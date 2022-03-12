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Україна заборонила експорт мінеральних добрив через війну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кабінет міністрів запровадив нульову квоту для експорту мінеральних добрив. Це означає фактичну заборону на вивіз добрив з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінагрополітики.

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"У зв’язку з воєнним станом для збереження рівноваги на внутрішньому ринку значущих мінеральних добрив уряд запроваджує нульову квоту для їх експорту. Тобто, фактичну заборону на вивіз добрив із України. Це стосується азотних, фосфорних, калійних та складних добрив", - йдеться в повідомленні.

У відповідній постанові уряду йдеться про:

  • добрива мінеральні або хімічні, азотні (код УКТ ЗЕД 3102);
  • добрива мінеральні або хімічні, фосфорні (код УКТ ЗЕД 3103);
  • добрива мінеральні або хімічні, калійні (код УКТ ЗЕД 3104);
  • добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках, упаковках масою брутто не більш як 10 кг (код УКТ ЗЕД 3105).
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12.03.2022 17:59 Відповісти
Вони до сих пір на луні живуть ми 90 відсотків імпортували і вгадайте звідки, шукайте альтернативні шляхи поставки і постачальників
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12.03.2022 18:01 Відповісти
 
 