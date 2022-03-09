Після війни Україна отримає свій "план Маршалла", - прем’єр Польщі Моравецький
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Після завершення війни суверенній Україні буде надано велику програму фінансової допомоги – такий собі "план Маршалла для України".
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільної з канцлером Австрії пресконференції у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна воює сьогодні за європейські цінності, за толерантність, свободу та демократію. І це означає також, що ми підтримуємо прагнення України вступити в ЄС. Це основоположна надія України. Але треба розуміти, що є певний процес. Водночас ми мусимо сьогодні дати надію на те, що буде новий "план Маршалла для України", для суверенної України, після війни, яка повинна якомога скоріше скінчитися", - заявив Моравецький.
Він підкреслив, що суверенній Україні має бути вже зараз дано надію на швидку відбудову після війни. "Ми демонструємо Україні, що ця відбудова після війни не лише має бути, а й буде можливою. Величезний "другий план Маршалла", - заявив польський прем’єр.
За його словами, порозуміння з цього приводу є серед країн-членів ЄС, а також Великої Британії та Норвегії, США та Канади.
Як повідомляв Укрінформ, лідери Конгресу США досягли двопартійної згоди про надання Україні та європейським союзникам $13,6 мільярда допомоги.
Будь ласка, зачекайте...
НБ правий, якщо Україна перестане опиратися кацапні, то вся допомога Британії зупиниться.
А це може бути ціллю ЗЕ, якщо його міцно не тримати за його "стальні" причандали.
6 пунктів:
The six points covered in his strategy include:
i. World leaders should mobilise an "international humanitarian coalition" for Ukraine. ii. They should also support Ukraine "in its efforts to provide for its own self-defence" iii. Economic pressure on Russia should be ratcheted up iv. The international community must resist Russia's "creeping normalisation" of its actions in Ukraine v. Diplomatic resolutions to the war must be pursued, but only with the full participation of Ukraine's legitimate government vi. There should be a "rapid campaign to strengthen security and resilience" among North Atlantic Treaty Organisation (NATO) countries
Докладніше тут:
https://www.tribuneindia.com/news/world/ukraine-crisis-uk-pm-boris-johnson-outlines-6-point-plan-375616
Це трильони доларів.. - тільки США.
А обіцяти за когось....
Не будемо ділити шкуру невбитого ведмедя, але просто неможливо скопіювати цей план на сьогодення. Потрібен ідеєю аналогічний, а конкретикою радикально інший.
https://uk.wikipedia.org › wiki › Пл...
План Маршалла - Вікіпедія
Пла́н Ма́ршалла (англ. European Recovery Program, Marshall Plan) - програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни.
https://www.youtube.com/channel/UCe-EHcALOhT1F73tZskjcdQ/videos
бла-бла-бла можно слухати не тоді коли розбомбили пологові будинки, лікарні, дома...
ми б ще послухали перспективи... та тільки сльози заважають...
В самые первые дни войны, когда российские войска вторглись на территорию Украины, огромное количество израильтян предложило свою помощь. Как ответ на народный запрос, при посольстве Украины в Израиле появился центр Unite for Ukraine (U2U).
Появился как отклик на острую потребность Украины в медикаментах, медицинском оборудовании, предметах первой необходимости, а также срочную помощь беженцам.
Одним из первых, кто подключился к работе центра, стала одна из крупнейших израильских компаний по производству и продаже лекарств и медицинского
оборудования, Sarel. Благодаря ей, удалось наладить прямые поставки медицинских инструментов, оборудования и медикаментов по самым низким ценам, что позволяет увеличить в разы объемы гуманитарной помощи в Украину.
Задачи центра U4U:
- координировать сбор гуманитарной помощи по всей стране, чтобы процесс стал максимально прозрачным и эффективным.
- рассказывать израильтянам на русском и иврите о том, что происходит в Украине, использовать все возможные связи с лидерами мнений для того, чтобы максимально доносить важную информацию до большего количества людей.
- помочь тем, кто сейчас едет из Украины в Израиль.
Статистика за последнюю неделю показывает всестороннюю помощь и поддержку израильским народом народа Украины. Так, было собрано более 500 тонн
гуманитарной помощи, отправлены 4 борта в Украину, по всему Израилю действует 121 перевозчик грузов, работают более 300 волонтеров, организованы 40 точек сбора и 5 масштабных складов.
За всю историю Израиля это самая большая волна поддержки другой страны, и все благодаря неравнодушию израильтян.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук: «Дорогие друзья Украины. Сообщаю, что мы запустили консолидированный сайт, центр помощи, который называется «Unite For Ukraine (U4U)», куда вошли все те, кто хочет помочь Украине в эти тяжелые времена. Мы невероятно ценим помощь каждого из вас и благодарны за то, что вы делаете для поддержки Украины. Украине нужна помощь. Помощь организованная, эффективная, в основном состоящая из медицинских препаратов и медикаментов. Наши волонтеры договорились с компанией Sarel, которая является официальным поставщиком для израильского здравоохранения, в закупке лекарств по оптовым ценам. Граждане Израиля, спасибо вам за помощь и поддержку!»
Всю важную информацию о необходимой помощи Украине теперь можно получить из первых рук на сайте: u4u.org.il и на странице FB:
https://www.facebook.com/uniteforukraine
Фото: Алексей Демченко. + shutterstock
Съёмка: пункт приема гуманитарной помощи в Хайфе на ул. Герцль 56.
Девушки: Наташа Дакар и Лера Ческидова
чим більше розрушить - тим більше заплатить.
ПОКА НЕ ЗАПЛАТИТ РЕПАРАЦИИ - НЕ ПОКУПАТЬ У НЕЕ НЕФТЬ!
компенсировать за все разрушенное. семьям каждого убитого по 10 млн долларов.
Отримає мабуть стільки ж, як пропонували німці, як компенсацію за Пн.Потік-2 - разово четвертину річного доходу, який Україна втрачала б.
Отямтеся, якщо Україна не переможе - ніхто не буде зацікавлений в відбудові паралізованого політично огризка України.