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Упродовж двох тижнів митниця передала Збройним Силам України 650 автомобілів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Упродовж двох тижнів митниця передала Збройним Силам України 650 автомобілів

Від початку масштабного вторгнення Росії в Україну Збройні Сили України отримали від Державної митної служби щонайменше 650 автомобілів.

Це випливає з опублікованого 10 березня поста митного відомства у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ГОРДОН.

"За 14 днів митниці Держмитслужби передали на потреби ЗСУ конфіскованих товарів і транспортних засобів на 115 млн грн. Зокрема, оборонцям України вже передали 650 автомобілів вартістю 105 млн грн", – сказано в повідомленні.

Також Збройні сили України отримали:

  • майже 1 млн пачок цигарок на 5 млн грн;
  • 5,5 тис. одиниць медичних препаратів на 2 млн грн;
  • харчових продуктів різних найменувань на 1,2 млн грн;
  • 71 одиницю комп'ютерної техніки і телефонів на 0,6 млн грн;
  • 1,5 тис. одиниць майна військового призначення (бронежилети, захисні шоломи, набої) на 0,5 млн грн.

У відомстві зазначили, що вилучення майна та передання його ЗСУ відбувається згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів від 26 лютого.

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Контрабанда набоїв і броників? Це як?
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12.03.2022 18:06 Відповісти
І мені цікаво.
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12.03.2022 18:09 Відповісти
Та чудо митниця у військовий час умудряється вимагати хабарі навіть у польских волонтерів які допомагають Україні. Окрім як повної конфіскації майна нічого побажати не можу таким митникам.
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12.03.2022 18:11 Відповісти
Цигарки - це звісно найважливіше на фронті, що далі, конфіскований алкоголь та героїн?

Конфісковані броніки *********** на думку, що може там в українських митників і ППО з літаками?
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12.03.2022 18:21 Відповісти
Сигареты по 5 грн.
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12.03.2022 19:17 Відповісти
 
 