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Хвилина гумору від ЗСУ: Свіжі рекорди України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Хвилина гумору від ЗСУ: Свіжі рекорди України

ЗСУ пропонують на хвилину відірватися від поточних новин для психологічної зарядки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зняття стресу пропонує офіційна сторінка Сухопутних військ ЗСУ.

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СВІЖІ РЕКОРДИ УКРАЇНИ Гіннес відпочиває!

1. Першими у світі здолали коронавірус оголошенням воєнного стану.

2. Першими зробили вираз лайкою – всесвітнім антивоєнним гаслом!

3. Перші у світі знищили супер-сучасний військовий корабель артилерійською установкою "Град"

4. Зібрали найбільші в історії людства санкції проти агресора!

5. За тиждень створили найбільшу в сучасній історії волонтерську мережу.

6. Зібрали найбільшу в історії кількість російськомовних людей, що ненавидять росію.

7. Першими у світі використали банку з консервацією як ППО.

8. Першими у світі організували ромські партизанські загони.

9. Першими у світі розробили пароль, який всі знають, але вимовити можуть лише свої.

10. Дали найбільших у світі п#здюлей російській армії з часів Другої світової.

... список рекордів оновлюється щодня!

Слава Україні!
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Топ коментарі
+39
ЗСУ ТА ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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12.03.2022 17:54
+30

Свіжий рейтинг армій світу. Топ 10:

1. США
2. Китай
3. Київські
4. Харківські
5. Сумські
6. Чернігівські
7. Британія
8. Миколаївські
9. Збройне Формування фермерського господарства Свирида Опанасенка
10.Роми з трактором

Цигани можуть стати першими, якщо вкрадуть путіна-*****...
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12.03.2022 17:58
+11
Забыли рекорд. Самое большое количество военной техники в пользовании украинских фермеров, в сумме больше чем на вооружении некоторых стран Европы ))))
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12.03.2022 18:24
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ЗСУ ТА ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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12.03.2022 17:54 Відповісти
По коронавірусу- в яблучко!
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12.03.2022 17:55 Відповісти

Свіжий рейтинг армій світу. Топ 10:

1. США
2. Китай
3. Київські
4. Харківські
5. Сумські
6. Чернігівські
7. Британія
8. Миколаївські
9. Збройне Формування фермерського господарства Свирида Опанасенка
10.Роми з трактором

Цигани можуть стати першими, якщо вкрадуть путіна-*****...
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12.03.2022 17:58 Відповісти
Ихним котам от наших.
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12.03.2022 18:08 Відповісти
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12.03.2022 18:14 Відповісти
Мне это видео с котейками напоминает об умении дать отпор.
Наш сверху, если что. ))
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12.03.2022 18:20 Відповісти
конечно НАШ сверху ( у него и взгляд козацький )))))
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12.03.2022 19:01 Відповісти
Это самой собой! )) И озвучка тоже убойная. ))
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12.03.2022 19:06 Відповісти
та да))))
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12.03.2022 19:09 Відповісти
😆
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12.03.2022 20:18 Відповісти
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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12.03.2022 17:58 Відповісти
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12.03.2022 18:01 Відповісти
Пароль не першими, нажаль
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12.03.2022 18:03 Відповісти
Правильний пароль має звучати повністтю: Котилася торба, з високого горба, в тій торбі синиця та хліб паляниця...
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12.03.2022 18:07 Відповісти
Героям Слава!!!🇺🇦👍😁
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12.03.2022 18:09 Відповісти
"Першими у світі використали банку з консервацією як ППО". - Хтось знає - що це значить?
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12.03.2022 18:11 Відповісти
Бабця банкою з маринованими огірками збила дрона.
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12.03.2022 18:18 Відповісти
Помідорів
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12.03.2022 18:24 Відповісти
Хай будуть помідори, то не так важливо. Важливо, що банкою з ними.
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12.03.2022 18:42 Відповісти
Тююю

Бабушка с окна высотки в Киеве банкой помидор приземлила кацапский дрон.
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12.03.2022 18:18 Відповісти
Одна жіночка в Київі з балкона жбурнула банку з помідорами, та збила ворожий дрон.
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12.03.2022 18:19 Відповісти
На Оболоні жінка стояла на балконі багатоповерхівки. А тут близько завис дрон-розвідник.
Бігти, повідомляти часу не було. Під рукою літрова банка помидорів. Кинула - і влучила. Він упав.
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12.03.2022 18:19 Відповісти
😁😂
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12.03.2022 20:21 Відповісти
є історія - сиділа тітка на балконі багатоповерхівки, курила ... побачила дрон ... злякалася і кинула, що було під рукою.
попала.
прізвища не називають, бо ще у Києві.
Фотодоказів не зробили. тому ... Б-х його знає ...
Що це за дрон ??? Може хтось бавився, а вона попала.
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12.03.2022 18:23 Відповісти
Журналісти знайшли киянку, яка збила ворожий дрон банкою помідорів

https://pershyj.com/p-zhurnalisti-znaishli-kiyanku-yaka-zbila-vorozhii-dron-bankoyu-pomidoriv-56048
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12.03.2022 18:24 Відповісти
Браво!
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12.03.2022 20:26 Відповісти
Банкою помідорів жінка з балкону багатоповерхівки знищила дрон
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12.03.2022 18:18 Відповісти
Забыли рекорд. Самое большое количество военной техники в пользовании украинских фермеров, в сумме больше чем на вооружении некоторых стран Европы ))))
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12.03.2022 18:24 Відповісти
Героям Слава!
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12.03.2022 20:29 Відповісти
 
 