Макрон та Шольц проводять розмову з Путіним, - ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер ФРН Олаф Шольц у суботу проводять телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє телеканал BFMTV із посиланням на дані французької сторони, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше цього тижня Макрон заявляв, що планує разом із Шольцем провести таку розмову із президентом РФ, щоб обговорити події в Україні.

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