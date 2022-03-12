РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13317 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
31 451 11
война (46795) смерть (9035) потери (3859)

В войне с российскими захватчиками погиб Сергей Бабчук. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В войне с русскими оккупантами погиб Бабчук Сергей Анатольевич, заместитель командира батальона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк.

В войне с российскими захватчиками погиб Сергей Бабчук 01

"Я с тобой не досмеялась. Я с тобой не доссорилась. Я так с тобой и не договорила.

Но я обязательно напишу о тебе очень большую и сложную историю с твоими победами и поражениями, я напишу о твоей любви и дружбе, я напишу, чтобы все помнили, каким ты был настоящим офицером и человеком с большой буквы.

Спасибо тебе, Замполит за то… за все, что ты просто был в нашей жизни!", - написала она.

Читайте: 1300 украинских военных погибли с начала вторжения РФ, - Зеленский

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Герої не вмирають!
показать весь комментарий
12.03.2022 17:30
+18
показать весь комментарий
12.03.2022 17:30
+7
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!СЛАВА УКРАИНЕ ,которая вырастила таких людей , таких защитников Родины
показать весь комментарий
12.03.2022 17:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Солезную
Вопрос: что там с Дейдеем, Инфорезист написал что он жив вроде?
показать весь комментарий
12.03.2022 17:30 Ответить
Герої не вмирають!
показать весь комментарий
12.03.2022 17:30 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2022 17:30 Ответить
НЕХАЙ УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ БУДЕ ПУХОМ ГЕРОЮ!!
показать весь комментарий
12.03.2022 17:34 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!СЛАВА УКРАИНЕ ,которая вырастила таких людей , таких защитников Родины
показать весь комментарий
12.03.2022 17:37 Ответить
Герої не вмирають
показать весь комментарий
12.03.2022 17:39 Ответить
Слава Герою! Борімось до перемоги! Ніяких компромісів та поступок! Бо на кону нація та Україна!
показать весь комментарий
12.03.2022 17:39 Ответить
Слава Герою ♥️🇺🇦😔
показать весь комментарий
12.03.2022 17:49 Ответить
Дайдей грабанул "жирный" дом, взял сумку бабла и в бега. Все как обычно...
показать весь комментарий
12.03.2022 17:51 Ответить
С.У.М.
показать весь комментарий
12.03.2022 18:50 Ответить
 
 