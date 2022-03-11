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ЄС не запроваджуватиме санкцій проти російського газу та нафти, - Орбан

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ЄС не запроваджуватиме санкцій проти російського газу та нафти, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС не запроваджуватиме санкцій проти російського газу. Це стосується й нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Найважливіше для нас - питання вирішене у сприятливому ключі: не буде санкцій ЄС, які стосувалися б газу чи нафти, тому енергопостачання Угорщини у майбутній період буде безпечним", - сказав Орбан.

Нагадаємо, нещодавно глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС практично досяг ліміту щодо введення санкцій проти Росії.

За його словами, ЄС не може піти на більше, оскільки багато країн імпортують газ і нафту з Росії, у зв'язку з цим Євросоюз поки не може оголосити ембарго, як це зробили США.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що санкцій проти РФ сьогодні недостатньо, аби вона припинила війну.

Також читайте: Прем'єр Угорщини Орбан виступив проти обмежень на імпорт енергоносіїв з РФ: "Непропорційно великий тягар"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+61
Угри за угро-фінів.
Орбан, Сійярто, і не надійтеся, ні кусочка української землі не отримаєш. Наші закарпатські угорці так тебе клянуть, якби ти почув!
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11.03.2022 09:06
+39
Судячи із мовчання угорців, вони підтримують співпрацю із вбивцею.
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11.03.2022 09:07
+35
Киньте вже щось на того путінського мадяра
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11.03.2022 09:06
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11.03.2022 09:06 Відповісти
Желаю вам ,мадьяры всех прелестей рашистской братской любви ! 🪃🪃🪃🪃🪃Бесплатный сыр 🧀, бывает только в МЫШЕЛОВКЕ ! Орбан. Мразь
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11.03.2022 10:52 Відповісти
Угри за угро-фінів.
Орбан, Сійярто, і не надійтеся, ні кусочка української землі не отримаєш. Наші закарпатські угорці так тебе клянуть, якби ти почув!
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11.03.2022 09:06 Відповісти
Киньте вже щось на того путінського мадяра
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11.03.2022 09:06 Відповісти
"у зв'язку з цим Євросоюз поки не може оголосити ембарго" - зрозуміло))
як тільки з'явиться інший постачальник, оголосять ембарго, це питання максимум кількох тижнів... сподіваюсь, ми за цей час знищимо лаптєстан
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11.03.2022 09:07 Відповісти
Судячи із мовчання угорців, вони підтримують співпрацю із вбивцею.
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11.03.2022 09:07 Відповісти
а німчура? їх компанії не виходять з параші а тепер ще і гумконвої пішли...
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11.03.2022 09:14 Відповісти
Навіть більше, з Німеччини їдуть "гумконвої" але поляки їх блокують на кордоні. Ще працює каZапська мережа товарів "Монолит" як у Австрії так й у Німеччини, товари йдуть з паРаши до Берліна, потім по магазинах Австрії та Німеччини
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11.03.2022 09:46 Відповісти
Немає там мовчання. Були чисельні мітинги під парламентом і посольством рфії. Вчора спілкувався з угорськими опозиціонерами. Шанси на перемогу є, але вони самі в це не вірять бо Орбан обрав хитру "гібридну" позицію, підтримавши терміновий вступ України до ЄС, підтримуючи біженців. Проте, наративи на угорському ТБ копіюють російські. Закликають УКРАЇНУ (!!!) припинити війну. 🤢
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11.03.2022 09:30 Відповісти
У них там прапори РФ висять.
Але це не навічно.
Чим більше РФ діставатиме по зубах, тим менше у неї буде "друзєй і братьєв".
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11.03.2022 09:44 Відповісти
орбан говорить людям що як його не буде, то лгбт яке німці просувають на силу всім, знищить їх дітей. лгбт це організація яка домогається знищення родини, розірвання зв"язків між батьками і дітлахами, ті всі гендерні божевілля, чоловіки не потрібні жінкам і навпаки, всі бояться що буде як в німеччині або Іспанії що навіть вже мамою і татою не можна називатися. От і весь секрет його успіху.
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11.03.2022 11:47 Відповісти
Забули вже Будапешт 1956-го. Це ж так давно було.
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11.03.2022 10:28 Відповісти
угорци може й не забули а орбан так, москалі пообіцяли безкоштовний газ і Закарпаття, а потім зжеруть його разом з газом і Закарпаттям, а що він зробить? Скаже що ми же домовлялися? ха ха ха, у нього немає жодного важелю впливу на рф, а відтак всі домовленності з ними можна викинути ще до того як на них чорнила висохнуть.
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11.03.2022 11:48 Відповісти
уїбан прокацапський
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11.03.2022 09:07 Відповісти
То потрібно їх буде разок спалити
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11.03.2022 09:09 Відповісти
У спам !
Нам є кого палити
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11.03.2022 10:45 Відповісти
Орбан - завербованный агент рашки. Это уже известно всем, но только не ожиревшим евроимпотентам.
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11.03.2022 09:09 Відповісти
Та у Європі справа не в Орбані. Головне - німці. Та трохи менше французи. Путлєра "поважають" і ті і ті!
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11.03.2022 09:13 Відповісти
Мадяри там практично нічого не вирішують. Звичайний фейк.
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11.03.2022 09:10 Відповісти
Та і Орбану недовго лишилось вже бути при владі в Угорщині
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11.03.2022 09:13 Відповісти
Вирішують. Будуть голосувати проти відключення - і всьо, російський газ прямує до Європи.

Хоча може і фейк.
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11.03.2022 09:14 Відповісти
Так, але, нажаль, це вирішили німці, французи, та інші імпотенти..
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11.03.2022 09:16 Відповісти
угорщина завжди підримує фашистів
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11.03.2022 09:11 Відповісти
"ЄС практично досяг ліміту щодо введення санкцій проти Росії " - європейським мудакам головне щоб жопа була гарантовано у теплі! Страждання українських дітей і жінок їм таке собі. Історія їх нічому не вчить! Як же мені хочеться, щоб Бог перемістив Кацапську орду десь на Рейн, чи Ла-Манш!
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11.03.2022 09:11 Відповісти
А хто такий Орбан,прихвостень Пуйла.
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11.03.2022 09:13 Відповісти
Не так просто отказаться по причине,что мало СПГ,эакрыть дырку с кацапским газом никак.Вопрос другой,почему видя очевидное,они ничего не делали по сокращению потребления кацапского газа.
Раша полезла в Сирию,чтоб максимально блокировать поставки с Катара,Еврома это молча проглотнула
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11.03.2022 09:13 Відповісти
Звісно не можуть. Власні сховища газу обміняли на частку в Газпромі і тепер назавжди залежні.
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11.03.2022 09:17 Відповісти
октябрь 38-го, Судеты... *****, история ничему не учит!!!!
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11.03.2022 09:13 Відповісти
Забули мадьяри 1956 рік..забули..
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11.03.2022 09:14 Відповісти
Угорщина була союзником німецьких нацистів під час 2 світової війни, а тепер союзник російських нацистів в 21 столітті. Угорщина допамагає росіянам робити геноцид українців прямо зараз в 2022 році.. Угорщині не місце в НАТО та ЄС https://youtu.be/nKVH3l7IdBU
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11.03.2022 09:15 Відповісти
kto bi somnevalsya rabi putina
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11.03.2022 09:16 Відповісти
Еще не умерла и слава, и воля,

Еще нам, братия молодежи, улыбнется судьба.

Погибнут наши враги, как роса на солнце.

Воцаримся и мы, братья, в своей сторонке.

Врагов всех мы положим за нашу свободу

И покажем, что мы, братия, казацкого рода!

Слава Украине!
Geroyam Slava!
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11.03.2022 09:16 Відповісти
Венгры то евромусор. Дело не в них, а в том, чью позицию они озвучивают.
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11.03.2022 09:18 Відповісти
Це брехня одного венера,насправді всі готуються до відключення від ресурсів раші. Це тривалий час,але реальний.
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11.03.2022 09:20 Відповісти
Гроші не пахнуть. Угорські гітлеровці вони такі.
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11.03.2022 09:20 Відповісти
Венгры, в частности Орбан, это Троянский конь в ЕС и НАТО от русского мира. Подонки, если кратко.
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11.03.2022 09:20 Відповісти
русский Орбан, иди *****!
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11.03.2022 09:20 Відповісти
Знов цей ******. З якого переляку воно скеглить за весь ЄС?
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11.03.2022 09:20 Відповісти
Та ні. Він як раз більш за "великомад'ярию" скигле:
"Найважливіше для нас - питання вирішене у сприятливому ключі: не буде санкцій ЄС, які стосувалися б газу чи нафти, тому енергопостачання Угорщини у майбутній період буде безпечним", - сказав Орбан.
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11.03.2022 11:42 Відповісти
send hungary back to ussr
chemodan vokzal rossiya
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11.03.2022 09:23 Відповісти
Кого цікавлять висліви ********* !? Не пишіть ***** ! 😂😂😂
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11.03.2022 09:25 Відповісти
Після нашої перемоги, треба серйозно зайнятися тими Сіяртами і Орбанами, бо одне бути членами ЄС і НАТО, а друге, злягатися з Путлером і робити все в його інтересах !!!
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11.03.2022 09:27 Відповісти
Орбан говорит от имени ЕС.....?
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11.03.2022 09:28 Відповісти
Ні, він зливає той негатив ЄС, який не готові озвучувати "дорослі браття".
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11.03.2022 09:33 Відповісти
как хочется что бы хотя бы ракета плешака сбилась с курса и упала на резиденцию этого ублюдка тупого
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11.03.2022 09:32 Відповісти
На польсько-білоруському кордоні розповідають, що із ЄС на расєю прямують гуманітарні конвої https://www.youtube.com/watch?v=TNtRlW8vjFM
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11.03.2022 09:32 Відповісти
Многим легко легко говорить об отказе от рашагазу.
Давайте и мы откажемся.
Нехорошо торговать с захватчиком,но вариантов нету.
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11.03.2022 09:32 Відповісти
Недарма Великобритнія вийшла з ЄС, бо там одні ********* однобокі у яких своя гнила шкіра миліша за злочини проти людства.
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11.03.2022 09:37 Відповісти
Давайте будемо реалістами.Основний постачальник нафти і газу в ЄС-це росія.Так склалося.Якщо вони зараз відмовляться від російських енергоносііїв,то їхня економіка однозначно просяде.Як тоді ЄС зможе допомагати нам саме зараз і у найближчій перспективі?Вони взяли курс на деверсифікацію поставок енергоносіїв-це вже добре .Але такі речі не робляться за тиждень
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11.03.2022 09:46 Відповісти
Еще один Миклош Хорти нарисовался, только тот плохо кончил.
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11.03.2022 09:47 Відповісти
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - йди *****!
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11.03.2022 09:49 Відповісти
ЄС не може піти на більше

---

А адкуль ЕС гэта ведае? Ен жа нават не спрабаваў.
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11.03.2022 09:54 Відповісти
сосите путенский *** дальше,приятного аппетита
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11.03.2022 09:56 Відповісти
Ці ган.дони в період Другої світової зачотно лизали зад Гітлеру. Нічого не змінилось з тих часів. Всі мріють про свою Имперію...
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11.03.2022 10:12 Відповісти
Вот же ***** этот Орбан. Путинский агент, вне всякого сомнения.
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11.03.2022 10:13 Відповісти
Угорщина забула 1956 рік...

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11.03.2022 10:13 Відповісти
А в 2008 Україна їм допомагала. Віддали полк Буків, який нам зараз самим дуже потрібний.
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11.03.2022 10:33 Відповісти
Відпрацьовуєш гнидо, нічо, скоро тебе депортують на родіну.
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11.03.2022 10:17 Відповісти
Нужно выкинуть давно уже было Венгрию из ЕС и НАТО !!!
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11.03.2022 10:22 Відповісти
Хто воно таке, щоб говорити за ЄС?
Ніяких санкцій не потрібно, щоб поступово знижувати закупівлі енергоресурсів у агресора, і про це вже було заявлено відповідальними особами.
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11.03.2022 10:38 Відповісти
Взорвите трубы!!!!!
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11.03.2022 11:12 Відповісти
Неуж-то главмадьяр ждет,что ему обломится кусок нашего Закарпатья,как в 1939 от Польши? Подавится!!После Победы, за открытую поддержку клики путлера мы с ним будем разбираться и рашнефтегазопровод мадьярам заблокируем
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11.03.2022 13:22 Відповісти
********** *****!
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11.03.2022 13:56 Відповісти
орбан - это не ес, это подкацапник.
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11.03.2022 14:42 Відповісти
 
 