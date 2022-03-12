Хвилина гумору від ЗСУ: Свіжі рекорди України
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ЗСУ пропонують на хвилину відірватися від поточних новин для психологічної зарядки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зняття стресу пропонує офіційна сторінка Сухопутних військ ЗСУ.
СВІЖІ РЕКОРДИ УКРАЇНИ Гіннес відпочиває!
1. Першими у світі здолали коронавірус оголошенням воєнного стану.
2. Першими зробили вираз лайкою – всесвітнім антивоєнним гаслом!
3. Перші у світі знищили супер-сучасний військовий корабель артилерійською установкою "Град"
4. Зібрали найбільші в історії людства санкції проти агресора!
5. За тиждень створили найбільшу в сучасній історії волонтерську мережу.
6. Зібрали найбільшу в історії кількість російськомовних людей, що ненавидять росію.
7. Першими у світі використали банку з консервацією як ППО.
8. Першими у світі організували ромські партизанські загони.
9. Першими у світі розробили пароль, який всі знають, але вимовити можуть лише свої.
10. Дали найбільших у світі п#здюлей російській армії з часів Другої світової.
... список рекордів оновлюється щодня!
Слава Україні!
Будь ласка, зачекайте...
Свіжий рейтинг армій світу. Топ 10:
1. США
2. Китай
3. Київські
4. Харківські
5. Сумські
6. Чернігівські
7. Британія
8. Миколаївські
9. Збройне Формування фермерського господарства Свирида Опанасенка
10.Роми з трактором
Цигани можуть стати першими, якщо вкрадуть путіна-*****...
Наш сверху, если что. ))
Бабушка с окна высотки в Киеве банкой помидор приземлила кацапский дрон.
Бігти, повідомляти часу не було. Під рукою літрова банка помидорів. Кинула - і влучила. Він упав.
попала.
прізвища не називають, бо ще у Києві.
Фотодоказів не зробили. тому ... Б-х його знає ...
Що це за дрон ??? Може хтось бавився, а вона попала.
https://pershyj.com/p-zhurnalisti-znaishli-kiyanku-yaka-zbila-vorozhii-dron-bankoyu-pomidoriv-56048