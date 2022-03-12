Макрон та Шольц проводять розмову з Путіним, - ЗМІ
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Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер ФРН Олаф Шольц у суботу проводять телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє телеканал BFMTV із посиланням на дані французької сторони, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше цього тижня Макрон заявляв, що планує разом із Шольцем провести таку розмову із президентом РФ, щоб обговорити події в Україні.
Топ коментарі
+30 FT FT
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Гитлер делает Румынию марионеткой - пыня делает Беларусь марионеткой
Гитлер создаёт марионеточную вишистскую францию - пыня создаёт марионеточное лднр
Гитлер нападает на совок в 4 утра без объявления войны - пыня нападает на Украину в 4 утра без объявления войны
Один - фашист, другой - антифашист. Главное, не перепутать.
такху*ла когда он родился тоже в роддоме уронили об косяк табуретки, пошла опухоль в башке деревянной, теперь он дыбыл + шизофреник, царь ху*ло
https://youtu.be/3WcCedytHGw