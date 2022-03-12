УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6361 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
4 869 17
війна (56444) газ (2589) Польща (5156) Моравецький Матеуш (358)

Газ також є "зброєю" РФ. Торгувати зі злочинцями неприпустимо, - прем'єр Польщі Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Газ також є

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вчергове заявив, що Європі потрібно якнайшвидше позбавлятися залежності від російського газу - тому що він теж є "зброєю" РФ і тому, що "торгувати зі злочинцями неприпустимо".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду про це він заявив під час робочої поїздки на компресорну станцію газопроводу Baltic Pipe, що з’єднує Польщу і Данію.

Моравецький зазначив, що повномасштабна війна РФ проти України стала "холодним душем" для європейців і тільки зараз прийшло розуміння, що для Росії продаж газу - не лише питання торгівлі, а й спосіб робити партнерів залежними від себе.

"І що потім Росія робить з цими стратегічними ресурсами? Отримані гроші перетворюються на зброю, яку вона застосовує проти невинних людей", - сказав прем’єр.

Він зазначив, що не дуже задоволений результатами останнього саміту європейських лідерів, але радий бачити "стратегічне пробудження всієї Європи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС не запроваджуватиме санкцій проти російського газу та нафти, - Орбан

Моравецький згадав такі проєкти, як канал через Віслинську косу, тероборону і власне Baltic Pipe, зазначивши, що їх критикували, але вони зараз роблять Польщу більш стійкою до російського шантажу.

"Не можна торгувати зі злочинцями, не кажучи вже про воєнних злочинців, - наголосив прем’єр. - Тепер Європа об’єднана цією метою - стати незалежною від того, чим Росія може шантажувати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після війни Україна отримає свій "план Маршалла", - прем’єр Польщі Моравецький

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
На (возможных) переговорах:
Путин: Скажите своим, пусть перестанут называть меня X y й л o м.
Зеленский: Давайте выдвигать выполнимые требования!
показати весь коментар
12.03.2022 12:04
+6
Абсолютно верная позиция. Никому бы в голову не пришло покупать нефть у аль каиды. Почему к другим террористам должен быть другой подход
показати весь коментар
12.03.2022 12:13
+3
поляки супер молодці !

ще декілька років тому прийняли концепцію боротьби з рашкою виключно (!!!) власною армією.
а незабаром збільшують свою армію втричі !!!!

вони не розраховують ні на добру тьотю НАТУ, ні на дядька Сема, які скурвляться в самий рішуший момент
показати весь коментар
12.03.2022 12:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На (возможных) переговорах:
Путин: Скажите своим, пусть перестанут называть меня X y й л o м.
Зеленский: Давайте выдвигать выполнимые требования!
показати весь коментар
12.03.2022 12:04 Відповісти
Це відноситься до Угорщини і Німеччини. Не ******* поляки їх як і ми.
показати весь коментар
12.03.2022 12:08 Відповісти
в то время как поляки полностью отказались от рашкованского газа, построив газопровод из Норвегии и закрыв газопровод из рашки, а также построив терминалы для сжиженого газа,

дойче курвы ударными темпами строили СП-2 и сейчас блокируют свифт для сбербанка рашки
показати весь коментар
12.03.2022 12:09 Відповісти
французи схоже можуть торгувати з воєнними злочинцями, ну ясно французи міцно сплять і прокинутися можуть тільки від бомбардування вже по своїх містах.
показати весь коментар
12.03.2022 12:11 Відповісти
Это было преступно еще в 2014 году (за 8 лет, могли бы перейти на других поставщиков, если бы действительно хотели, но не хотели, ибо в современном барыжном мире БАБЛО РУЛИТ)!
Сегодня в энергетическом секторе Европы НУЖНО ВВЕСТИ РЕЖИМ ЧП и ВРЕМЕННО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН на энергоносители, ВВЕСТИ КВОТЫ для каждой страны по фиксированым ценам, а сверх того по свободным (уверен эта временная вера позволит в ближайщие месяцы полностью свалить преступный и кровавый режим кремлевкого ОРКА)!
показати весь коментар
12.03.2022 12:12 Відповісти
Абсолютно верная позиция. Никому бы в голову не пришло покупать нефть у аль каиды. Почему к другим террористам должен быть другой подход
показати весь коментар
12.03.2022 12:13 Відповісти
поляки супер молодці !

ще декілька років тому прийняли концепцію боротьби з рашкою виключно (!!!) власною армією.
а незабаром збільшують свою армію втричі !!!!

вони не розраховують ні на добру тьотю НАТУ, ні на дядька Сема, які скурвляться в самий рішуший момент
показати весь коментар
12.03.2022 12:14 Відповісти
А що, був хоч один випадок, коли НАТО не захистили власного члена?
Усе навпаки недокраїни, які сподіваються на власні сили та корчать з себе нейтральних, намагаючись всидіти на двох стулах неодноразово потріпали від кацапні. Грузія, Молдова, Азербайджан, Україна мають набагато потужніші армії ніж Естонія, Латвія та Литва.
показати весь коментар
12.03.2022 12:25 Відповісти
Что не хотят понять жирные Шрёдеры и фрау Штази: газ из России может быть и дешевле, чем из других источников. Но не только всю прибыль, но и ещё миллиарды денег налогоплательщиков из-за такого бизнеса придётся направлять на укрепление обороны. Тот ещё Монкес бизнес...
показати весь коментар
12.03.2022 12:14 Відповісти
ЦІКАВЕ ІНТЕРВЬЮ ПРО НІМЕЦЬКУ єліту

Німецькі еліти дуже бояться, що Україна переможе, а Росія розпадеться - Сергій Сумленний

https://youtu.be/gx1jxXmu9SU
показати весь коментар
12.03.2022 12:20 Відповісти
Немецкие элиты - это глубоко провинциальные и НАИВНЫЕ ЭЛИТЫ , которые не понимают Украины , но приноровились жить с рашей.

это надо учитывать
30 лет президенты Украины не удиляли внимания работе с немецкими элитами - все Украину разворовывали и внутренними дрязгами занимались
показати весь коментар
12.03.2022 12:41 Відповісти
Що не можна з Катару в ЄС газопровод провести?
Просто путін щедро європейським чиновникам роздає взятки, щоб вони купували російський газ.
А араби таким не займаються, тому що їм і так грошей хватає.
показати весь коментар
12.03.2022 12:34 Відповісти
Путинская оккупация Сирии теперь уже не даст провести газопровод из Катара в ЕС.
показати весь коментар
12.03.2022 12:58 Відповісти
Вывести из строя Северный поток (обещание Байдена),
а потом при помощи нашей трубы можно требовать закрытия неба.
Украина сама должна взять Европу за газовые яйца.
Немцам понравится.
показати весь коментар
12.03.2022 12:43 Відповісти
А чому Моравецький не хоче перекривати залізничне та автомобільне сполучення з росією?
А чому Моравецький не хоче передавати Україні (безпосередньо) бойові літаки?
А чому до цього часу через Польшу йдуть на росію потоки товарів, які потім використовуються для матеріально-технічного забезпечення військ Манкуртії?
А чому Польша не розриває економічних звязків з Манкуртією?
І багато інших "Чому..."
Язиком тріпати - не лопатою кидати!
показати весь коментар
12.03.2022 13:25 Відповісти
 
 