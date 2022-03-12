У війні з російськими загарбниками загинув Сергій Бабчук. ФОТО

У війні з російськими окупантами загинув Бабчук Сергій Анатолійович, заступник командира батальону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила волонтерка Дар'я Андрусенко-Якотюк.

"Я з тобою не досміялася. Я з тобою не досварилися. Я так з тобою і не договорила.

Але я обов'язково напишу про тебе дуже велику та складну історію з твойми перемогами і поразками, я напишу про твоє кохання та дружбу, я напишу, щоб всі пам'ятали яким ти був справжнім офіцером та людиною з великої літери.

Дякую тобі, Замполіт за те… та за все, що ти просто був в нашому житті!", - написала вона.