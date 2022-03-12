"Не схоже, що Путін хоче переговорів прямо зараз", - Адміністрація Байдена

Адміністрація президента США Джо Байдена не бачить дипломатичного вирішення для завершення війни Росії проти України. При цьому Білий дім твердо стоїть на тому, щоб не відкривати двері будь-якій потенційній угоді, яка призведе до капітуляції України.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Наша позиція полягає в тому, що ми підтримаємо рішення, ухвалене шляхом переговорів, яке поважає суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. І крапка. Ми чинимо тиск в надії, що в кінцевому підсумку буде досягнуто рішення шляхом переговорів, але не схоже, що Путін хоче цього прямо зараз", - сказав прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс.

Крім того, США продовжуватимуть надавати всі види допомоги у відновленні, які допоможуть Україні вижити як суверенній державі.

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Підтримка, яку США продовжують надавати Україні, також розглядається як фактор, який може - з часом - змусити Росію сісти за стіл переговорів у більш серйозній формі.

"Тиск, з яким вона стикається на полі бою, важке економічне становище, в якому вона перебуває у себе вдома. Ми сподіваємося, що ці сили об'єднаються, і це змусить РФ сісти за стіл переговорів таким чином, який справді передбачає добру волю", - додав Прайс.