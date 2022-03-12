УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14040 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаВійна в Україні Допомога Україні
4 800 10
Польща (5170) Моравецький Матеуш (358) Денис Шмигаль (2701)

Київ спільно з Варшавою працюють над "планом Маршалла" для України, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Київ спільно з Варшавою працюють над

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому за всебічну підтримку Української держави в умовах війни з РФ та повідомив про спільну роботу над планом відновлення України після закінчення військових дій.

"Вдячний прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моравецкому за жорстку позицію на підтримку України на саміті у Версалі. Внесок Польщі неможливо переоцінити: приймає українців, доставляє гуманітарну допомогу, організовує коридори на кордоні. Спільно працюємо над "планом Маршалла" для України!", - написав Шмигаль у Twitter у суботу, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Газ також є "зброєю" РФ. Торгувати зі злочинцями неприпустимо, - прем'єр Польщі Моравецький
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Ти працюй, як Маріуполю допомогти.
показати весь коментар
12.03.2022 16:57
+9
Це якийсь сюр.....який план маршала ідіоти....де перемога хоча б в Маріуполі????
показати весь коментар
12.03.2022 17:00
+6
Ще поросятко в дупі свині, а вони уже з нього шашлики смажать. Потрібно більше думати, як орду і Путлєра знищити.
показати весь коментар
12.03.2022 17:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ти працюй, як Маріуполю допомогти.
показати весь коментар
12.03.2022 16:57 Відповісти
Це якийсь сюр.....який план маршала ідіоти....де перемога хоча б в Маріуполі????
показати весь коментар
12.03.2022 17:00 Відповісти
Может сначала войну нужно выиграть?
показати весь коментар
12.03.2022 17:04 Відповісти
Ще поросятко в дупі свині, а вони уже з нього шашлики смажать. Потрібно більше думати, як орду і Путлєра знищити.
показати весь коментар
12.03.2022 17:04 Відповісти
Ахметівський пес, тобі треба думати що зараз робити, а не про лани маршала співаєш. Що ви взагалі зробили для людей за час поки при владі? Може хоть хтось написати хоч пару речей? Як вірити таким скотам як гетьманцев і ко. які просто обікрали країну ?
показати весь коментар
12.03.2022 17:05 Відповісти
Головне підрахувати мільярди, які розкладуть по кишеням.
показати весь коментар
12.03.2022 17:13 Відповісти
погоджуюсь 100% це буде.Який план Маршала с Польщею? Польща дасть 150 млрд. євро на відбудову?
показати весь коментар
12.03.2022 17:26 Відповісти
С*ки заняты своим любимым делом, распилом денег, данном случае планированием. Гетьманцева диверсанта срочно в расход.
"Уберите уже эти присоски к бюджету в виде НАЗК, АКП, АС, НАБУ и все эти Наглядові ради, которые получают миллиарды из бюджета в год.

Просто сократите по законам военного времени. Оставьте только нужные органы.

И все средства освободившиеся от этих бездельников направьте на Армию и поддержку населения.

Олена Тищенко"

показати весь коментар
12.03.2022 17:14 Відповісти
Не про то думашь, бездарь зеленая. Надо спасать Мариуполь, Херсон, Николаев, Харьков, Чернигов. Надо мочить москалей что бы реки Украины были красными.
Это имитация активной деятельности, когда не знает что делать.
показати весь коментар
12.03.2022 17:23 Відповісти
они могут стррить предположения, а планировать мргут те, кто будет деньги давать. без финансирования любой план - фуфло
показати весь коментар
12.03.2022 17:33 Відповісти
 
 