В войне с российскими захватчиками погиб Сергей Бабчук. ФОТО

В войне с русскими оккупантами погиб Бабчук Сергей Анатольевич, заместитель командира батальона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк.

"Я с тобой не досмеялась. Я с тобой не доссорилась. Я так с тобой и не договорила.

Но я обязательно напишу о тебе очень большую и сложную историю с твоими победами и поражениями, я напишу о твоей любви и дружбе, я напишу, чтобы все помнили, каким ты был настоящим офицером и человеком с большой буквы.

Спасибо тебе, Замполит за то… за все, что ты просто был в нашей жизни!", - написала она.

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