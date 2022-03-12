В войне с российскими захватчиками погиб Сергей Бабчук. ФОТО
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В войне с русскими оккупантами погиб Бабчук Сергей Анатольевич, заместитель командира батальона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк.
"Я с тобой не досмеялась. Я с тобой не доссорилась. Я так с тобой и не договорила.
Но я обязательно напишу о тебе очень большую и сложную историю с твоими победами и поражениями, я напишу о твоей любви и дружбе, я напишу, чтобы все помнили, каким ты был настоящим офицером и человеком с большой буквы.
Спасибо тебе, Замполит за то… за все, что ты просто был в нашей жизни!", - написала она.
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+18 Vladimir Longer
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Вопрос: что там с Дейдеем, Инфорезист написал что он жив вроде?