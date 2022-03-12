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Перемовини України з РФ продовжуються у відеоформаті, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перемовини України з РФ продовжуються у відеоформаті, - Пєсков

Російська та українська делегації продовжують перемовини, вони відбуваються у відеоформаті.

Про це заявив у суботу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Так, перемовини продовжуються у відеоформаті, делегацію продовжує очолювати (помічник президента РФ. - Ред.) Володимир Мединський", - сказав Пєсков.

Він додав: "Щодо деталей ми поки що утримуємося від будь-яких коментарів".

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Можна й у фото форматі. рускій ваня так сміявся, що рота порвав.
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12.03.2022 17:50
+13
С Мединским - это не переговоры, а потеря времени. Он просто говорящая голова. А кацапам нужна передышка.
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12.03.2022 17:48
+7
Видео только с Джавелино и Байрактаров!Остальное - зрада!
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12.03.2022 17:47
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Видео только с Джавелино и Байрактаров!Остальное - зрада!
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12.03.2022 17:47 Відповісти
Може тобі ще стрім з місця бою мають викласти?
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12.03.2022 17:49 Відповісти
Сложите оружие и валите с нашей земли
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12.03.2022 17:51 Відповісти
А догадаться слабо, что съёмку сожно вести только с экранов байрактаров ну и ПТРК тоже могут попасть в поле съёмок, если расстояние позволяет, а зенитки, которые лупят далеко, не снимешь, к ним кинокамеру не привяжешь.
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12.03.2022 18:34 Відповісти
Здавайтеся, москальські нЕлюди!
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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12.03.2022 17:48 Відповісти
С Мединским - это не переговоры, а потеря времени. Он просто говорящая голова. А кацапам нужна передышка.
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12.03.2022 17:48 Відповісти
В чем передышка? Такое ощущение что при переговорах перемирие наступает, как должно быть впринципе. Но совесть Украины тут чиста, следуем действиям москалей.
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12.03.2022 17:53 Відповісти
В принципе перемирие наступает, если на переговорах договорились на время переговоров вводить перемирие. Но никак не раньше. Кацапам верить - себя не уважать.
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12.03.2022 18:12 Відповісти
Послушайте, никакая договоренность с кацапскими мразями не стоят выеденного яйца.
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12.03.2022 18:30 Відповісти
На правительственные самолеты уже не хватает запчастей?
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12.03.2022 17:50 Відповісти
Шойгу указик выдал об убийцах
https://t.me/st_javelin/568
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12.03.2022 17:50 Відповісти
Можна й у фото форматі. рускій ваня так сміявся, що рота порвав.
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12.03.2022 17:50 Відповісти
Варення накушався
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12.03.2022 17:57 Відповісти
Варенье, ***** а-а-а-а-а, *****, ты сделал мой день )))))
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12.03.2022 18:04 Відповісти
Они другого отношения к себе не заслуживают - вчера эта мразь детей убивала просто за то что они есть.
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12.03.2022 18:05 Відповісти
Надеюсь все помнят как прошли переговоры у одного из лидеров Ичкерии по спутниковой кажется связи с кацапами.
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12.03.2022 17:55 Відповісти
Відразу видно ціну ціх переговорів-возглавляє Мединський..
Це фуйлу треба тіки для картинки Шольцу та Микрону
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12.03.2022 17:57 Відповісти
Вбивство Джохара Дудаэва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80_%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%94%D0%B2#%D0%92%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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12.03.2022 17:58 Відповісти
 
 