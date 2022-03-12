У війні з російськими загарбниками загинув Сергій Бабчук. ФОТО
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У війні з російськими окупантами загинув Бабчук Сергій Анатолійович, заступник командира батальону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила волонтерка Дар'я Андрусенко-Якотюк.
"Я з тобою не досміялася. Я з тобою не досварилися. Я так з тобою і не договорила.
Але я обов'язково напишу про тебе дуже велику та складну історію з твойми перемогами і поразками, я напишу про твоє кохання та дружбу, я напишу, щоб всі пам'ятали яким ти був справжнім офіцером та людиною з великої літери.
Дякую тобі, Замполіт за те… та за все, що ти просто був в нашому житті!", - написала вона.
Топ коментарі
+18 Vladimir Longer
показати весь коментар12.03.2022 17:30
+18 Чайка Київ
показати весь коментар12.03.2022 17:30
+7 Shanna Castellanos 84782519
показати весь коментар12.03.2022 17:37
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Вопрос: что там с Дейдеем, Инфорезист написал что он жив вроде?