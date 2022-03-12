У Макрона анонсували запровадження нових санкцій проти РФ у найближчі години
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Влада Франції попереджає про готовність до швидкого запровадження подальших санкцій проти РФ.
,Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у суботу ввечері телеканал BFMTV.
За його інформацією, в Єлисейському палаці пояснили, що раніше в суботу під час телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном та з канцером ФРН Олафом Шольцом президент РФ Володимир Путін "не висловив готовності до припинення війни".
"Тому ми запровадимо у найближчі години нові санкції", - додали в канцелярії французького лідера.
Топ коментарі
+24 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар12.03.2022 18:39
+15 сатаниэль лорд
показати весь коментар12.03.2022 18:53
+12 Вячеслав Галушка
показати весь коментар12.03.2022 18:47
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Будь ласка, зачекайте...
за такое надо пленных развешать пару раз на ближайших деревьях,что б убавитьжелание всякой сволочи заниматься шантажом.
Надо смотреть на евреев-они никогда не идут на переговоры с террористами и всегда уничтожают их,преследуя их до упора .
А не кормить пленных и слушать как они заблудились
Ця новина надихнула тебе на таеий комент?
ппппатужно !
від Франції поки що не маємо жодного патрона чи бодай каски !
навіть німці вже давно роздуплились
Фуйло тільки так зрозуміє