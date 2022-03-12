УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6361 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
18 445 24
Байден (2324) війна (56444) Путін (21436) США (14476) Прайс Нед (144)

"Не схоже, що Путін хоче переговорів прямо зараз", - Адміністрація Байдена

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена не бачить дипломатичного вирішення для завершення війни Росії проти України. При цьому Білий дім твердо стоїть на тому, щоб не відкривати двері будь-якій потенційній угоді, яка призведе до капітуляції України.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Наша позиція полягає в тому, що ми підтримаємо рішення, ухвалене шляхом переговорів, яке поважає суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. І крапка. Ми чинимо тиск в надії, що в кінцевому підсумку буде досягнуто рішення шляхом переговорів, але не схоже, що Путін хоче цього прямо зараз", - сказав прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс.

Крім того, США продовжуватимуть надавати всі види допомоги у відновленні, які допоможуть Україні вижити як суверенній державі.

Також читайте: Держдеп США порівняв війну в Україні з блокадою Ленінграду у Другій світовій

Підтримка, яку США продовжують надавати Україні, також розглядається як фактор, який може - з часом - змусити Росію сісти за стіл переговорів у більш серйозній формі.

"Тиск, з яким вона стикається на полі бою, важке економічне становище, в якому вона перебуває у себе вдома. Ми сподіваємося, що ці сили об'єднаються, і це змусить РФ сісти за стіл переговорів таким чином, який справді передбачає добру волю", - додав Прайс.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
12.03.2022 12:14
+6
А какие переговоры?! Хло не сделало ничего из своих планов. Даже минимум, вроде полного захвата Донецкой и Луганской области. Сейчас хло будет истерично бросаться в атаку, чтобы добыть хоть какие успехи, кроме героического захвата курятника.
показати весь коментар
12.03.2022 12:20
+6
одно из первых упоминаний ***** в медиа...

показати весь коментар
12.03.2022 12:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.03.2022 12:14 Відповісти
путин будет убит ,он уже убит ,но ещё об этом не знает ,у чертей будет большой праздник ,смола в котле уже кипит ,дровишки подкидывают ...
показати весь коментар
12.03.2022 12:15 Відповісти
сытно и зажиточно стали жить алени в колхозе "Путь *******" !
рамблер.ру рекомендует аленям

Экономные рецепты девяностых, которые пригодятся и теперь

При вечно пустом кошельке женщине нужно было кормить семью каждый день. Поэтому хозяйки выкручивались как могли, чтобы приготовить завтрак, обед и ужин из скудного набора доступных продуктов.
Школьники перекусывали солеными и сладкими бутербродами. В первом случае ломтик ржаного хлеба солили и натирали чесноком, во втором случае - намазывали на белый хлеб маргарин (который рекламщики часто выдавали за сливочное масло), посыпали сахаром

Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://woman.rambler.ru/cooking/48279318/?utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
показати весь коментар
12.03.2022 12:16 Відповісти
Іди на *** зі своїм рамблером свинособака недобита
показати весь коментар
12.03.2022 12:28 Відповісти
Байден ссыкун
показати весь коментар
12.03.2022 12:17 Відповісти
Настоящие переговоры начнутся, когда будет очевидный перелом на поле боя. К сожалению ценой жизни наших Воинов, разрушения инфраструктуры и очередного ляма беженцев. Вот тогда дипломаты наговорятся от души и Вежливые санкции не вздумайте начинать послаблять, а то начнётся: "ну вот жешь путин не воюет, так давайте ослабим, конфетку дадим"... Уже надавались
показати весь коментар
12.03.2022 12:18 Відповісти
конечно не похоже. Поэтому дайте срочно точные координаты скопления топливозаправщиков возле Коростыня.
показати весь коментар
12.03.2022 12:19 Відповісти
Потрібно просто зазирнути ***** вглаз.(С)
показати весь коментар
12.03.2022 12:19 Відповісти
А краще загатити з обох рук.
показати весь коментар
12.03.2022 12:33 Відповісти
А какие переговоры?! Хло не сделало ничего из своих планов. Даже минимум, вроде полного захвата Донецкой и Луганской области. Сейчас хло будет истерично бросаться в атаку, чтобы добыть хоть какие успехи, кроме героического захвата курятника.
показати весь коментар
12.03.2022 12:20 Відповісти
Наши успехи следующие: зспамлен руснявыйй питух-фейкомет-паникер с позывным Алекс-гей Авикеев
показати весь коментар
12.03.2022 13:07 Відповісти
путин может жить, пока не сдохнет в окружении вассалов, у него 150 лярдов долларов личного капитала, ему вообще все похрен, безумны те придурки, кто согласился за это лечь в украинский чернозем...и шойгу такой же
показати весь коментар
12.03.2022 12:26 Відповісти
население ихнее их вообще не волнует от слова совсем, это самое страшное, для них жизни солдат и гражданских вообще не имеют никакого значения...
показати весь коментар
12.03.2022 12:28 Відповісти
одно из первых упоминаний ***** в медиа...

показати весь коментар
12.03.2022 12:30 Відповісти
пацан к успеху шел
показати весь коментар
12.03.2022 12:33 Відповісти
кому интересно, у швеца есть много занимательных историй. и о ********* годах ******* тоже

https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ/videos
показати весь коментар
12.03.2022 12:36 Відповісти
путін зараз проводить приховану мобілізацію і кине підмогу своїм силам.
показати весь коментар
12.03.2022 12:30 Відповісти
патронів на увесь швабростанський біоматеріал вистачить.
показати весь коментар
12.03.2022 12:47 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2022 12:43 Відповісти
Конечно. Он ссыт из бункера выйти, чтоб свои же не захерячили
показати весь коментар
12.03.2022 13:11 Відповісти
ох и ссыкливые твари! видимо дьявол для того и нападал на Украину, чтобы хотеть каких-то мирных переговоров!
показати весь коментар
12.03.2022 17:52 Відповісти
 
 