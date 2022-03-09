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Після війни Україна отримає свій "план Маршалла", - прем’єр Польщі Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Після війни Україна отримає свій

Після завершення війни суверенній Україні буде надано велику програму фінансової допомоги – такий собі "план Маршалла для України".

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільної з канцлером Австрії пресконференції у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна воює сьогодні за європейські цінності, за толерантність, свободу та демократію. І це означає також, що ми підтримуємо прагнення України вступити в ЄС. Це основоположна надія України. Але треба розуміти, що є певний процес. Водночас ми мусимо сьогодні дати надію на те, що буде новий "план Маршалла для України", для суверенної України, після війни, яка повинна якомога скоріше скінчитися", - заявив Моравецький.

Також читайте: Захід підготує "план Маршалла" для відбудови України, - Джонсон

Він підкреслив, що суверенній Україні має бути вже зараз дано надію на швидку відбудову після війни. "Ми демонструємо Україні, що ця відбудова після війни не лише має бути, а й буде можливою. Величезний "другий план Маршалла", - заявив польський прем’єр.

За його словами, порозуміння з цього приводу є серед країн-членів ЄС, а також Великої Британії та Норвегії, США та Канади.

Як повідомляв Укрінформ, лідери Конгресу США досягли двопартійної згоди про надання Україні та європейським союзникам $13,6 мільярда допомоги.

Також читайте: Україна потребує пакету допомоги від Заходу, ймовірно, в обсягах плану Маршалла, - доповідь ПА НАТО
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Топ коментарі
+16
Не прогає, англосакси прийняли рішення про знищення московії.
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09.03.2022 18:48
+12
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09.03.2022 18:49
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Не сравнивай!!! ВЫ НАМ ДОЛЖНЫ!!!! потому что мы вас защищаем от радистов...
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09.03.2022 18:45 Відповісти
вопрос что останется от Украины после войны?сколько областей?ведь если судить из складывающейся тенденции то две недели понадоьится чтобы захватить херсонскую запорожскую николаевскую области а так же кривой рог и возможно одессу с частями харьковской сумской черниговской киевской и житомирскими областями А арестович и ко будут вещать про великие подвиги(агентуры?) и непобедимость до тех пор пока ***** не добьется запланированного пумть и совершенно другими средствами нежели расчитывал
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09.03.2022 20:39 Відповісти
Тут до Польщі претензій не має- лише до НАТО в цілому.
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09.03.2022 18:48 Відповісти
Ага все по одиночки -- словно овечки... а как скопом -- ну прямо стая волков.. то ваше НАТО...
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09.03.2022 18:52 Відповісти
Без ага. Ти ж в таке НАТО рвешся?
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09.03.2022 18:54 Відповісти
гнилой
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09.03.2022 18:46 Відповісти
Клепку загубив?
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09.03.2022 18:47 Відповісти
Навіть не сумніваюся.
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09.03.2022 18:47 Відповісти
Мрієш заміж? Так з цим не тут і не до мене, я вас прошу.
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09.03.2022 18:53 Відповісти
..т.е., если Украина проиграет (чего не произойдёт), то Запад хорошо сэкономит..(
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09.03.2022 18:47 Відповісти
Не прогає, англосакси прийняли рішення про знищення московії.
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09.03.2022 18:48 Відповісти
Якщо ваш план може воскрешати людей, то можна не поспішати.
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09.03.2022 18:47 Відповісти
А ваш що воскрешає? Не мели дурниць!!!
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09.03.2022 18:49 Відповісти
НТо сарказм. Мається на увазі що треба припинити масове вбивство негайно! Решта планів що до відновлення країни не на часі.
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09.03.2022 19:04 Відповісти
А нічого, що це не твоє діло, що і коли українцям на часі?
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09.03.2022 19:07 Відповісти
Кожна вільна людина має право на свою думку навідь якщо вона комусь не подобається. Взагалі то, культурна людина не звертається до не знайоми на ТИ. Це, в першу чергу, повага до самого себе. Та і для українців це неприйнятно. Маю надію що так буде зрозуміло.
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09.03.2022 19:23 Відповісти
І звісно ж, ти найрозумніший, і чітко знаєш, як це зробити?
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09.03.2022 19:12 Відповісти
Може й так. Але Я кажу по те що робити не треба. Це як лікар,що розказує людині з серцевим нападом про майбутню відпустку, замість щоб негайно рятувати.
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09.03.2022 19:49 Відповісти
Перечитайте 5 пункт з 6 британського премєра Боріса Джонсона. Там чітко сказано що стосунки з Україною припиняться якщо зелене чмо влізе в сепаратні перемовини з ******. Але ж воно англійською читати не вміє і буде знімати відосіки "за текстом" який йому напишуть Єрмак "і товаріщі". Так що за цим ушльопком треба пильно приглядати...
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09.03.2022 18:48 Відповісти
В спам за розбрат між українцями.ь
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09.03.2022 18:50 Відповісти
Пролез таки один гандон
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09.03.2022 19:23 Відповісти
Розспамте НБ. Зеботня спамить любу критику "найвеличнішого".
НБ правий, якщо Україна перестане опиратися кацапні, то вся допомога Британії зупиниться.
А це може бути ціллю ЗЕ, якщо його міцно не тримати за його "стальні" причандали.

6 пунктів:

The six points covered in his strategy include:

i. World leaders should mobilise an "international humanitarian coalition" for Ukraine. ii. They should also support Ukraine "in its efforts to provide for its own self-defence" iii. Economic pressure on Russia should be ratcheted up iv. The international community must resist Russia's "creeping normalisation" of its actions in Ukraine v. Diplomatic resolutions to the war must be pursued, but only with the full participation of Ukraine's legitimate government vi. There should be a "rapid campaign to strengthen security and resilience" among North Atlantic Treaty Organisation (NATO) countries
Докладніше тут:
https://www.tribuneindia.com/news/world/ukraine-crisis-uk-pm-boris-johnson-outlines-6-point-plan-375616
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09.03.2022 19:48 Відповісти
можна уточнення? це кредитна допомога чи дарунок? не розумію
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09.03.2022 18:48 Відповісти
Ти кого питаєш? Польща не в змозі і не буде фінансувати такий план.
Це трильони доларів.. - тільки США.
А обіцяти за когось....
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09.03.2022 18:51 Відповісти
Не трильйони, а мільярди. Десь меньше 50 млрд долл
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09.03.2022 18:54 Відповісти
Ясно, що емоційно назвав трильони, але 50 млрд. - це пшик, як мінімум в десять раз потрібно буде більше.
Не будемо ділити шкуру невбитого ведмедя, але просто неможливо скопіювати цей план на сьогодення. Потрібен ідеєю аналогічний, а конкретикою радикально інший.
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09.03.2022 19:13 Відповісти
Вивчайте.

https://uk.wikipedia.org › wiki › Пл...



План Маршалла - Вікіпедія



Пла́н Ма́ршалла (англ. European Recovery Program, Marshall Plan) - програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни.



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09.03.2022 18:52 Відповісти
Рашист. Нужно забанить
https://www.youtube.com/channel/UCe-EHcALOhT1F73tZskjcdQ/videos
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09.03.2022 18:49 Відповісти
путін наполонив абазревателями с українськими прізвищами весь ютуб - одне сьогодні взагалі ********* про гражданскую войну - не ну ти чув,йому мабудь стара методички попала)))
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09.03.2022 19:20 Відповісти
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09.03.2022 18:49 Відповісти
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09.03.2022 19:55 Відповісти
Ми англійську розуміємо безпосередньо. В сенсі - без перекладу з польської
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09.03.2022 18:50 Відповісти
завтра ще щось пообіцяють і так по колу. Зробіть щось реально серйозне, щоб можна було повірити.
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09.03.2022 18:51 Відповісти
після війни - це дуже привабливо... але так хочеться зараз і не такого привабливого а дієвого...
бла-бла-бла можно слухати не тоді коли розбомбили пологові будинки, лікарні, дома...
ми б ще послухали перспективи... та тільки сльози заважають...
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09.03.2022 18:51 Відповісти
иди на х-й,вместе с Маршалом.
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09.03.2022 18:52 Відповісти
світові лицеміри і пустодзвони ,які в черговий раз вішають українському народові "лапшу" про якісь плани,гарантії безпеки і т.д як і рашистський окупант котрий вішав "лапшу" не нападати на Україну.Брехня - це є лико .котрим шиють і одні і другі.
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09.03.2022 18:55 Відповісти
Не люблю, коли кажуть за майбутнє. Це ознака що я як дурень повинен відкрити рота и слухати. Літаки давай вже, хорош піздити, ще один ленин ***.
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09.03.2022 18:56 Відповісти
Про цей план слід говорити потім, а зараз було б добре "не отримувати" летальну зброю.
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09.03.2022 18:57 Відповісти
Надо это возвести на урровень пропнанды, и верещать на каждом углу..
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09.03.2022 19:00 Відповісти
У украины есть все для победы,, дело за самими украинцами, чеченцы значительно худшей ситуации, нанесли поражение рашке в 1 ой войне..
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09.03.2022 19:02 Відповісти
Маріуполь,😥,тримайся!як боляче!
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09.03.2022 19:02 Відповісти
А рашка уже получает план ким чен ына.
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09.03.2022 19:03 Відповісти
"План Маршала" для терпил!Всё должны оплатить остатки раши!
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09.03.2022 19:16 Відповісти
В Израиле создано самое крупное объединение централизованной помощи Украине.

В самые первые дни войны, когда российские войска вторглись на территорию Украины, огромное количество израильтян предложило свою помощь. Как ответ на народный запрос, при посольстве Украины в Израиле появился центр Unite for Ukraine (U2U).

Появился как отклик на острую потребность Украины в медикаментах, медицинском оборудовании, предметах первой необходимости, а также срочную помощь беженцам.

Одним из первых, кто подключился к работе центра, стала одна из крупнейших израильских компаний по производству и продаже лекарств и медицинского
оборудования, Sarel. Благодаря ей, удалось наладить прямые поставки медицинских инструментов, оборудования и медикаментов по самым низким ценам, что позволяет увеличить в разы объемы гуманитарной помощи в Украину.

Задачи центра U4U:
- координировать сбор гуманитарной помощи по всей стране, чтобы процесс стал максимально прозрачным и эффективным.
- рассказывать израильтянам на русском и иврите о том, что происходит в Украине, использовать все возможные связи с лидерами мнений для того, чтобы максимально доносить важную информацию до большего количества людей.
- помочь тем, кто сейчас едет из Украины в Израиль.

Статистика за последнюю неделю показывает всестороннюю помощь и поддержку израильским народом народа Украины. Так, было собрано более 500 тонн
гуманитарной помощи, отправлены 4 борта в Украину, по всему Израилю действует 121 перевозчик грузов, работают более 300 волонтеров, организованы 40 точек сбора и 5 масштабных складов.

За всю историю Израиля это самая большая волна поддержки другой страны, и все благодаря неравнодушию израильтян.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук: «Дорогие друзья Украины. Сообщаю, что мы запустили консолидированный сайт, центр помощи, который называется «Unite For Ukraine (U4U)», куда вошли все те, кто хочет помочь Украине в эти тяжелые времена. Мы невероятно ценим помощь каждого из вас и благодарны за то, что вы делаете для поддержки Украины. Украине нужна помощь. Помощь организованная, эффективная, в основном состоящая из медицинских препаратов и медикаментов. Наши волонтеры договорились с компанией Sarel, которая является официальным поставщиком для израильского здравоохранения, в закупке лекарств по оптовым ценам. Граждане Израиля, спасибо вам за помощь и поддержку!»

Всю важную информацию о необходимой помощи Украине теперь можно получить из первых рук на сайте: u4u.org.il и на странице FB:
https://www.facebook.com/uniteforukraine

Фото: Алексей Демченко. + shutterstock
Съёмка: пункт приема гуманитарной помощи в Хайфе на ул. Герцль 56.
Девушки: Наташа Дакар и Лера Ческидова
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09.03.2022 19:54 Відповісти
гроші треба з росії стягнути!

чим більше розрушить - тим більше заплатить.

ПОКА НЕ ЗАПЛАТИТ РЕПАРАЦИИ - НЕ ПОКУПАТЬ У НЕЕ НЕФТЬ!

компенсировать за все разрушенное. семьям каждого убитого по 10 млн долларов.
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09.03.2022 19:59 Відповісти
Отримає, як отримала літаки.
Отримає мабуть стільки ж, як пропонували німці, як компенсацію за Пн.Потік-2 - разово четвертину річного доходу, який Україна втрачала б.

Отямтеся, якщо Україна не переможе - ніхто не буде зацікавлений в відбудові паралізованого політично огризка України.
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09.03.2022 20:28 Відповісти
 
 