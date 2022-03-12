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Макрон та Шольц проводять розмову з Путіним, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Макрон та Шольц проводять розмову з Путіним, - ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер ФРН Олаф Шольц у суботу проводять телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє телеканал BFMTV із посиланням на дані французької сторони, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше цього тижня Макрон заявляв, що планує разом із Шольцем провести таку розмову із президентом РФ, щоб обговорити події в Україні.

Також читайте: Макрон і Шольц подзвонили Путіну з вимогою припинити вогонь
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Топ коментарі
+30
Опять умиротворители на поклон к Тирану пошли. Ета война так никогда не закончится пока к ***** просители будут ходить
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12.03.2022 14:45
+21
Достали дегенераты эти. Все до одного места
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12.03.2022 14:44
+14
Самое смешное, что НАТО могло предотвратить войну. Закрыть небо за неделю до вторжения свинопсов.
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12.03.2022 14:46
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https://youtu.be/_HfGq21B840
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12.03.2022 14:44 Відповісти
ржака
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12.03.2022 14:45 Відповісти
съешь ложечку кашки за мамочку пи@арашочку съеш ложечку кашки Вовочка за папу фашиста предателя .. утю-тю-тю... беседа Шольца и Макрона с дебилом ******...
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12.03.2022 14:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FF84zhQpep0
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12.03.2022 15:28 Відповісти
Достали дегенераты эти. Все до одного места
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12.03.2022 14:44 Відповісти
Гитлер проводит аншлюс Австрии потому что там этнические немцы, наплевав на австрийцев - пыня захватывает Крым потому что там этнические русские, наплевав на украинцев
Гитлер делает Румынию марионеткой - пыня делает Беларусь марионеткой
Гитлер создаёт марионеточную вишистскую францию - пыня создаёт марионеточное лднр
Гитлер нападает на совок в 4 утра без объявления войны - пыня нападает на Украину в 4 утра без объявления войны
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12.03.2022 15:09 Відповісти
Пришел мужик к врачу, говорит: "Голова болит". Врач дал таблетку: "Вот те от головьі". Приходит снова, говорит: "Ж*па болин". Врач дал такую же таблетку: "Вот те от ж*опьі". Приходит в третий раз: "И голова болит, и ж*па!" Врач достал таблетку, разломил пополам: "Вот - от головьі. Вот - от ж*пьі. Смотри не перепутай!"

Один - фашист, другой - антифашист. Главное, не перепутать.
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12.03.2022 15:51 Відповісти
только уху*ла там плачевно это как Таня уронила в речке мячик
такху*ла когда он родился тоже в роддоме уронили об косяк табуретки, пошла опухоль в башке деревянной, теперь он дыбыл + шизофреник, царь ху*ло

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12.03.2022 19:05 Відповісти
На русском корабле?
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12.03.2022 14:45 Відповісти
Психіатри щось толкове підказали ?
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12.03.2022 14:45 Відповісти
Опять умиротворители на поклон к Тирану пошли. Ета война так никогда не закончится пока к ***** просители будут ходить
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12.03.2022 14:45 Відповісти
Дуже,їм нехочеться знищення Нелюда й його мордору
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12.03.2022 14:47 Відповісти
А кто их кормить на пенсии будет? Все эти немецкие политики, уйдя в отставку, немедленно становятся членами наблюдательных советов кацапский "типа частных" компаний, и за многомиллионные зарплаты тщательно делают вид, что что-то там контролируют и наблюдают, хотя на самом деле они ни на что не влияют и никакой информации у них нет. Такие шикарные туземцы, им даже бусы не надо привозить, они всё и так сами добровольно отдают. Конечно будет жалко.
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12.03.2022 15:16 Відповісти
Багато розмовя яких неповинно бути. Пошук,можливості легалізувати Нелюда?
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12.03.2022 14:45 Відповісти
Чекаємо нову фотосесію зі стурбованим макароном.
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12.03.2022 14:46 Відповісти
Переговори проходять під девізом "Як в віртуалі вилизати дупу *****"
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12.03.2022 14:46 Відповісти
Самое смешное, что НАТО могло предотвратить войну. Закрыть небо за неделю до вторжения свинопсов.
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12.03.2022 14:46 Відповісти
Вони сподівалися,що Країну вдасться знищити
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12.03.2022 14:50 Відповісти
Им нужен был повод убить экономику рашки, они считают, что в таком случае в страны НАТО они не полезут. Ну-ну....
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12.03.2022 14:52 Відповісти
Біснуваті й без економіки незупиняться. Єдиний спосіб зупину Розформування звіринцю!
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12.03.2022 14:58 Відповісти
Як,би неначасі озвучування,Вашої,позиції.Не відволікайте загал від припинення орди
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12.03.2022 14:59 Відповісти
Да я и не отвлекаю, иди в армию и останавливай.
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12.03.2022 15:04 Відповісти
Не,бовкай,ясиком,...Тебе,ще в спермі непроектували,коли,я, спокій твоїх продуцентів охороняв. Нікчемо
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12.03.2022 15:42 Відповісти
Из окопа пишешь?
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12.03.2022 15:05 Відповісти
Таймс высмеял хутина
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12.03.2022 14:46 Відповісти
два ...дараса розмовляють з третім, бацька, ..ідер, спостерігає
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12.03.2022 14:46 Відповісти
Они же не психиатры, какой смысл разговаривать?
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12.03.2022 14:47 Відповісти
Два підара-сцикуни торгують Україною
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12.03.2022 14:48 Відповісти
Хто,кому продасть...
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12.03.2022 14:51 Відповісти
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12.03.2022 14:49 Відповісти
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12.03.2022 14:49 Відповісти
винести вже якогось дублера кабаева вперед ногами і включити балет по телевізору. нехай потім бункерний доводить, що він легітимний
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12.03.2022 14:50 Відповісти
Это у них Нормандский формат, только без участия Украины. Наверное новую формулу штангенциркуля придумывают.
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12.03.2022 14:50 Відповісти
Знов намагатимуться лайно постінах розмазувати
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12.03.2022 14:52 Відповісти
А у них без цього - ніяк.
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12.03.2022 15:06 Відповісти
Той формат був по суті торговим майданчиком де ціною Українських інтересів усілякі штанмаєри та шредери з оландами виторговували собі ніштяки, ********.
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12.03.2022 14:53 Відповісти
Судячи з усього, вони й надалі цього формату дотримуються. Тільки їм зараз це робити не так комфортно.
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12.03.2022 15:05 Відповісти
..до сраки
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12.03.2022 14:51 Відповісти
А кто их вообще просит? Еврей вчера уже переговорил и предложил Зеленскому принять условия пуцьки . Еще одни .бл...ь. благодетели. !
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12.03.2022 14:53 Відповісти
Фейк.
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12.03.2022 15:12 Відповісти
Два мікролідера розмовляють з мікропідером. Про що ж вони можуть домовитися?
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12.03.2022 14:53 Відповісти
Секс по телефону. Господи прости.
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12.03.2022 14:53 Відповісти
Гудков: Еліти змушені позбутися Путіна / Україна 24

https://youtu.be/3WcCedytHGw
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12.03.2022 14:53 Відповісти
Два п"дара європейських дуже хочуть кровавих фашистських грошей
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12.03.2022 14:54 Відповісти
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12.03.2022 14:55 Відповісти
два гандона путінських нахера взагалі про них писать
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12.03.2022 14:56 Відповісти
моя думка.ніяких більше віртуальних переговорів з путіним.
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12.03.2022 14:57 Відповісти
Две собаки за окном жалобно завыли: путя, где ты - третий, полкан наш, мы ж тебя холили.
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12.03.2022 14:59 Відповісти
В НАТО входит 30 государств. Один Макрон пытается поговорить с космической Тварью с планеты *****.......
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12.03.2022 15:00 Відповісти
Мне это напоминает врачей психиатров которые пытаются убедить пациента что он не Наполеон
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12.03.2022 15:03 Відповісти
Уж хто - хто, але ці господа ВЖЕ НЕ МАЮТЬ НІЯКОГО ПРАВА "щось" там "вирішувати" у питаннях, пов'язаних з Україною!!! "Мінськ" ПОМЕР! Тому, кремлівські пахолки, ПІШЛИ НАХ@Й!!!
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12.03.2022 15:13 Відповісти
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12.03.2022 15:22 Відповісти
Вылизуют Вове?
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12.03.2022 15:26 Відповісти
"тріада" ворогів України, котрі є засновниками війни в Україні.
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12.03.2022 15:35 Відповісти
О чем можно с этим антифризом говорить?
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12.03.2022 15:43 Відповісти
Боюсь, язьіки свои они взяли не для того, чтобьі ими говорить.
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12.03.2022 15:52 Відповісти
Пытаютс сподвигнуть куйло на прекращение огня. Но куйло не сподвигнется до тех пор, пока у него не исчезнет техническая возможность продолжать бои. А лишение технической возможности зависит только от ЗСУ.
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12.03.2022 16:05 Відповісти
Зашел чисто коменты почитать! Статейки об этих двух ЛГБТ-переговорщиках с ******, уже просто раздражают.
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12.03.2022 17:45 Відповісти
 
 