Газ також є "зброєю" РФ. Торгувати зі злочинцями неприпустимо, - прем'єр Польщі Моравецький
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вчергове заявив, що Європі потрібно якнайшвидше позбавлятися залежності від російського газу - тому що він теж є "зброєю" РФ і тому, що "торгувати зі злочинцями неприпустимо".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду про це він заявив під час робочої поїздки на компресорну станцію газопроводу Baltic Pipe, що з’єднує Польщу і Данію.
Моравецький зазначив, що повномасштабна війна РФ проти України стала "холодним душем" для європейців і тільки зараз прийшло розуміння, що для Росії продаж газу - не лише питання торгівлі, а й спосіб робити партнерів залежними від себе.
"І що потім Росія робить з цими стратегічними ресурсами? Отримані гроші перетворюються на зброю, яку вона застосовує проти невинних людей", - сказав прем’єр.
Він зазначив, що не дуже задоволений результатами останнього саміту європейських лідерів, але радий бачити "стратегічне пробудження всієї Європи".
Моравецький згадав такі проєкти, як канал через Віслинську косу, тероборону і власне Baltic Pipe, зазначивши, що їх критикували, але вони зараз роблять Польщу більш стійкою до російського шантажу.
"Не можна торгувати зі злочинцями, не кажучи вже про воєнних злочинців, - наголосив прем’єр. - Тепер Європа об’єднана цією метою - стати незалежною від того, чим Росія може шантажувати".
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Путин: Скажите своим, пусть перестанут называть меня X y й л o м.
Зеленский: Давайте выдвигать выполнимые требования!
дойче курвы ударными темпами строили СП-2 и сейчас блокируют свифт для сбербанка рашки
Сегодня в энергетическом секторе Европы НУЖНО ВВЕСТИ РЕЖИМ ЧП и ВРЕМЕННО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН на энергоносители, ВВЕСТИ КВОТЫ для каждой страны по фиксированым ценам, а сверх того по свободным (уверен эта временная вера позволит в ближайщие месяцы полностью свалить преступный и кровавый режим кремлевкого ОРКА)!
ще декілька років тому прийняли концепцію боротьби з рашкою виключно (!!!) власною армією.
а незабаром збільшують свою армію втричі !!!!
вони не розраховують ні на добру тьотю НАТУ, ні на дядька Сема, які скурвляться в самий рішуший момент
Усе навпаки недокраїни, які сподіваються на власні сили та корчать з себе нейтральних, намагаючись всидіти на двох стулах неодноразово потріпали від кацапні. Грузія, Молдова, Азербайджан, Україна мають набагато потужніші армії ніж Естонія, Латвія та Литва.
Німецькі еліти дуже бояться, що Україна переможе, а Росія розпадеться - Сергій Сумленний
https://youtu.be/gx1jxXmu9SU
это надо учитывать
30 лет президенты Украины не удиляли внимания работе с немецкими элитами - все Украину разворовывали и внутренними дрязгами занимались
Просто путін щедро європейським чиновникам роздає взятки, щоб вони купували російський газ.
А араби таким не займаються, тому що їм і так грошей хватає.
а потом при помощи нашей трубы можно требовать закрытия неба.
Украина сама должна взять Европу за газовые яйца.
Немцам понравится.
А чому Моравецький не хоче передавати Україні (безпосередньо) бойові літаки?
А чому до цього часу через Польшу йдуть на росію потоки товарів, які потім використовуються для матеріально-технічного забезпечення військ Манкуртії?
А чому Польша не розриває економічних звязків з Манкуртією?
І багато інших "Чому..."
Язиком тріпати - не лопатою кидати!