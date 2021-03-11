10 423 121
Мін'юст вимагає заборонити діяльність "Партії Шарія", - Окружний адмінсуд Києва
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Міністерства юстиції України до Політичної партії "Партія Шарія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
"Позивач просить суд витребувати у Служби безпеки України висновки експертів, які зазначені у листі до Мін’юсту від 4 березня 2021 року щодо протиправної діяльності політичної партії, та заборонити діяльність "Партії Шарія"", - йдеться в повідомленні.
Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження із викликом сторін. Судове засідання у справі призначено на 6 квітня 2021 року.
Топ коментарі
+28 Виктор Азовцев b465a5d8
показати весь коментар11.03.2021 10:32
+20 Софія Гетьман
показати весь коментар11.03.2021 10:55
+19 Павел Стрембовский
показати весь коментар11.03.2021 10:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Але, як у добрих фільмів є режисерська версія, і у нас є режисерська версія, до якої входить розширене коло подільників.
Наприклад, є така людина Богдан Данілішин, голова Ради Національного Банку України.
Саме Данілішин - людина, яка, за власним зізнанням Шарія, влаштувала Шарію його юридичну позицію і зробила політичний притулок у Європі.
Шарій підтримує добрі стосунки з Данілішиним, радіє його перемогам, і ніколи не критикує. Всі згадування Данілішина в телеграмі Шарія - виключно позитивні або нейтральні. Це було б дивно, враховуючи пост Данілішина і політичну орієнтацію Шарія. Але це факт. Який пояснюється тим, що пан Шарій і пан Данілішин - друзі і подільники, просто на різних постах.
Зеленський там якісь санкції стосовно пана Шарія обіцяв? СБУ там якісь справи відкривала. Грозилася навіть реєстрацію у партії Шарія відібрати.
Все це Шарію не просто так, а за його антиукраїнську позицію, я чув?
Ну, якщо справа у боротьбі з антиукраїнською позицією, то тут така штука, пацани, що однодумець пана Шарія, його друг і покровитель сидить уже багато років головою Ради Національного Банка України.
І санкції Шарію - це добре. Але якщо вони не торкаються всіх його високопосадових подільників, то знаєте, вже не так цікаво.