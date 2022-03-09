Укроборонпром срочно ищет специалистов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За тринадцать суток "Укроборонпром" передал ВВТ больше, чем за последние 6 месяцев. Предприятия концерна работают сверхурочно и в несколько смен и будут делать это в дальнейшем для обеспечения ВС Украины вооружением и военной техникой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственный концерн "Укроборонпром".
В "Укроборонпроме" отмечают, что работа оплачиваемая и предлагают по всем вопросам писать на почты [email protected] и [email protected]. В письме нужно указать город и специальность. Список профессий представлен в сообщении.
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