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У війні з російськими загарбниками загинув Сергій Бабчук. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У війні з російськими окупантами загинув Бабчук Сергій Анатолійович, заступник командира батальону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила волонтерка Дар'я Андрусенко-Якотюк.

У війні з російськими загарбниками загинув Сергій Бабчук 01

"Я з тобою не досміялася. Я з тобою не досварилися. Я так з тобою і не договорила.

Але я обов'язково напишу про тебе дуже велику та складну історію з твойми перемогами і поразками, я напишу про твоє кохання та дружбу, я напишу, щоб всі пам'ятали яким ти був справжнім офіцером та людиною з великої літери.

Дякую тобі, Замполіт за те… та за все, що ти просто був в нашому житті!", - написала вона.
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Топ коментарі
+18
Герої не вмирають!
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12.03.2022 17:30
+18
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12.03.2022 17:30
+7
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!СЛАВА УКРАИНЕ ,которая вырастила таких людей , таких защитников Родины
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12.03.2022 17:37
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Вопрос: что там с Дейдеем, Инфорезист написал что он жив вроде?
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12.03.2022 17:30 Відповісти
Герої не вмирають!
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12.03.2022 17:30 Відповісти
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12.03.2022 17:30 Відповісти
НЕХАЙ УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ БУДЕ ПУХОМ ГЕРОЮ!!
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12.03.2022 17:34 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!СЛАВА УКРАИНЕ ,которая вырастила таких людей , таких защитников Родины
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12.03.2022 17:37 Відповісти
Герої не вмирають
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12.03.2022 17:39 Відповісти
Слава Герою! Борімось до перемоги! Ніяких компромісів та поступок! Бо на кону нація та Україна!
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12.03.2022 17:39 Відповісти
Слава Герою ♥️🇺🇦😔
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12.03.2022 17:49 Відповісти
Дайдей грабанул "жирный" дом, взял сумку бабла и в бега. Все как обычно...
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12.03.2022 17:51 Відповісти
С.У.М.
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12.03.2022 18:50 Відповісти
 
 