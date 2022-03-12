Опублікована добірка сервісів для пошуку житла для евакуйованих громадян

Через війну багато наших громадян змушені шукати нове житло.

Для того, щоб полегшити пошук житла, Цензор.НЕТ публікує необхідну інформацію.

Якщо ви хочете виїхати з тимчасово окупованих територій або потребуєте евакуації Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України опублікувало телефонні номери, на які ви можете набрати для консультацій 0(44) 355 1478, працює також короткий номер – 1548.

Якщо ви приїхали чи плануєте приїхати до Львова вам у нагоді стануть контактні дані місцевих волонтерських організацій. Список таких організацій оприлюднило на своєму сайті Бюро спадщини у Львові, передає "Еспресо.Захід":

1. Координаційний штаб допомоги від Львівської обласної державної адміністарції: +380962328193;

2. Львівський волонтерський штаб: (032) 2546079;

3. На проспекті Червоної Калини, 58, Lviv Open Lab разом із творчою майстернею "Сверлик" облаштували місце для волонтерів, які можуть долучитись до допомоги армії;

4. У Львівському палаці мистецтв, що на вул. Коперника, 17, запрацював пункт збору гуманітарної допомоги. Сюди всі небайдужі можуть приносити речі першої необхідності, медикаменти та харчі;

5. Будинок воїна, що у Львові на вул. Короленка, 1-А, переходить на цілодобовий режим роботи. Контакти Будинку воїна: 098-519-89-20, сторінка у Facebook, Facebook Олега Височанського – тут;

6. Політехніка – 0683519722, Яромир;

7. Волонтерський чат Всеукраїнський;

8. Львів. Українська волонтерська служба;

9. БУР Львів;

10. Львівський обласний центр служби крові. Їхній телеграм тут;

11. В Україні запустили сайт ПРИХИСТОК для всіх громадян України, які через війну залишили свої домівки та виїхали в більш безпечні місця;

12. Збір продовольчої допомоги для військових львівського осередку "ПЛАСТ".

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Якщо ви шукаєте житло, тоді можете скористатись пошуковими сервісами, які опубліковано Мінцифри https://t.me/mintsyfra/2744

На сайті "ВзаємоДія" волонтери зібрали контакти, які пришвидшать пошук тимчасового прихистку чи житла 👉 https://viyna.net/

🔹Ініціатива "Допомагай!" пропонує безоплатне тимчасове житло в безпечних містах України або за кордоном 👉 https://shelter.dopomagai.org/

🔹Чатбот, щоб ті, хто потребують притулку, і ті, хто можуть його надати, знайшли одне одного 👉 https://t.me/shelter_for_ukrainians_bot

🔹Сервіс, який об'єднує людей, що шукають житло з тими, хто готовий його надати 👉 https://www.shelter4ua.com/ua

🔹Портал для пошуку житла як в Україні, так і за кордоном 👉 https://prykhystok.in.ua/find

🔹Бот від Мінцифри, що допомагає 24/7 українським переселенцям отримати тимчасову домівку та необхідні речі у ЦНАПах 👉 @turbotnyk_bot

Пошук житла за кордоном:

🔹Сервіс, що пропонує біженцям безпечне житло за кордоном👉 https://www.host4ukraine.com/

🔹Портал, де литовські волонтери надають прихисток для 10 тис. біженців з України 👉 https://stipruskartu.lt/

🔹Безоплатне житло для українців на короткий термін 👉 https://news.airbnb.com/

🔹Платформа для пошуку безоплатного житла 👉 https://www.couchsurfing.com/

🔹Портал, який допомагає знайти людей, які шукають житло, людям, які можуть когось прихистити 👉 https://help380.org/