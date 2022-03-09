После войны Украина получит свой "план Маршалла", - премьер Польши Моравецкий
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После завершения войны суверенной Украине будет предоставлена обширная программа финансовой помощи - что-то типа "плана Маршалла для Украины".
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместной с канцлером Австрии пресс-конференции в Вене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина воюет сегодня за европейские ценности, за толерантность, свободу и демократию. И это значит также, что мы поддерживаем стремление Украины вступить в ЕС. Это основополагающая надежда Украины. Но надо понимать, что есть определенный процесс. В то же время мы должны сегодня дать надежду на то, что будет новый "план Маршалла для Украины", для суверенной Украины после войны, которая должна как можно скорее закончиться", - заявил Моравецкий.
Он подчеркнул, что суверенной Украине должна быть уже сейчас дана надежда на скорое восстановление после войны. "Мы демонстрируем Украине, что это восстановление после войны не только должно быть, но и будет возможным. Огромный "второй план Маршалла", - заявил польский премьер.
По его словам, понимание на этот счет есть среди стран-членов ЕС, а также Великобритании и Норвегии, США и Канады.
Как сообщал Укринформ, лидеры Конгресса США достигли двухпартийного согласия о предоставлении Украине и европейским союзникам $13,6 млрд помощи.
Пожалуйста, подождите...
НБ правий, якщо Україна перестане опиратися кацапні, то вся допомога Британії зупиниться.
А це може бути ціллю ЗЕ, якщо його міцно не тримати за його "стальні" причандали.
6 пунктів:
The six points covered in his strategy include:
i. World leaders should mobilise an "international humanitarian coalition" for Ukraine. ii. They should also support Ukraine "in its efforts to provide for its own self-defence" iii. Economic pressure on Russia should be ratcheted up iv. The international community must resist Russia's "creeping normalisation" of its actions in Ukraine v. Diplomatic resolutions to the war must be pursued, but only with the full participation of Ukraine's legitimate government vi. There should be a "rapid campaign to strengthen security and resilience" among North Atlantic Treaty Organisation (NATO) countries
Докладніше тут:
https://www.tribuneindia.com/news/world/ukraine-crisis-uk-pm-boris-johnson-outlines-6-point-plan-375616
Це трильони доларів.. - тільки США.
А обіцяти за когось....
Не будемо ділити шкуру невбитого ведмедя, але просто неможливо скопіювати цей план на сьогодення. Потрібен ідеєю аналогічний, а конкретикою радикально інший.
https://uk.wikipedia.org › wiki › Пл...
План Маршалла - Вікіпедія
Пла́н Ма́ршалла (англ. European Recovery Program, Marshall Plan) - програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни.
https://www.youtube.com/channel/UCe-EHcALOhT1F73tZskjcdQ/videos
бла-бла-бла можно слухати не тоді коли розбомбили пологові будинки, лікарні, дома...
ми б ще послухали перспективи... та тільки сльози заважають...
В самые первые дни войны, когда российские войска вторглись на территорию Украины, огромное количество израильтян предложило свою помощь. Как ответ на народный запрос, при посольстве Украины в Израиле появился центр Unite for Ukraine (U2U).
Появился как отклик на острую потребность Украины в медикаментах, медицинском оборудовании, предметах первой необходимости, а также срочную помощь беженцам.
Одним из первых, кто подключился к работе центра, стала одна из крупнейших израильских компаний по производству и продаже лекарств и медицинского
оборудования, Sarel. Благодаря ей, удалось наладить прямые поставки медицинских инструментов, оборудования и медикаментов по самым низким ценам, что позволяет увеличить в разы объемы гуманитарной помощи в Украину.
Задачи центра U4U:
- координировать сбор гуманитарной помощи по всей стране, чтобы процесс стал максимально прозрачным и эффективным.
- рассказывать израильтянам на русском и иврите о том, что происходит в Украине, использовать все возможные связи с лидерами мнений для того, чтобы максимально доносить важную информацию до большего количества людей.
- помочь тем, кто сейчас едет из Украины в Израиль.
Статистика за последнюю неделю показывает всестороннюю помощь и поддержку израильским народом народа Украины. Так, было собрано более 500 тонн
гуманитарной помощи, отправлены 4 борта в Украину, по всему Израилю действует 121 перевозчик грузов, работают более 300 волонтеров, организованы 40 точек сбора и 5 масштабных складов.
За всю историю Израиля это самая большая волна поддержки другой страны, и все благодаря неравнодушию израильтян.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук: «Дорогие друзья Украины. Сообщаю, что мы запустили консолидированный сайт, центр помощи, который называется «Unite For Ukraine (U4U)», куда вошли все те, кто хочет помочь Украине в эти тяжелые времена. Мы невероятно ценим помощь каждого из вас и благодарны за то, что вы делаете для поддержки Украины. Украине нужна помощь. Помощь организованная, эффективная, в основном состоящая из медицинских препаратов и медикаментов. Наши волонтеры договорились с компанией Sarel, которая является официальным поставщиком для израильского здравоохранения, в закупке лекарств по оптовым ценам. Граждане Израиля, спасибо вам за помощь и поддержку!»
Всю важную информацию о необходимой помощи Украине теперь можно получить из первых рук на сайте: u4u.org.il и на странице FB:
https://www.facebook.com/uniteforukraine
Фото: Алексей Демченко. + shutterstock
Съёмка: пункт приема гуманитарной помощи в Хайфе на ул. Герцль 56.
Девушки: Наташа Дакар и Лера Ческидова
чим більше розрушить - тим більше заплатить.
ПОКА НЕ ЗАПЛАТИТ РЕПАРАЦИИ - НЕ ПОКУПАТЬ У НЕЕ НЕФТЬ!
компенсировать за все разрушенное. семьям каждого убитого по 10 млн долларов.
Отримає мабуть стільки ж, як пропонували німці, як компенсацію за Пн.Потік-2 - разово четвертину річного доходу, який Україна втрачала б.
Отямтеся, якщо Україна не переможе - ніхто не буде зацікавлений в відбудові паралізованого політично огризка України.