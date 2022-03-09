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Укроборонпром терміново шукає спеціалістів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За тринадцять діб "Укроборонпром" передав ОВТ більше ніж за останні 6 місяців. Підприємства концерну працюють понаднормово й у кілька змін та робитимуть це надалі для забезпечення ЗС України озброєнням і військовою технікою.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Державний концерн "Укроборонпром".

В "Укроборонпром" зазначають, що робота оплачувана та пропонують з усіх питань писати на пошти [email protected] та [email protected]. У листі потрібно вказати місто та спеціальність. Перелік професій наданий у дописі.

Також читайте: Мільйон доларів за літак, пів мільйона за вертоліт та громадянство вільної країни, - Укроборонпром оголосив спокусливі умови для російських льотчиків
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за 13 діб більше, ніж за 180. Взагалі, така "робота" у країні, яка знаходиться у стані війни, має всі ознаки саботажу. Та думаю, всі ті абромавічуси та гусєви під прикриттям самі знаєте кого, успішно уникнуть відповідальності. Головна відволікаюча тактика - більше накидувати на нату.
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09.03.2022 15:28 Відповісти
Я сам у шоці, як ви ці 8 років там працювали,що за 13 діб більше робити ніж за пів року,взагалі це ганьба,а ще ці ,,оРки все сьогодні помістили свою ганчірку на мерів Волновазі,ну як так,ааа,як вони покидають такі райони,тепер вже Маріуполь теж втратимо,бо їм зовсім нема ніякої допомоги і я бачу,що в не прийде
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09.03.2022 15:34 Відповісти
Urs-a роз-спамте хтось - зеботня вкрай обнагліла
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09.03.2022 17:22 Відповісти
Прочитал список специалистов. которые необходимы и одна спецмальность ввела меня в ступор

Специалист по производству боеприпасов
Специалист по работе с PEOM
Мудак
Слесарь по ремонту оборудования и канатов
Специалист по эксплуатации и ремонту оборудования 9А330 ТОР
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09.03.2022 15:36 Відповісти
за 13 діб більше, ніж за 180. Взагалі, така "робота" у країні, яка знаходиться у стані війни, має всі ознаки саботажу. Та думаю, всі ті абромавічуси та гусєви під прикриттям самі знаєте кого, успішно уникнуть відповідальності. Головна відволікаюча тактика - більше накидувати на нату.
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09.03.2022 15:40 Відповісти
Композитор раздевалки боевых специалистов, Мудак, Ластик вулкана, Композитор-негодник - это очень актуальные специалисты в "Укроборонпроме"
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09.03.2022 15:42 Відповісти
Якщо вони на своєму сайті пишуть "потреблять" замість "потребують", то це вже точно москалі ! Посилайте їх ***** !!! Зайдіть на сайт -- самі переконаєтесь !
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09.03.2022 15:55 Відповісти
Дякуємо ваві, 2,5 роки нічого не робили і ламали те, що єхрена
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09.03.2022 16:47 Відповісти
 
 