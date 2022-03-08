УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13810 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
9 225 19
YouTube (86) війна (56174) Соловйов (133) Федоров Михайло (531)

Соловйов - знову в блок! Youtube заблокував канали російського пропагандиста

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Декілька каналів Володимира Соловйова у всесвітній відеомережі тепер недоступні.

Про це повідомляє Михайло Федоров у своєму телеграм каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Так міністр цифрової трансформації пише:

"YouTube видалив канал російського пропагандиста Володимира Соловйова "Соловйов Live", а також канал його телевізійної програми "Недільний вечір із Володимиром Соловйовим". Дякую YouTube!"

Читайте також: Канада запровадила нові санкції проти кремлівських пропагандистів
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+13
Пусть свои чудо программы голубиной почтой шлет быдлу расеи....
показати весь коментар
08.03.2022 09:17
+7
Соловьіний помьет в бан!
показати весь коментар
08.03.2022 09:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пусть свои чудо программы голубиной почтой шлет быдлу расеи....
показати весь коментар
08.03.2022 09:17 Відповісти
Соловьиной почтой
показати весь коментар
08.03.2022 10:12 Відповісти
Соловьіний помьет в бан!
показати весь коментар
08.03.2022 09:18 Відповісти
Соловьев о Крыме.

МХАТ 29 ноября 2013 Творческий Вечер. Моноспектакль.: -А зачем Вам Крым? Я вам так скажу - никакой войны России с Украиной никогда не будет. Потому что любой человек, который попробует осуществить такого рода акцию является преступником. Я даже не знаю какого размера. В Украине живут братские по крови, по духу, по истории, люди, война с которыми, является страшным преступлением, которое можно только придумать. Не нада кричать «Севастополь наш», «Крыш наш»...? - Не дай бог. А как вы это представляете? А зачем вам Крым? Ну почему Крым? ...Почему не Финляндию? А почему не Польшу?Грузию? Армению? Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией. Вы готовы их уничтожить?... https://www.youtube.com/watch?v=xggaG3KACPc
показати весь коментар
08.03.2022 09:21 Відповісти
...Саме російська культура, російська література і є тим поживним середовищем, у якому кілька століть поспіль російська влад спільно з російськими літераторами, митцями, публіцистами та суспільством плекають і підтримують російський-радянський-путінський імперіалізм.

Саме російська література пером Федора Достоєвського ототожнила «любов до світу» зі «всепримирением идей», тобто з вселенським російським імперіалізмом. Його типажі виразно російські - бунтар, непридатний до систематичного і тривалого - зі здобутками та втратами - наукового пізнання чи творчої праці (звідси відсутність власних технологій), або революціонер-терорист, що не визнає над собою жодного закону, не знає милосердя (І Бога немає. І все дозволено. …Я бог.). Його Раскольніков («Злочин і кара» 1866) коливається між вірою та невір'ям зі своїм сумнівним «правом» забрати чуже життя, поділивши рід людський на слухняних «нижчих» (вони придатні лише на самовідтворення та виконання написаного для них закону) і «вищих» (руйнівників теперішнього заради примарного майбутнього). - https://www.facebook.com/photo/?fbid=5131243563587482&set=a.871254132919801
показати весь коментар
08.03.2022 09:26 Відповісти
Знову буде нити - А мєня за что?
показати весь коментар
08.03.2022 09:22 Відповісти
А мне вот интересно - а на тарелку ловится всё это российское тэвэ? Потому что если это так - то это жопа, потому что все украинские сёла с тарелками, да и в городах их полно. Толку блокироватьпропаганду в ютьюбе, ведь ютьюб смотрит думающая публика, часто это надо для анализа. А вот стадо пользуется тарелками.
показати весь коментар
08.03.2022 09:22 Відповісти
Шкода... мені подобалося інколи подивитися цього фріка та на зливний бачок. Особливо на те, як там, на перший погляд, серйозні дядьки пафосно надувають щоки, розпускають хвости і ходять так важно, от які ми великі і могучі... ржака повна...
Було б добре, якби канал відкрили, але з верифікацією через довідку від психіатра 🤣, щоб лиш люди зі стійкою психікою могли дивитися цей треш.
Лавруха також жжот своїми виправданнями війни.
показати весь коментар
08.03.2022 09:24 Відповісти
А 8 років до цього насолоджувались? Не бачили того гімна?
показати весь коментар
08.03.2022 09:31 Відповісти
Як і десятки пропагандонських телеканалів, що транслюються на увесь світ.
показати весь коментар
08.03.2022 09:32 Відповісти
Бо скрізь царювала толерастія.............
показати весь коментар
08.03.2022 09:33 Відповісти
Вони задовбали своєю "толєрастією". Все, що пропагандує війну та розбрат, повинно банитись миттєво. А Захід методично вигодовував кацапофашистів.
показати весь коментар
08.03.2022 09:35 Відповісти
все пропагандоны будите сидеть в клетке ,Без Хавки пока сами себя Сожрёте
показати весь коментар
08.03.2022 09:33 Відповісти
остались у чепушилы только раБсейские говноеды, срите теперь только своим в головы в какой то момент крышу сорвёт от всеобщей ненависти и начнёте убивать друг дружку
показати весь коментар
08.03.2022 09:42 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2022 11:03 Відповісти
Да,помогали в этом вопросе))
показати весь коментар
08.03.2022 11:04 Відповісти
 
 