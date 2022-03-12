Київ спільно з Варшавою працюють над "планом Маршалла" для України, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому за всебічну підтримку Української держави в умовах війни з РФ та повідомив про спільну роботу над планом відновлення України після закінчення військових дій.

"Вдячний прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моравецкому за жорстку позицію на підтримку України на саміті у Версалі. Внесок Польщі неможливо переоцінити: приймає українців, доставляє гуманітарну допомогу, організовує коридори на кордоні. Спільно працюємо над "планом Маршалла" для України!", - написав Шмигаль у Twitter у суботу, передає Цензор.НЕТ.

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