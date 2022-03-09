Укроборонпром терміново шукає спеціалістів

За тринадцять діб "Укроборонпром" передав ОВТ більше ніж за останні 6 місяців. Підприємства концерну працюють понаднормово й у кілька змін та робитимуть це надалі для забезпечення ЗС України озброєнням і військовою технікою.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Державний концерн "Укроборонпром".

В "Укроборонпром" зазначають, що робота оплачувана та пропонують з усіх питань писати на пошти [email protected] та [email protected]. У листі потрібно вказати місто та спеціальність. Перелік професій наданий у дописі.

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