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У Макрона анонсували запровадження нових санкцій проти РФ у найближчі години

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Макрона анонсували запровадження нових санкцій проти РФ у найближчі години

Влада Франції попереджає про готовність до швидкого запровадження подальших санкцій проти РФ.

,Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у суботу ввечері телеканал BFMTV.

За його інформацією, в Єлисейському палаці пояснили, що раніше в суботу під час телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном та з канцером ФРН Олафом Шольцом президент РФ Володимир Путін "не висловив готовності до припинення війни".

"Тому ми запровадимо у найближчі години нові санкції", - додали в канцелярії французького лідера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія запровадила санкції проти 386 депутатів Держдуми Росії

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
Подтвердили с Николаева, окружили колонную российских войск. Уйти никуда не могут, топлива нет, техники много. Предложили сдаться, ждут до вечера. Дальше все ясно что будет.
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12.03.2022 18:39
+15
Колонну уничтожить не глядя ни на что ,а
за такое надо пленных развешать пару раз на ближайших деревьях,что б убавитьжелание всякой сволочи заниматься шантажом.
Надо смотреть на евреев-они никогда не идут на переговоры с террористами и всегда уничтожают их,преследуя их до упора .
А не кормить пленных и слушать как они заблудились
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12.03.2022 18:53
+12
Если будем уступать в таких вещах - проиграем войну.
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12.03.2022 18:47
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Подтвердили с Николаева, окружили колонную российских войск. Уйти никуда не могут, топлива нет, техники много. Предложили сдаться, ждут до вечера. Дальше все ясно что будет.
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12.03.2022 18:39 Відповісти
там не все так просто. Эта колонна направила оружие на ближайшее село, и требует понтонный мост через Южнй Буг, для продвижения в сторону Одессы. В противном случае говорят сотрут это село. Дома там уже горят.
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12.03.2022 18:46 Відповісти
Если будем уступать в таких вещах - проиграем войну.
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12.03.2022 18:47 Відповісти
Ну а дальше что? Будут отстреливаться до последнего? Скорее захотят свои шкуры сберечь.
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12.03.2022 18:49 Відповісти
Колонну уничтожить не глядя ни на что ,а
за такое надо пленных развешать пару раз на ближайших деревьях,что б убавитьжелание всякой сволочи заниматься шантажом.
Надо смотреть на евреев-они никогда не идут на переговоры с террористами и всегда уничтожают их,преследуя их до упора .
А не кормить пленных и слушать как они заблудились
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12.03.2022 18:53 Відповісти
тим більше що шантажують зі зброєю вони не полонені а терористи. Або отримають статус полонених тут, або безвестипропавший в рашці.
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12.03.2022 19:25 Відповісти
Так є паливо, чи немає?
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12.03.2022 19:02 Відповісти
А це не та новина, якій уже два дні? І там, здається, після оприлюднення інформації по колоні - до них підкріплення прийшло.
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12.03.2022 19:20 Відповісти
Макрон не может оторваться от газово-нефтяной соски
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12.03.2022 18:39 Відповісти
"Тому ми запровадимо у найближчі години нові санкції", - додали в канцелярії французького лідера. Джерело: https://censor.net/ua/n3324354

Ця новина надихнула тебе на таеий комент?
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12.03.2022 18:50 Відповісти
такий
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12.03.2022 18:51 Відповісти
заборонять їхати до Парижу якомусь депутату госдури ?

ппппатужно !

від Франції поки що не маємо жодного патрона чи бодай каски !
навіть німці вже давно роздуплились
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12.03.2022 18:59 Відповісти
Нікуя не надихнула. Срати Путіну на санкції. Тут силу треба показати, відтак ***** замислиться.
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12.03.2022 20:27 Відповісти
Francija oni malo pokupajet s raski gaza,oni s Afriki polucajet s Alzyra
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12.03.2022 18:58 Відповісти
***** навіть Макрона вже за.бав...
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12.03.2022 18:49 Відповісти
Мені подобається, як Росія вистрілила собі в ногу, націоналізувавши активи компаній, які вийшли. Інвестори забобонні і мають довгу пам'ять на речі, на яких вони втратили гроші. Навіть якщо війна закінчиться завтра, інвестори довго уникатимуть Росії.
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12.03.2022 18:50 Відповісти
Ось невеликий нарис на цю тему.
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12.03.2022 19:13 Відповісти
Треба спочатку санції-потім перемови
Фуйло тільки так зрозуміє
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12.03.2022 18:53 Відповісти
а що відосик як ******** Париж допоміг?
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12.03.2022 19:26 Відповісти
 
 