Газ також є "зброєю" РФ. Торгувати зі злочинцями неприпустимо, - прем'єр Польщі Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вчергове заявив, що Європі потрібно якнайшвидше позбавлятися залежності від російського газу - тому що він теж є "зброєю" РФ і тому, що "торгувати зі злочинцями неприпустимо".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду про це він заявив під час робочої поїздки на компресорну станцію газопроводу Baltic Pipe, що з’єднує Польщу і Данію.

Моравецький зазначив, що повномасштабна війна РФ проти України стала "холодним душем" для європейців і тільки зараз прийшло розуміння, що для Росії продаж газу - не лише питання торгівлі, а й спосіб робити партнерів залежними від себе.

"І що потім Росія робить з цими стратегічними ресурсами? Отримані гроші перетворюються на зброю, яку вона застосовує проти невинних людей", - сказав прем’єр.

Він зазначив, що не дуже задоволений результатами останнього саміту європейських лідерів, але радий бачити "стратегічне пробудження всієї Європи".

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Моравецький згадав такі проєкти, як канал через Віслинську косу, тероборону і власне Baltic Pipe, зазначивши, що їх критикували, але вони зараз роблять Польщу більш стійкою до російського шантажу.

"Не можна торгувати зі злочинцями, не кажучи вже про воєнних злочинців, - наголосив прем’єр. - Тепер Європа об’єднана цією метою - стати незалежною від того, чим Росія може шантажувати".

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