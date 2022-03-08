Соловйов - знову в блок! Youtube заблокував канали російського пропагандиста

Декілька каналів Володимира Соловйова у всесвітній відеомережі тепер недоступні.

Про це повідомляє Михайло Федоров у своєму телеграм каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Так міністр цифрової трансформації пише:

"YouTube видалив канал російського пропагандиста Володимира Соловйова "Соловйов Live", а також канал його телевізійної програми "Недільний вечір із Володимиром Соловйовим". Дякую YouTube!"

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