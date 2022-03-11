ЄС не запроваджуватиме санкцій проти російського газу та нафти, - Орбан
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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС не запроваджуватиме санкцій проти російського газу. Це стосується й нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Найважливіше для нас - питання вирішене у сприятливому ключі: не буде санкцій ЄС, які стосувалися б газу чи нафти, тому енергопостачання Угорщини у майбутній період буде безпечним", - сказав Орбан.
Нагадаємо, нещодавно глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС практично досяг ліміту щодо введення санкцій проти Росії.
За його словами, ЄС не може піти на більше, оскільки багато країн імпортують газ і нафту з Росії, у зв'язку з цим Євросоюз поки не може оголосити ембарго, як це зробили США.
При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що санкцій проти РФ сьогодні недостатньо, аби вона припинила війну.
Будь ласка, зачекайте...
Орбан, Сійярто, і не надійтеся, ні кусочка української землі не отримаєш. Наші закарпатські угорці так тебе клянуть, якби ти почув!
як тільки з'явиться інший постачальник, оголосять ембарго, це питання максимум кількох тижнів... сподіваюсь, ми за цей час знищимо лаптєстан
Але це не навічно.
Чим більше РФ діставатиме по зубах, тим менше у неї буде "друзєй і братьєв".
Нам є кого палити
Хоча може і фейк.
Раша полезла в Сирию,чтоб максимально блокировать поставки с Катара,Еврома это молча проглотнула
Еще нам, братия молодежи, улыбнется судьба.
Погибнут наши враги, как роса на солнце.
Воцаримся и мы, братья, в своей сторонке.
Врагов всех мы положим за нашу свободу
И покажем, что мы, братия, казацкого рода!
Слава Украине!
Geroyam Slava!
"Найважливіше для нас - питання вирішене у сприятливому ключі: не буде санкцій ЄС, які стосувалися б газу чи нафти, тому енергопостачання Угорщини у майбутній період буде безпечним", - сказав Орбан.
chemodan vokzal rossiya
Давайте и мы откажемся.
Нехорошо торговать с захватчиком,но вариантов нету.
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А адкуль ЕС гэта ведае? Ен жа нават не спрабаваў.
Ніяких санкцій не потрібно, щоб поступово знижувати закупівлі енергоресурсів у агресора, і про це вже було заявлено відповідальними особами.