03 Ответить
А бошку швидше і простіше
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11.03.2021 20:27 Ответить
Самый гуманный суд в мире - украинский суд, болт Минюсту с левой резьбой на позов, а не прикрыть помойную партию ...ДАРАСА! Вот это будет хохма, если с болтом.
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11.03.2021 14:03 Ответить
обережно, півенькуля (cockball, петушарий)
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11.03.2021 14:52 Ответить
Порошенко розвів такого лайна в Україні, що треба десяток Зеленських, щоб усе його вичистити
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11.03.2021 15:32 Ответить
Тебя не вычистить и 100 зеленским, ты присох, лайно
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11.03.2021 16:05 Ответить
"партия" )))) билетер 95 квартала с липовым званием и фигурант нескольких уголовным дел баканов, открою тебе секрет это ОПГ финансируемая ПИД,,,рошей как и Гандон шарий!!!
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11.03.2021 16:26 Ответить
ЗАЖОПУ додавливать нужно, не останавливаясь на санкциях.
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11.03.2021 16:35 Ответить
єтого хряка надо скастрировать и отправить вместе с єго свиноматкой в рашу на осеменение
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11.03.2021 18:25 Ответить
Сдуть или вздуть Шария))))
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11.03.2021 17:06 Ответить
... раздвинуть полуШария
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11.03.2021 22:25 Ответить
А мне нравилось, как партия шария щемила горсоветы, которые толком не могли объяснить куда уходят бюджетные деньги.
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11.03.2021 17:16 Ответить
И вы бы так смогли тоже, щемить горсоветы, которым пох на ваши слова))
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11.03.2021 20:51 Ответить
Як відомо, Демократична Сокира підоготувала великий аналітичний матеріал "шістки Деркача" про російську агентуру в Україні, де досить плотно розкрила ситуацію з Шарієм і його втручанням у вибори в США. Після цього у Шарія прогнозовано масштабно бомбануло.

Але, як у добрих фільмів є режисерська версія, і у нас є режисерська версія, до якої входить розширене коло подільників.

Наприклад, є така людина Богдан Данілішин, голова Ради Національного Банку України.

Саме Данілішин - людина, яка, за власним зізнанням Шарія, влаштувала Шарію його юридичну позицію і зробила політичний притулок у Європі.

Шарій підтримує добрі стосунки з Данілішиним, радіє його перемогам, і ніколи не критикує. Всі згадування Данілішина в телеграмі Шарія - виключно позитивні або нейтральні. Це було б дивно, враховуючи пост Данілішина і політичну орієнтацію Шарія. Але це факт. Який пояснюється тим, що пан Шарій і пан Данілішин - друзі і подільники, просто на різних постах.

Зеленський там якісь санкції стосовно пана Шарія обіцяв? СБУ там якісь справи відкривала. Грозилася навіть реєстрацію у партії Шарія відібрати.

Все це Шарію не просто так, а за його антиукраїнську позицію, я чув?

Ну, якщо справа у боротьбі з антиукраїнською позицією, то тут така штука, пацани, що однодумець пана Шарія, його друг і покровитель сидить уже багато років головою Ради Національного Банка України.

І санкції Шарію - це добре. Але якщо вони не торкаються всіх його високопосадових подільників, то знаєте, вже не так цікаво.
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12.03.2021 08:01 Ответить
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