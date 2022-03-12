Київ спільно з Варшавою працюють над "планом Маршалла" для України, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому за всебічну підтримку Української держави в умовах війни з РФ та повідомив про спільну роботу над планом відновлення України після закінчення військових дій.
"Вдячний прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моравецкому за жорстку позицію на підтримку України на саміті у Версалі. Внесок Польщі неможливо переоцінити: приймає українців, доставляє гуманітарну допомогу, організовує коридори на кордоні. Спільно працюємо над "планом Маршалла" для України!", - написав Шмигаль у Twitter у суботу, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+13 Дід Василь
показати весь коментар12.03.2022 16:57
+9 Чиста Пречиста
показати весь коментар12.03.2022 17:00
+6 Максим Суворов
показати весь коментар12.03.2022 17:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
"Уберите уже эти присоски к бюджету в виде НАЗК, АКП, АС, НАБУ и все эти Наглядові ради, которые получают миллиарды из бюджета в год.
Просто сократите по законам военного времени. Оставьте только нужные органы.
И все средства освободившиеся от этих бездельников направьте на Армию и поддержку населения.
Олена Тищенко"
Это имитация активной деятельности, когда не знает что делать.