Укроборонпром срочно ищет специалистов

За тринадцать суток "Укроборонпром" передал ВВТ больше, чем за последние 6 месяцев. Предприятия концерна работают сверхурочно и в несколько смен и будут делать это в дальнейшем для обеспечения ВС Украины вооружением и военной техникой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственный концерн "Укроборонпром".

В "Укроборонпроме" отмечают, что работа оплачиваемая и предлагают по всем вопросам писать на почты [email protected] и [email protected]. В письме нужно указать город и специальность. Список профессий представлен в сообщении.

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