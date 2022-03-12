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Громадам, які безкоштовно приймають переселенців, відшкодують комунальні витрати

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Громадам, які безкоштовно приймають переселенців, відшкодують комунальні витрати

Уряд відшкодує комунальні витрати бюджетам громад, які безкоштовно прийматимуть переселенців.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, інформує Цензор.НЕТ.

"Компенсацію комунальних витрат можуть отримати громади, які дали безкоштовний притулок переселенцям у будинках та приміщеннях комунальної форми власності (школах, садках)", – йдеться у повідомленні.

Йдеться про витрати, пов'язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, газопостачанням, купівлею дров, палетів та вугілля.

Для отримання відшкодування громадам достатньо подати до військової адміністрації заяву, чеки або скани, що підтверджують оплату комунальних послуг, не пізніше третього робочого дня після звітного місяця.

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"Військові адміністрації надсилатимуть Мінрегіону відповідні дані щодо громад, а Мінрегіон готуватиме акт уряду про виділення коштів", – повідомили у відомстві.

Відшкодовуватимуться витрати на комунальні послуги, надані з 1 березня 2022 року. Тобто на початку квітня громади матимуть змогу подавати свої заявки на відшкодування.

Автор: Ольга Лузан
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12.03.2022 19:33 Відповісти
В моїй хаті живуть біженці з Харкова. Я живу в Одесі. Хотів би знати, а хто здає за гроші тим бідним людям житло?
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12.03.2022 20:00 Відповісти
У Львові однокімнатні по 38к грн здають зараз - совісті нема у декого зовсім. Хоча з ін боку - якщо там біженці на гєлєках і поршах - чом би й ні?
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12.03.2022 20:51 Відповісти
 
 