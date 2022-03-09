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Укроборонпром срочно ищет специалистов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За тринадцать суток "Укроборонпром" передал ВВТ больше, чем за последние 6 месяцев. Предприятия концерна работают сверхурочно и в несколько смен и будут делать это в дальнейшем для обеспечения ВС Украины вооружением и военной техникой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственный концерн "Укроборонпром".

В "Укроборонпроме" отмечают, что работа оплачиваемая и предлагают по всем вопросам писать на почты [email protected] и [email protected]. В письме нужно указать город и специальность. Список профессий представлен в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миллион долларов за самолет, полмиллиона за вертолет и гражданство свободной страны, - Укроборонпром объявил соблазнительные условия для российских летчиков

Автор: Анастасія Потіха
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за 13 діб більше, ніж за 180. Взагалі, така "робота" у країні, яка знаходиться у стані війни, має всі ознаки саботажу. Та думаю, всі ті абромавічуси та гусєви під прикриттям самі знаєте кого, успішно уникнуть відповідальності. Головна відволікаюча тактика - більше накидувати на нату.
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09.03.2022 15:28 Ответить
Я сам у шоці, як ви ці 8 років там працювали,що за 13 діб більше робити ніж за пів року,взагалі це ганьба,а ще ці ,,оРки все сьогодні помістили свою ганчірку на мерів Волновазі,ну як так,ааа,як вони покидають такі райони,тепер вже Маріуполь теж втратимо,бо їм зовсім нема ніякої допомоги і я бачу,що в не прийде
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09.03.2022 15:34 Ответить
Urs-a роз-спамте хтось - зеботня вкрай обнагліла
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09.03.2022 17:22 Ответить
Прочитал список специалистов. которые необходимы и одна спецмальность ввела меня в ступор

Специалист по производству боеприпасов
Специалист по работе с PEOM
Мудак
Слесарь по ремонту оборудования и канатов
Специалист по эксплуатации и ремонту оборудования 9А330 ТОР
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09.03.2022 15:36 Ответить
за 13 діб більше, ніж за 180. Взагалі, така "робота" у країні, яка знаходиться у стані війни, має всі ознаки саботажу. Та думаю, всі ті абромавічуси та гусєви під прикриттям самі знаєте кого, успішно уникнуть відповідальності. Головна відволікаюча тактика - більше накидувати на нату.
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09.03.2022 15:40 Ответить
Композитор раздевалки боевых специалистов, Мудак, Ластик вулкана, Композитор-негодник - это очень актуальные специалисты в "Укроборонпроме"
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09.03.2022 15:42 Ответить
Якщо вони на своєму сайті пишуть "потреблять" замість "потребують", то це вже точно москалі ! Посилайте їх ***** !!! Зайдіть на сайт -- самі переконаєтесь !
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09.03.2022 15:55 Ответить
Дякуємо ваві, 2,5 роки нічого не робили і ламали те, що єхрена
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09.03.2022 16:47 Ответить
 
 