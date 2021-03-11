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Мін'юст (924) Шарій Анатолій (214) Окружний адмінсуд Києва (376)

Мін'юст вимагає заборонити діяльність "Партії Шарія", - Окружний адмінсуд Києва

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мін'юст вимагає заборонити діяльність

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Міністерства юстиції України до Політичної партії "Партія Шарія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Позивач просить суд витребувати у Служби безпеки України висновки експертів, які зазначені у листі до Мін’юсту від 4 березня 2021 року щодо протиправної діяльності політичної партії, та заборонити діяльність "Партії Шарія"", - йдеться в повідомленні.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження із викликом сторін. Судове засідання у справі призначено на 6 квітня 2021 року.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Кстати всем спецслужбам и СБУ нужно обратить самое пристальное внимание на город Харьков если не хотим повторения Донбасса. Здесь очень взрывоопасная ситуация с сепаратизмом и то что в Харькове депутатами Облсовета и Горсовета прошли люди от так называемой партии Шария это очень тревожный звонок говорящий о том что в Харькове не всё благополучно.
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11.03.2021 10:32
+20
Знаю одного дебіла, який просто торчить від Шарія... Навіть його відео всім присилав раніше... І знаю точно, що якби не було Шарія, то він на останніх виборах проголосував би за слуг, а так Шарій відібрав один голос в партії Зеленського 100 відсотків. Помітно що основна маса виборців Зеленського і Шарія це малороси і українофоби.
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11.03.2021 10:55
+19
Ты голос подал?) Про "щеневмерликив" лайкаешь тварь подкацапская?
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11.03.2021 10:33
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Опять кацапское петушило, ты несесь чушь! Есть закон о декомунизации, там все четко и ясно прописано. Кстати, суд не может отменить закон, как бы потужно не тужился петя-губошлеп по продажным судам.
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11.03.2021 13:59 Відповісти
Подпольная кличка у ПНС - ПеНиС Мін'юст вимагає заборонити діяльність "Партії Шарія", - Окружний адмінсуд Києва - Цензор.НЕТ 7697
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11.03.2021 19:17 Відповісти
Шарий обсирает Украину. И наверно есть за что
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11.03.2021 13:04 Відповісти
Наверно продолжай наяривать гавно лопатами.
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11.03.2021 13:38 Відповісти
За деньги. За что же ещё. Был никому не известный кудрявый мальчик, который бежал в Европу от ментовской мафии Януковича, и скитался там на подработках. А стал самым известным политическим блогером в русскоязычном сегменте интернета. Ведь говно, которое он производит действительно приходится по вкусу многим русским имперцам и внутриукраинским хомо-советикус. Ни для кого не секрет- украинская государственность поджигает пердаки довольно большому числу ватных дегенератов. Шарий научился это явление монетизировать. Хватает даже на аренду домишки у морька.))
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11.03.2021 13:58 Відповісти
А прикинь, если завтра петушарию отрежут язык, чем он будет зарабатывать себе на гуччи? Ну разве что сдавать в аренду свою жену
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11.03.2021 14:03 Відповісти
А бошку швидше і простіше
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11.03.2021 20:27 Відповісти
Самый гуманный суд в мире - украинский суд, болт Минюсту с левой резьбой на позов, а не прикрыть помойную партию ...ДАРАСА! Вот это будет хохма, если с болтом.
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11.03.2021 14:03 Відповісти
обережно, півенькуля (cockball, петушарий)
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11.03.2021 14:52 Відповісти
Порошенко розвів такого лайна в Україні, що треба десяток Зеленських, щоб усе його вичистити
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11.03.2021 15:32 Відповісти
Тебя не вычистить и 100 зеленским, ты присох, лайно
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11.03.2021 16:05 Відповісти
"партия" )))) билетер 95 квартала с липовым званием и фигурант нескольких уголовным дел баканов, открою тебе секрет это ОПГ финансируемая ПИД,,,рошей как и Гандон шарий!!!
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11.03.2021 16:26 Відповісти
ЗАЖОПУ додавливать нужно, не останавливаясь на санкциях.
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11.03.2021 16:35 Відповісти
єтого хряка надо скастрировать и отправить вместе с єго свиноматкой в рашу на осеменение
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11.03.2021 18:25 Відповісти
Сдуть или вздуть Шария))))
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11.03.2021 17:06 Відповісти
... раздвинуть полуШария
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11.03.2021 22:25 Відповісти
А мне нравилось, как партия шария щемила горсоветы, которые толком не могли объяснить куда уходят бюджетные деньги.
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11.03.2021 17:16 Відповісти
И вы бы так смогли тоже, щемить горсоветы, которым пох на ваши слова))
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11.03.2021 20:51 Відповісти
Як відомо, Демократична Сокира підоготувала великий аналітичний матеріал "шістки Деркача" про російську агентуру в Україні, де досить плотно розкрила ситуацію з Шарієм і його втручанням у вибори в США. Після цього у Шарія прогнозовано масштабно бомбануло.

Але, як у добрих фільмів є режисерська версія, і у нас є режисерська версія, до якої входить розширене коло подільників.

Наприклад, є така людина Богдан Данілішин, голова Ради Національного Банку України.

Саме Данілішин - людина, яка, за власним зізнанням Шарія, влаштувала Шарію його юридичну позицію і зробила політичний притулок у Європі.

Шарій підтримує добрі стосунки з Данілішиним, радіє його перемогам, і ніколи не критикує. Всі згадування Данілішина в телеграмі Шарія - виключно позитивні або нейтральні. Це було б дивно, враховуючи пост Данілішина і політичну орієнтацію Шарія. Але це факт. Який пояснюється тим, що пан Шарій і пан Данілішин - друзі і подільники, просто на різних постах.

Зеленський там якісь санкції стосовно пана Шарія обіцяв? СБУ там якісь справи відкривала. Грозилася навіть реєстрацію у партії Шарія відібрати.

Все це Шарію не просто так, а за його антиукраїнську позицію, я чув?

Ну, якщо справа у боротьбі з антиукраїнською позицією, то тут така штука, пацани, що однодумець пана Шарія, його друг і покровитель сидить уже багато років головою Ради Національного Банка України.

І санкції Шарію - це добре. Але якщо вони не торкаються всіх його високопосадових подільників, то знаєте, вже не так цікаво.
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12.03.2021 08:01 Відповісти
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