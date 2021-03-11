Минюст требует запретить деятельность "Партии Шария", - Окружной админсуд Киева

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Министерства юстиции Украины к Политической партии "Партия Шария".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария", - говорится в сообщении.

Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон. Судебное заседание по делу назначено на 6 апреля 2021 года.

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