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Зеленський, Шольц і Макрон обговорили перспективи мирних перемовин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський, Шольц і Макрон обговорили перспективи мирних перемовин

Президент України Володимир Зеленський 12 березня провів розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцем та президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорив перспективи мирних переговорів та протистояння російському агресору.

Про це глава держави повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Емманюелем Макроном. Говорив про протидію агресору, злочини РФ проти цивільних. Прошу партнерів сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя. Обговорили також перспективи мирних перемовин. Маємо спільно зупинити агресора", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про перемовини з РФ: Зараз вони почали про щось говорити, а не тільки кидати ультиматуми. Це принципово інший підхід

Зеленський, Шольц і Макрон обговорили перспективи мирних перемовин 01
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Топ коментарі
+11
Эти еврошлюхи могут только сдать Украину путину
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12.03.2022 17:44
+9
Нах. пошли все трое. ***** ради вас же и делает ети зверства чтобы вы приползли к нему заглядывать ему в глаз
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12.03.2022 17:44
+8
О чём говорить с теми кто покупает рос газ и платит через раффайзен?Это союзники убийц!Их деньгами будут оплачены и наёмники в том числе!
Вы ещё политическую проститутку меркель подключите!
Кстати, как этой твари спится?Под стоны погибающих украинцев!
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12.03.2022 17:46
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Эти еврошлюхи могут только сдать Украину путину
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12.03.2022 17:44 Відповісти
Пора уже натовцам вводить войска. По их логике получается, что я могу приехать в Европу, убить с десяток их граждан и мне ничего не будет
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12.03.2022 17:44 Відповісти
Нах. пошли все трое. ***** ради вас же и делает ети зверства чтобы вы приползли к нему заглядывать ему в глаз
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12.03.2022 17:44 Відповісти
Не гарячкуй. Чи ти дитина нерозумна?
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12.03.2022 17:46 Відповісти
Поки ми не розіб'ємо їх армію- жодні перемовини не мають сенсу. Ну, окрім зелених коридорів- і то... а от зустрічі переговорників сенс мають.
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12.03.2022 17:45 Відповісти
О чём говорить с теми кто покупает рос газ и платит через раффайзен?Это союзники убийц!Их деньгами будут оплачены и наёмники в том числе!
Вы ещё политическую проститутку меркель подключите!
Кстати, как этой твари спится?Под стоны погибающих украинцев!
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12.03.2022 17:46 Відповісти
свинопси, які понаїхали до Німеччини, вийшли на акцію протесту проти прийому біженців з України. Ще й радянський прапор притягли.
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12.03.2022 17:46 Відповісти
bljad urody...postrilat ih tam ze na etoi ploshadi
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12.03.2022 17:51 Відповісти
Звичайні нацисти. Більшість з цих покидьків - істінниє рашисти (а 100% присутніх мають аусвайси фашистської *********) яки потрапили в Німеччину завдяки родичам-німцям. Вони ненавидять всіх і німці не виключення.
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12.03.2022 17:54 Відповісти
Ну а что ты хочешь? Єто не какой-нибудь немецкий город, а Дрезден - сразу видно, они митингуют рядом с Фрауенкирхе. Дрезден - єто самый ватный город германии, просто єталон ваты. Так что ничего удивительного.

В нашем городе на западе, на главном билборде - Українский флаг.
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12.03.2022 17:53 Відповісти
Що, нікого не знайшлося, щоб розігнати цих потвор? Українців в Німеччині теж багато.
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12.03.2022 17:55 Відповісти
Я за Дрезден не отвечаю. Партия альтернатива для германии - ну, те, которые открытые фашисты, которые всегда и во всем лизали путину - Дрезден для них Hochburg, главный источник электората. Сорок пять лет штази не пропали даром. Остальная германия смотрит на них, как на прокаженных, причем уже давно.
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12.03.2022 17:59 Відповісти
 
 