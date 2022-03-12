Зеленський, Шольц і Макрон обговорили перспективи мирних перемовин

Президент України Володимир Зеленський 12 березня провів розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцем та президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорив перспективи мирних переговорів та протистояння російському агресору.

Про це глава держави повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Емманюелем Макроном. Говорив про протидію агресору, злочини РФ проти цивільних. Прошу партнерів сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя. Обговорили також перспективи мирних перемовин. Маємо спільно зупинити агресора", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про перемовини з РФ: Зараз вони почали про щось говорити, а не тільки кидати ультиматуми. Це принципово інший підхід