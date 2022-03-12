Зеленський, Шольц і Макрон обговорили перспективи мирних перемовин
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Президент України Володимир Зеленський 12 березня провів розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцем та президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорив перспективи мирних переговорів та протистояння російському агресору.
Про це глава держави повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Емманюелем Макроном. Говорив про протидію агресору, злочини РФ проти цивільних. Прошу партнерів сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя. Обговорили також перспективи мирних перемовин. Маємо спільно зупинити агресора", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+11 шурец
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+9 FT FT
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+8 Андрей Забигайло
показати весь коментар12.03.2022 17:46
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Вы ещё политическую проститутку меркель подключите!
Кстати, как этой твари спится?Под стоны погибающих украинцев!
В нашем городе на западе, на главном билборде - Українский флаг.