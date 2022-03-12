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Україна має достатньо продовольства, - Мінагрополітики

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Україна має достатньо продовольства, - Мінагрополітики

Україна виробляє продукції в 5 разів більше, ніж її внутрішнє споживання, а тому ми маємо достатньо резервів продукції для нашого споживання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє Мінагрополітики.

За його словами, навіть в тому разі, якщо виробництво зупиниться, зараз Україна має все необхідне в досить великому запасі, оскільки "ми експортери, а експорт зупинився".

"Наприклад, пшениця. Україна за рік споживає 8 млн тонн. Зараз ми маємо близько 6 млн тонн. А влітку вже матимемо врожай озимої. По кукурудзі ми маємо дворічний запас. Ми споживаємо 7 млн тонн, а маємо 15 млн тонн. Соняшникової олії ми маємо ще на 5 років. Цукор - півтора року запасу", — уточнив Висоцький.

Він також зауважив, що цьогорічна посівна є найскладніша за всю історію незалежної України, адже вона розпочнеться пізніше, враховуючи затяжну зиму. Очікуються, що старт в південних регіонах почнеться приблизно через тиждень; масштабно по Україні — після 10 квітня.

"Тиждень тому ми анонсували рішення. В досить простій формі онлайн кожний агровиробник може подати до міністерства фактичний стан підготовки до посівної і зазначити потреби, які в нього є. Ми допомагаємо зв’язатися з постачальником відповідних ресурсів, які допоможуть. Ми закликаємо всіх долучитися до цієї ініціативи. Це допоможе скоординуватися", - додав Висоцький.

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Автор: Роман Свиридович
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Тільки не кажіть де все це лежить. Щоб кацапи не бомбили.
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12.03.2022 19:19 Відповісти
Або миші не з'їли.
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12.03.2022 19:22 Відповісти
добре, то скажить ахметову, якщо він і правда хоче допомогти, най допомогає мігамі, можуть з іншими олігархами зкинутися, не обідніють, принаймні точно не так як російські олігахі.
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12.03.2022 19:48 Відповісти
які південні регіони? Половину Херсонської і Запорізької віддано на поталу окупантам.
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12.03.2022 19:58 Відповісти
Чорнобаївський район вже почав жатву. Скоро інші підключаться...
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24.03.2022 16:07 Відповісти
 
 